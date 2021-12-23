Зеленоградское регби всего на десять лет моложе города. Через этот вид спорта прошло не одно поколение горожан — тысячи человек. Рассказываем, как начиналось наше регби — на бывшем картофельном поле с берёзовыми воротами, как в зеленоградский клуб вербовали лыжников, футболистов и хоккеистов, как итальянец стал идейным вдохновителем строительства регбийного стадиона и что наши регбисты кричат после матча.
Даже не все ветераны это помнят: 1968 год, через дорогу от будущего МИЭТа, который пока не построили, — поле у самого леса. Совсем недавно оно было колхозным, здесь выращивали картофель жители деревни Савёлки. Потом эти земли отошли городу-спутнику, а бывшее картофельное поле стало «колыбелью» зеленоградского регби. Мягкая перекопанная земля, выровненная руками энтузиастов и утоптанная, годилась для игры, предполагавшей жесткий контакт и частые падения.
Вместе с первыми игроками, в основном студентами-миэтовцами, бегал за овальным мячом и их тренер, основатель зеленоградского регби Геннадий Берендюхин. В отличие от своих учеников, он был опытный спортсмен, выступал за команду ВВС от Военно-воздушной академии Монино — как раз в 1968 году эта команда стала чемпионом РСФСР по регби. Кроме Берендюхина там было ещё двое зеленоградцев: его брат Юрий и Борис Бодрухин.
Первую зеленоградскую регбийную команду Геннадий Берендюхин, трудившийся токарем-фрезеровщиком на «Ангстреме», сколотил из студентов МИЭТа. Всё на чистом энтузиазме — никакой поддержки «сверху» не было, как не было и «условий»: стадиона, раздевалок. На тренировки сходились вечером после работы и учёбы, переодевались прямо на улице или на квартире у тренера, жившего на пятом этаже хрущевки в 6-м районе. Играли либо на поле 616-й школы (корпус 621А, сейчас это одно из зданий школы 854), либо на уже упомянутой площадке у леса.
«На этом поле стояли футбольные ворота, — рассказал „Зеленоград.ру“ патриарх зеленоградского регби, тренер высшей категории Владимир Евдокимов, — мы привязывали к ним с боков две обыкновенные трубы, и получались регбийные ворота с перекладиной из футбольных. Однажды мы пришли, а наших труб нет. Тогда мы с Геннадием Григорьевичем взяли топор, побежали в лес, срубили четыре берёзки и соорудили ворота из них».
Было в те годы у зеленоградских регбистов и ещё одно «запасное» поле. Находилось оно близ деревни Назарьево, в окружении огородов и выгонов, где паслись коровы, козы (а позже стояли теплицы). На этом поле деревенские парни гоняли в футбол, там и ворота имелись. На тренировки в Назарьево регбисты ходили из 6-го микрорайона пешком — автобусы туда пустили позже. Ребята отгоняли бурёнок подальше и отдавались любимой игре самозабвенно.
В первую зеленоградскую команду будущие регбисты приходили разными путями — чаще всего из других видов спорта. «Учась в МВТУ имени Баумана, я занимался лёгкой атлетикой, десятиборьем, — поделился с „Зеленоград.ру“ ветеран регби, один из первых зеленоградских игроков, а ныне заместитель генерального директора по науке НИИТМ Вадим Одиноков. — Я выступал на союзных соревнованиях на уровне мастеров спорта и обладал всеми навыками нужными для регби: быстро бегал, владел приёмами борьбы, имел хорошую силовую подготовку. Когда переехал в Зеленоград работать в НИИТМ, меня пригласили заниматься регби. Так в 1970 году я стал членом местной команды. Регби мне нравилось: спорт для настоящих мужчин — быстрый, силовой, техничный».
Разумеется, создавая костяк команды, Геннадий Берендюхин пригласил и ряд опытных игроков из регбийных клубов Москвы — «Динамо» и «Спартака». Один из них, «динамовец», бывший борец Александр Величкин оказался настоящим агентом регби и активно вербовал сторонников всюду, где придётся.
Так он привёл в регби бывшего футбольного вратаря — Александра Епифанова, который во время футбольного матча «дал сдачи» нападающему соперника ударом по челюсти с двойным переломом. В регби Епифанов нашёл себя — стал неоднократным призёром Европы, СССР и двукратным чемпионом СССР.
Потом Величкин «снял с лыжни» высокого блондина Владимира Позднякова и уговорил его играть в регби. Вместе с Епифановым Поздняков прошёл тот же путь мастерства и чемпионства, был капитаном сборной СССР по регби, а позже тренером московской команды мастеров «Слава».
Однажды в электричке Величкин «отловил» и привёл в команду ещё одного выдающегося игрока, Василия Коротаева — будущего члена сборной СССР и команды мастеров «Слава».
