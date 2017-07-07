Настоящая история фонтана

Непосредственно выполнял мозаику на площади Юности сын Павловского, Сергей. Он рассказал, что задумывался не фонтан, а мозаичный бассейн — вода не должна была скрывать мозаику:

— Серафим Александрович задумывал бассейн с наклонной чашей, и круги мозаики тоже были несимметричными, чтобы подчеркнуть асимметричность чаши. В этом декоративном бассейне не должно было быть фонтана, он не предусматривался.

Мозаика ярких насыщенных цветов омывалась водой, но вода не скрывала её и не скапливалась в центре чаши, а циркулировала по кругу. По периметру бассейна в верхней его части была проложена труба с дырочками. В трубу подавалась вода, она текла к центру, в центре забиралась колодцем. Воду перекачивал насос. А специальный дозатор добавлял воду по мере её испарения.