Старший научный сотрудник «Музея Зеленограда» Мария Акимова просит признать фонтан с мозаичной чашей объектом культурного наследия. Активисты выступают с такой же просьбой и создали петицию, чтобы фонтан не трогали при реконструкции. Ранее зеленоградские власти решили заменить старый фонтан новым и современным.
Мария Акимова обратилась в департамент культурного наследия с завлением о включении чаши фонтана с мозаикой в реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации. «ВКонтакте» создана группа «Спасем чудесную мозаику фонтана на площади Юности», аналогичная петиция появилась на сайте change.org. Речь идет именно о сохранении чаши фонтана с уникальной мозаикой из смальты, они неотделимы друг от друга, рассказала Zelenograd.ru сотрудница музея.
Авторы мозаики — художники, отец и сын Серафим и Василий Павловские. Серафим Павловский (1903-1989) — воспитанник Вхутемаса, ученик художников Фаворского, Бруни, Истомина, автор мозаики на станции метро «Добрынинская», росписи в читальном зале библиотеки имени Лермонтова в Москве и других произведений в разных техниках, организатор экспериментальной мастерской по разработке новых технологий монументального искусства.
Мозаика фонтана на площади Юности представляет значительную ценность как самобытное украшение города и часть ансамбля площади, как символ времени и самого города Зеленограда, считает Акимова. А площадь является именно архитектурным ансамблем. «Композиция складывается из шестиугольных элементов различного масштаба — шестигранные бетонные плиты настила перекликаются с большими клумбами-шестигранниками, здание торгового центра поддерживает темы, заданные кинотеатром, — контраст шершавого бетона и хрупкой, прозрачной поверхности стекла; огромное, расположенное на двух этажах и переходящее в интерьер абстрактное рельефное панно, покрытое многоцветной мозаикой, соотносится с уникальной абстрактной мозаикой в „утопленной“ чаше многоцветного мозаичного фонтана, который, в свою очередь, коррелирует с цветочными клумбами-шестигранниками», пишет сотрудница музея.
Специалисты, авторы справочника-путеводителя «Москва: архитектура советского модернизма 1955-1991» отмечают, что фонтан — редкий сегодня пример сохранившихся малых архитектурных форм 1960-х годов. По сути, торговый центр, кинотеатр и фонтан — памятники советского модернизма.
Важно, что мозаика находится в удовлетворительном состоянии, требуется лишь небольшая реставрация. Но задумавшие реконструкцию площади Юности власти решили убрать фонтан и поставить вместо него новый: вместо чаши струи воды будут бить из отверстий на одном уровне с поверхностью площади. Зимой же предлагается делать на месте фонтана каток. «Я живу рядом с площадью Юностью и с грустью смотрю, как работы подбираются к фонтану, — сказала Мария Акимова. — Плиты, наверное, менять нужно. Но фонтан недооценен. Я специально обращалась к специалистам по советскому модернизму, они рекомендовали обратиться в департамент культурного наследия с заявкой. Мы написали и заявление о приостановке работ вокруг фонтана до выявления его культурной ценности».
В марте мэр Москвы Сергей Собянин одобрил реконструкцию площали Юности и пообещал «вернуть ей исторический облик». Однако именно этот облик она имеет сейчас — вернее, имела до начала работ. Если мысленно убрать вывески, торговые палатки, парковки и вернуть остановку 400-го, то площадь и сейчас выглядит практически так же, как в 1970-е годы.
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