Похожая история случилась и с Владимиром Евдокимовым. Он регби не интересовался — был хоккеистом и даже чемпионом Зеленограда в первенстве заводских команд, выступал за завод «Пьезоэлемент». «Однажды в автобусе я встретил Сашу Величкина, который держал в руках регбийный мяч-„дыню“, — вспоминает Владимир Иванович. — Разговорились. Он рассказал, что играет в регби, предложил попробовать и мне. Я пришёл на тренировку… как оказалось, на всю жизнь, хотя по современным меркам в 21 год начинать „с нуля“ в новом виде спорта немыслимо».
А Величкин вскоре стал председателем спортивного бюро при профкоме завода «Элион». При нём началось строительство одноименного стадиона, и строить его — выравнивать площадку — помогала вся регбийная команда.
Регби в Зеленограде быстро набирало популярность. На рубеже 1960-70-х годов к этой игре в городе приобщились уже больше ста человек: на тренировки ходили и подростки 14-16 лет, и молодые парни, и взрослые мужчины «за сорок».
Особенно сильной в те годы была юношеская команда МИЭТа, состоявшая из игроков 1955-56 годов рождения. Ребята выступали на первенстве Москвы, многие из них позже стали игроками профессиональных клубов: «Фили», «Слава», «Локомотив».
На рубеже 1970-х в городе появился регбийный клуб «Элион» и одноименная команда.
Клуб «Элион» состоял из первой и второй мужских, старших и младших юношеских команд («Импульс», «Элтех») и тренерского штаба, где кроме Геннадия Берендюхина работал его брат Юрий, а также Валерий Баранов, Александр Латышев и Юрий Арсеньев.
«Геннадий Берендюхин был играющим тренером старого закала, на первом месте у него была команда, ученики, — поделился с „Зеленоград.ру“ воспоминаниями ветеран зеленоградского регби и тренер высшей категории Василий Казак. — Для игроков он был „свой парень“. И его брат Юрий был таким же. В команде царила дружеская атмосфера».
С этой оценкой согласен и Вадим Одиноков: «Команда у нас была крепкая, по-спортивному задиристая. Берендюхин был хорошим тренером: не давил — умел убеждать, сплачивал команду и настраивал на победу».
И победы были. В 1971—1974 годах «Элион» успешно соперничал с командами высшей группы в первенстве Москвы. Форму, в которой выступали зеленоградцы, украшала забавная эмблема, придуманная основателем: регбийный мяч с лосиными рогами — Берендюхин был человек с юмором.
«Рисунок на регбийки мы набивали сами — краской по трафарету, — вспоминает Владимир Евдокимов. — И номера тоже пришивали вручную, некоторые сами, другие относили форму маме одного из членов команды, которая помогала ребятам».
Любопытно, что позже, уже в 1990-е в память об этой первой команде и её эмблеме ветераны-регбисты в шутку назвали свою команду «Старые лоси».
В 1974-м году, когда Геннадий Берендюхин переехал в Москву, зеленоградская команда осталась без руководства и распалась, поскольку изначально держалась лишь на энтузиазме и энергии основателя. Городским властям регбисты были не нужны, поскольку в те годы отношение к регби было совсем не таким, как, например, к футболу, баскетболу или хоккею. Считалось, что это «буржуазный», «не подходящий советскому человеку» вид спорта — «слишком агрессивный» и вообще «не наш».
Наиболее сильные зеленоградские игроки перешли в другие регбийные клубы: «Фили», «Локомотив», «МАИ».
Тогда же, в 1974 году произошло важное событие, которое отразилось и в истории зеленоградского регби. На Втором Московском часовом заводе «Слава» на базе команды МАИ создали свою регбийную команду. В МАИ тогда играли в основном выпускники института, работавшие на авиапредприятиях Москвы и области — они не всегда могли выезжать на соревнования, да и студентам было трудно туда пробиться. А директор часового завода Дмитрий Парамонов проникся этим видом спорта, когда его дочь вышла замуж за регбиста Юрия Сигаева. Он предложил выпускникам МАИ перейти на работу на его предприятие и параллельно продолжать заниматься своим любимым видом спорта. Беря на себя финансирование регбийного клуба, он надеялся использовать команду для рекламы часов «Слава» в стране и за рубежом.
В «Славу» перешли лучшие игроки-«маёвцы» — около 20 человек из команды мастеров (в их числе четверо зеленоградцев: Епифанов, Поздняков, Коротаев, Ватошкин) и юниорская команда. Формально их устроили работать на завод, но в реальности они просто играли в регби, получали хорошую зарплату, им даже дали квартиры.
В будущем «Славе» предстояло стать одним из главных соперников зеленоградских регбистов.
Но вернемся к нашему регби. В 1975—1978 годах оставшиеся в Зеленограде регбисты играли в командах города, выступали на любительских соревнованиях. Так незаметно подошло 10-летие зеленоградского регби. В честь этой даты в сентябре 1978 года на стадионе МИЭТа прошёл матч сборной юниоров СССР и молодёжной команды «Слава», уже ставшей чемпионом Советского союза. В этой команде играло и пятеро зеленоградцев.
