Во вторник около 17 часов рабочие, ведущие реконструкцию площади Юности, возобновили снос фонтана. Отбойными молотками долбят уже не бетонный бортик, как в прошлый четверг, а саму мозаику.

Видео, на котором рабочие ломают мозаику внутри чаши фонтана опубликовали в группе защитников фонтана. Активистам удалось поговорить с прорабом. Документов, разрешающих демонтаж фонтана, тот не предоставил, но объяснил свои действия сохранением мозаки фонтана. То есть, со слов активистов, рабочие предполагают выломать элементы мозаики, складировать их до момента определения экспертами её ценности, и если мозаика будет признана объектом культурного наследия, передать мешки с грудой обломков.

Активисты вызвали полицию — участковый подъехал около 19:30. Он осмотрел документы, запрещающие работы на фонтане, и остановил демонтаж. В среду активисты будут добиваться, что фонтан начала охранить полиция.