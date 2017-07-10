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В чем ценность фонтана на площади Юности? Объясняет историк архитектуры Александр Змеул 10.07.2017 ZELENOGRAD.RU

В истории с уничтожаемой мозаикой на площади Юности, как в капле воды, отражаются и отношение к наследию вообще, и к наследию второй половины 20 века в частности. Какая ценность в том, что не считают наследием или хотя бы чем-то примечательным, заслуживающим внимание, ни власти, ни значительная часть горожан? Об этом Zelenograd.ru рассказал Александр Змеул, кандидат исторических наук, главный редактор интернет-издания об архитектуре archspeech.

Фото: Наталья Меликова / archigramma.ru

Облик Зеленограда создавали талантливые архитекторы — Игорь Рожин, Игорь Покровский, который, кстати, принимал участие в проектировании Дворца пионеров на Воробьевых горах, ознаменовавшего переход к модернистской архитектуре. После тяжеловесных сталинских зданий, обильно украшенных декором, легкие, воздушные постройки, в которых особое внимание уделялось планировкам (а значит — людям), воспринимались как глоток свежего воздуха.

Качество модернисткой архитектуры в Зеленограде на протяжении всего советского времени не снижалось, мало где можно найти в городе или районе с 250 тысячным населением такое количество замечательных зданий— дом «Флейта», МИЭТ, здание префектуры, научный центр, ансамбль площади Юности.

Но главное, эти постройки — визуальное воплощение идентичности города, гений места молодого по историческим меркам Зеленограда заключен в этих постройках. Человеческое измерение — воспоминания, переживания, ощущения, — не менее важны, чем измерение архитектурное и градостроительное.

Площадь Юности нуждается в реконструкции. Архитектурные формы кинотеатра «Электрон» и торгового центра (на нем не мешало бы заменить кричащие вывески, подчеркнув красоту мозаик художника Евгения Аблина), позволяют создать практически какой угодно проект благоустройства, вписав в него мозаичную чашу. В самом благоустройстве нет ничего страшного — зонирование, новое мощение, озеленение, размещение малых архитектурных форм, безусловно, могут придать площади новое звучание. Но зачем при этом уничтожать один из символов города? Замечательную мозаичную чашу, немного наивную (как та самая юность, в честь которой названа площадь), передающую дух времени, а главное, узнаваемую и любимую.

Примечательно, что всё это делается на фоне всплеска интереса к оттепели — Третьяковка, Пушкинский музей, Музей Москвы и Парк Горького проводят фестиваль «Оттепель: лицом к будущему», а при этом характерный элемент этого времени уничтожается отбойными молотками.

