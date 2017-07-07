Декоративный бассейн построили в Зеленограде в начале 1970-х по проекту известного художника-монументалиста и живописца Серафима Павловского. Сейчас архитектурный объект уничтожают, а мы вспоминаем о его создании. Каким он задумывался и был в самом начале, Zelenograd.ru рассказали сын и внук художника Сергей и Александр Павловские.
Серафим Александрович Павловский (1903—1989) — автор мозаичного панно на станции метро «Добрынинская», монументальных башен Карамышевского шлюза на канале Москва—Волга, оформлял станцию «Ботанический сад», плафоны театра Красной Армии, драматический театр в Караганде.
В числе его работ в Зеленограде, кроме площади Юности, — витражи, росписи, мозаики и эмблемы на заводе «Микрон» и во ВНИИПП.
Непосредственно выполнял мозаику на площади Юности сын Павловского, Сергей. Он рассказал, что задумывался не фонтан, а мозаичный бассейн — вода не должна была скрывать мозаику:
— Серафим Александрович задумывал бассейн с наклонной чашей, и круги мозаики тоже были несимметричными, чтобы подчеркнуть асимметричность чаши. В этом декоративном бассейне не должно было быть фонтана, он не предусматривался.
Мозаика ярких насыщенных цветов омывалась водой, но вода не скрывала её и не скапливалась в центре чаши, а циркулировала по кругу. По периметру бассейна в верхней его части была проложена труба с дырочками. В трубу подавалась вода, она текла к центру, в центре забиралась колодцем. Воду перекачивал насос. А специальный дозатор добавлял воду по мере её испарения.
Бассейн архитектурно связан со зданием на площади Юности, с мозаикой Аблина на фасаде здания. Отсюда и абстрактные геометрические узоры мозаики.
В чашу также были вставлены стеклянные камни разного цвета, которые красиво сверкали на солнце. Как мне рассказали впоследствии, их просто разбили молотком какие-то люди.
Кто придумал сделать там фонтан, я не знаю. Очевидно, эта идея возникла потому, что за бассейном просто не следили, он засорился, да и кругооборот воды был сделан плохо. Мне рассказывали, что мальчишки катались по бассейну на велосипедах, как по треку.
Серафим Павловский работал над эскизами мозаики бассейна на площади Юности с 1965 по 1970 год. Их темы — планеты, природные стихии, времена года. Сохранились эскизы круглого бассейна, а также второго бассейна изломанной формы. Эти изображения Zelenograd.ru любезно предоставил Александр Павловский.
Декоративный бассейн стал фонтаном, по воспоминаниям старожилов, уже в конце 70-х. Сначала струи били из центра чаши. В конце 80-х — начале 90-х в фонтане появилась конструкция типа «одуванчик». А к концу 90-х — нынешняя «креманка».
В 2017 чашу фонтана начали ломать из-за реконструкции площади Юности. На его месте собираются сделать свето-музыкальный пешеходный фонтан — струи будут бить прямо из земли. Сохранят в каком-либо виде работу Павловского, неизвестно — сейчас московские власти решают, нужно ли присваивать мозаике статус объекта культурного наследия.
Внук художника Александр Павловский поделился мнением о наследии своего деда и ситуации с фонтаном:
— То, что происходит на площади Юности, — это проблема отношения к авторским работам. Он оказался вне статуса культурного наследия и вне авторского права. Сложно представить, что во Франции, например, сносят работы художника-монументалиста Фернана Леже, как бы ни хотелось обновить город. Кстати, Павловский заочно пересекался с Леже в оформлении московского Дома кино.
Нельзя сносить просто так. В крайнем случае можно перемещать. Но переносить фонтан немыслимо — ведь он изначально вписан именно в архитектурную композицию площадь Юности. Не говоря уже от технических сложностях его разборки.
К тому же, это история вашего города. Если всё-таки бассейн удастся сохранить и почистить, следующим шагом должно стать воссоздание его в прежнем виде, без фонтана и с трубопроводом по кругу.
К сожалению, это далеко не единичная история. Были уничтожены рельефы Серафима Павловского, из магазина цветы на Новом Арбате исчез его декоративный фонтан и полутораметровые кашпо Василия Павловского, старшего сына художника. Это происходило и с работами других монументалистов.
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