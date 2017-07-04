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Фонтан на площади Юности ломают отбойными молотками под предлогом сохранения мозаики 04.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Во вторник около 17 часов рабочие, ведущие реконструкцию площади Юности, возобновили снос фонтана. Отбойными молотками долбят уже не бетонный бортик, как в прошлый четверг, а саму мозаику.

Видео, на котором рабочие ломают мозаику внутри чаши фонтана опубликовали в группе защитников фонтана. Активистам удалось поговорить с прорабом. Документов, разрешающих демонтаж фонтана, тот не предоставил, но объяснил свои действия сохранением мозаки фонтана. То есть, со слов активистов, рабочие предполагают выломать элементы мозаики, складировать их до момента определения экспертами её ценности, и если мозаика будет признана объектом культурного наследия, передать мешки с грудой обломков.

Активисты вызвали полицию — участковый подъехал около 19:30. Он осмотрел документы, запрещающие работы на фонтане, и остановил демонтаж. В среду активисты будут добиваться, что фонтан начала охранить полиция.

Видео: Наталья Боярко

Фонтан, построенный в 60-е годы прошлого века, мешает проводить благоустройство площади Юности. По плану на его месте должны построить новый фонтан. Однако в чаше старого фонтана есть интересная мозаика и активисты подали заявку в департамент культурного наследия о присвоении мозаике в чаше фонтана статуса памятника истории и культуры. Пока эксперты департамента не вынесут вердикт, фонтан находится под охраной, работы на нем вести запретили.

Однако в прошлый четверг рабочие, несмотря на запрет, начали демонтаж фонтана — сломали часть бортика. В префектуре сказали, что бортик просто случайно задела тяжелая техника. Но сами рабочие на площадке утверждали, что действовали по устному указанию руководства. Представители заказчика утверждали, что эксперты не признали мозаику объектом культурного наследия, просто не успели подвезти бумаги. Об этом же неофициально сказал источник в префектуре.

Однако в пятницу представитель департамента признал демонтаж фонтана незаконным и повторно предписал остановить работы. В этот раз активисты даже вызвали полицию. За неисполнения первого предписания департамент обещал возбудить административное дело — по соответствующей статье предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

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