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Обсуждение
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10 июля
Следуя логике архитектора, не надо было сносить такие немного наивные пятиэтажки 1, 2 и 3 районов, этакие молчаливые свидетели нашей молодости, которые окружали эту площадь.
К сожалению нет уже того Зеленограда, который знали 20-30 лет назад. Переселили сюда народу столько, что на несколько зеленоградов может хватить. А весь этот народ надо где-то собирать и развлекать. И уж никак на площади, где на треть развалился пыльный, наивный фонтан.
Дмитрий Димонов
10 июля
Объяснил блин... на эмоциональном уровне! По мне мозаика интересная "увы была" Ребенком был и в ожидании сеанса в электрон бегал кругами по этому фонтану, потом сидел на нем и пил пиво с девчонками...Но это мои воспоминания, а вот ценность то в нем какая? Я так же хожу по лесопарку между Березовой аллеей и 12 м-н и вспоминаю что тут была тарзанка, тут яма с лягушками... Он уже лет 30 наверно выглядел не лучшим образом.
Глеб Зубов
10 июля
Объяснил блин... на эмоциональном уровне! По мне мозаика интересная "увы была" Ребенком был и в ожидании сеанса в электрон бегал кругами по этому фонтану, потом сидел на нем и пил пиво с девчонками...Но это мои воспоминания, а вот ценность то в нем какая?
Так в этом и ценность - материальной ценности нет, художественной, наверное, тоже особой нет. Ценность эмоциональная. Как ваша личная безделушка из детства, которая ценна только тем, что с ней связано что-то в вашей жизни. Можно выкинуть, но тогда и воспоминания сотрутся. Вы же можете позволить себе хранить дома такую вещь? Ну и город может это себе позволить.
Андрей А
10 июля
В свое время снесли Храм Хрсита Спасителя и Сухареву башню, тоже не найдя в них ценности. Та-же Флейта или Префектура - чем лучше фонтана? У фонтана эмоциональная ценность есть, а у них? А какая тогда ценность у фресок Андрея Рублева? Нарисовано, прямо скажем, не современно. Во многих местах краска облупилась. Выбросить и нарисовать новую, яркую! Может ТЦ Иридиум или ТЦ Панфиловский - шедевр архитектуры? Кто-то будет вспоминать через 30 лет, что по ним бегал или с девушкой сидел? И вот тогда и получается, что прошлого - нет у нас. Краеведческий музей есть, а прошлого - нет. Одно сплошное настоящее. И вот тогда получается, что все можно снести: и фонтан и Электрон и Эру и Флейту и МИЭТ. Всё! А раз все можно снести, но ничто не имеет ценности. Цена есть, а ценности - нет. И тогда получается, что человек такой-же фонтан. Состарился - "бульдозером по башке". Не мешай жить молодым, занимаешь тут треть квартиры не имея ни материальной ни художественной ценности. Ведь какая ценность в старых родителях, кроме "эмоциональной"? Это параллель можно было бы считать натянутой, если не учесть, что фонтан ломают напротив памятника строителям Зеленограда. Кто не знает - около Электрона стоит. Ну да. Пусть смотрят предки как мы распоряжаемся тем, во что они вкладывали труд и душу.
IGOR E.J.
10 июля
Хватит уже повторять заклинание про пятиэтажки.
Вы разницу между серийными домами и уникальным архитектурным ансамблем понимаете?
Похоже, что нет, но "мнение" есть и надо его обязательно сюда запостить.
Nikita Tikhonov
11 июля
Хватит уже повторять заклинание про пятиэтажки.
Вы разницу между серийными домами и уникальным архитектурным ансамблем понимаете?
Похоже, что нет, но "мнение" есть и надо его обязательно сюда запостить.
"Уникальный архитектурный ансамбль" нужно было "спасать" когда декоративный бассейн переделывали в фонтан "по типу одуванчика", на уникальные фасады зданий лепили вывески и загораживали летними верандами, "легкие формы" кинотеатра завесили кино-афишами и впоследствии переделали в ярмарку белорусских товаров и два огромных куска "исторического наследия" заняла парковка для таксистов и близлежащих домов (я уж не говорю про декоративный бассейн за кинотеатром, который сначала зарос, потом просто был засыпан), а также когда выкорчевывали деревья, которые росли на "островах зелени", а не когда это полуразвалившееся, поблекшее, выщербленное и заваленное мусором нечто наконец решили переделать во что-то более полезное.
Ирина Orsa
11 июля
Ценность эмоциональная. Как ваша личная безделушка из детства, которая ценна только тем, что с ней связано что-то в вашей жизни. Можно выкинуть, но тогда и воспоминания сотрутся. Вы же можете позволить себе хранить дома такую вещь? Ну и город может это себе позволить.
Память и ценности хранят в музеях. Надо было снять мозаику, это произведение искусства, как делается во всем мире, и поместить в музей истории города Зеленограда. Кто жить без нее не может, чаще будут приходить в музей и ностальгировать. Площадь и так невелика по масштабам, и фонтан должен быть современным, изящным и украшать площадь, делать ее праздничной и красивой, а не уродовать, как эта громоздкая, грубая, безобразная, уродливая чаша
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