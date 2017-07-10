Облик Зеленограда создавали талантливые архитекторы — Игорь Рожин, Игорь Покровский, который, кстати, принимал участие в проектировании Дворца пионеров на Воробьевых горах, ознаменовавшего переход к модернистской архитектуре. После тяжеловесных сталинских зданий, обильно украшенных декором, легкие, воздушные постройки, в которых особое внимание уделялось планировкам (а значит — людям), воспринимались как глоток свежего воздуха.

Качество модернисткой архитектуры в Зеленограде на протяжении всего советского времени не снижалось, мало где можно найти в городе или районе с 250 тысячным населением такое количество замечательных зданий— дом «Флейта», МИЭТ, здание префектуры, научный центр, ансамбль площади Юности.

Но главное, эти постройки — визуальное воплощение идентичности города, гений места молодого по историческим меркам Зеленограда заключен в этих постройках. Человеческое измерение — воспоминания, переживания, ощущения, — не менее важны, чем измерение архитектурное и градостроительное.

Площадь Юности нуждается в реконструкции. Архитектурные формы кинотеатра «Электрон» и торгового центра (на нем не мешало бы заменить кричащие вывески, подчеркнув красоту мозаик художника Евгения Аблина), позволяют создать практически какой угодно проект благоустройства, вписав в него мозаичную чашу. В самом благоустройстве нет ничего страшного — зонирование, новое мощение, озеленение, размещение малых архитектурных форм, безусловно, могут придать площади новое звучание. Но зачем при этом уничтожать один из символов города? Замечательную мозаичную чашу, немного наивную (как та самая юность, в честь которой названа площадь), передающую дух времени, а главное, узнаваемую и любимую.

Примечательно, что всё это делается на фоне всплеска интереса к оттепели — Третьяковка, Пушкинский музей, Музей Москвы и Парк Горького проводят фестиваль «Оттепель: лицом к будущему», а при этом характерный элемент этого времени уничтожается отбойными молотками.