Мария Акимова обратилась в департамент культурного наследия с завлением о включении чаши фонтана с мозаикой в реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации. «ВКонтакте» создана группа «Спасем чудесную мозаику фонтана на площади Юности», аналогичная петиция появилась на сайте change.org. Речь идет именно о сохранении чаши фонтана с уникальной мозаикой из смальты, они неотделимы друг от друга, рассказала Zelenograd.ru сотрудница музея.

Авторы мозаики — художники, отец и сын Серафим и Василий Павловские. Серафим Павловский (1903-1989) — воспитанник Вхутемаса, ученик художников Фаворского, Бруни, Истомина, автор мозаики на станции метро «Добрынинская», росписи в читальном зале библиотеки имени Лермонтова в Москве и других произведений в разных техниках, организатор экспериментальной мастерской по разработке новых технологий монументального искусства.

Мозаика фонтана на площади Юности представляет значительную ценность как самобытное украшение города и часть ансамбля площади, как символ времени и самого города Зеленограда, считает Акимова. А площадь является именно архитектурным ансамблем. «Композиция складывается из шестиугольных элементов различного масштаба — шестигранные бетонные плиты настила перекликаются с большими клумбами-шестигранниками, здание торгового центра поддерживает темы, заданные кинотеатром, — контраст шершавого бетона и хрупкой, прозрачной поверхности стекла; огромное, расположенное на двух этажах и переходящее в интерьер абстрактное рельефное панно, покрытое многоцветной мозаикой, соотносится с уникальной абстрактной мозаикой в „утопленной“ чаше многоцветного мозаичного фонтана, который, в свою очередь, коррелирует с цветочными клумбами-шестигранниками», пишет сотрудница музея.

Специалисты, авторы справочника-путеводителя «Москва: архитектура советского модернизма 1955-1991» отмечают, что фонтан — редкий сегодня пример сохранившихся малых архитектурных форм 1960-х годов. По сути, торговый центр, кинотеатр и фонтан — памятники советского модернизма.