Кое-что посерьёзней крушения поезда

В августе 1932 года районная газета «Путь Ильича» или «Путёвка», как её называли в народе, вышла с разоблачительной статьей: на станции Подсолнечной под уклон покатился не поезд, а кое-что посерьёзнее — целый «десяток ответственных работников транспорта» во главе с бывшим начальником станции Мельниковым.

Сейчас такого чиновника назвали бы коррумпированным, а в 30-х годах объявили классовым врагом. За что же? За то, что брал мзду за «срочную» отправку груза, но не деньгами, а натурой: с совхозов — яблоками и прочими витаминами, с завода «Кардо-лента» — кожей на сапоги. И с прибывающими на станцию грузами начальник тоже не церемонился — что понравится, брал себе. Как-то «нечаянно» растряс на свой сарайчик шесть кип чужого прессованного сена, а остатки продал как личное — от своей коровы.

Сено в 1930-х было ценным активом, и другие «лица» на станции Подсолнечной тоже с ним грешили. Вместо того чтоб раздать покосные участки малообеспеченным железнодорожникам, как велел профсоюз, «лица» сами накосили с них столько сена, что излишки решили продать по коммерческим ценам.

Видя такие безобразия, стрелочник этой станции ушёл в загул на две недели, а когда ему пригрозили увольнением, заявил: «Уволите — всех на чистую воду выведу». И прогульщика тут же восстановили на работе без всяких взысканий.

Автор статьи с характерной для того времени риторикой требует «срочного расследования и самых суровых мер» для классового врага. Что в итоге случилось с Мельниковым, неизвестно.