Счастливая находка

Летом 1903 года журнал «Железнодорожник» поведал своим читателям о том, как повезло станционному смазчику станции Крюково Антону Баранову. Он нашёл на путях золотое кольцо с бриллиантами, выпавшее из умывальника вагона экстренного поезда, который следовал из одной столицы в другую.

Владелица кольца — баронесса Рауш-фон-Траубенберг, приближенная её Величества Королевы Эллинов (супруги греческого короля Георга I, урожденной Великой княжны Ольги Константиновны) — умываясь, сняла с пальца драгоценность и положила на край умывальника. От тряски кольцо соскочило и исчезло в сливном отверстии.

Тут же на станцию Крюково послали депешу с обещанием награды тому, кто вернет имущество. Исполняющий должность начальника станции господин Грязнов распорядился организовать поиски на путях. Искали пропажу всем трудовым коллективом, и Баранову улыбнулась удача — он не только получил обещанную награду от собственницы, но и благодарность в приказе от самого начальника Николаевской железной дороги.