В 1970-х годах в Зеленоград переехал человек, которому предстояло стать одним из «китов», долгие годы державших на себе зеленоградское регби. Это был один из основателей советского регби. Звали его Владимир Аненков — он был выпускник МАИ, мастер спорта, неоднократный призёр чемпионатов СССР и единственный в Союзе судья международной категории по регби, признанный в мире. В 1960-х годах Владимир Викторович играл за студенческую команду МАИ — одну из лучших в то время в стране, с 1962 по 1966-й годы был её капитаном, а затем перешёл на тренерскую работу.
Переехав в Зеленоград, Аненков занял пост начальника отдела труда и заработной платы большого завода НПО «Зенит».
"Мы с ним подружились, — вспоминает Владимир Евдокимов. — Однажды он предложил мне: «Давай мы с тобой организуем здесь детский клуб при профкоме НПО Зенит и при ЖЭКе-6 по месту жительства». Нашу инициативу поддержал генеральный директор «Зенита» Виктор Жильцов и председатель профкома Александр Яковлев".
Так в год 10-летия Зеленоградского регби 15 сентября 1978 года при ЖЭКе в 6-м микрорайоне, в подшефных школах 616 и 854, открылась детская школа регби «Зенитовец». Возглавил её Аненков, а Евдокимов стал старшим тренером.
Учеников набирали по школам. О том, как это происходило, рассказал «Зеленоград.ру» спортивный директор Федерации регби России Дмитрий Шмаков: «В 1978 году я учился в 854-й школе в 6 микрорайоне. Однажды к нам на урок физкультуры пришли два крепких и, как мне казалось, уже очень взрослых дядьки с шикарными усами в стиле ВИА „Песняры“ по тогдашней моде. Они разложили на маленьком столике фотографии и журналы, стали поочередно подзывать к себе моих одноклассников и что-то увлеченно им рассказывать. Дошла очередь и до меня. Регби был знакомым мне видом спорта, поскольку я из семьи регбистов. Мой дядя был чемпионом СССР по регби и выступал за клуб „Фили“, так что я охотно пришёл на занятия. Рядом с 616-й школой стояло хозяйственное двухэтажное здание. Там был зал, но не спортивный, а с колоннами. В этом зале и проходила наша первая тренировка, мы бегали с мячами вокруг колонн. С того дня вся моя жизнь неразрывно связана с регби».
В начале ноября 1978 года «Зенитовец» провёл свой первый турнир, приуроченный к 60-летию ВЛКСМ и 61-й годовщине Октябрьской революции. В нём участвовало 126 человек, были приглашены команды из Москвы и Обнинска. Это событие стало возможным благодаря шефской помощи НПО «Зенит» — замдиректора Александра Сазонова, Вячеслава Медведева, профкома предприятия. Соревнования прошли на стадионе «Элион», там же состоялась церемония награждения, где шефы вручили победителям кубки.
29 декабря 1978 года «Зенитовцу» присвоили статус детско-юношеской спортивной школы. «Со временем нам отдали цокольный этаж в 705 корпусе — там мы устроили свою базу, — рассказывает Владимир Евдокимов. — У нас был хороший тренажёрный зал, борцовский ковёр. Там мы с ребятами занимались гимнастикой, акробатикой, борьбой, отрабатывали захваты». А собственно тренировки по регби проходили на улице на подшефных пришкольных стадионах в 6-7 районах, чаще на стадионе 616-й школы.
«Зимой мы шли на тренировку на стадион 616 школы, — вспоминает Дмитрий Шмаков. — Раздевалок там не было, и мы в мороз переодевались прямо на улице. Раздевалки у нас были в 705 корпусе, и туда перед тренировкой не все успевали добежать. Но бытовая сторона нас не волновала, главное было играть в регби».
Постепенно к Евдокимову и Аненкову присоединились другие тренеры, они вели занятия в разных районах. В первые годы в школе работало пять тренеров, в прошлом все они были регбистами команды «Элион». Владимир Евдокимов вёл пять групп в 854 и 616 школах, Сергей Плахов — две группы в 604 и 617 школах, Василий Казак руководил тремя группами регбистов в 4 микрорайоне — в 602 и 608 школах, а в 909 школе работали Владимир Глаголев, — у него было две группы для ребят из 8 и 9 районов, - и Сергей Суханов, который вёл две группы по физической подготовке.
Так на базе «Зенитовца» появилось несколько команд в разных районах, которые стали проводить между собой соревнования на первенство Зеленограда.
Уже через год ребята из «Зенитовца» играли «на уровне», обыгрывали даже детские команды «Славы», «Филей» и других известных клубов.
В СССР первый детский турнир по регби «Золотой овал» был учреждён журналом «Спортивные игры» в 1975 году для спортсменов 13-14 лет. Это был всесоюзный турнир, и принимали его в разные годы многие города Союза. Были свои соревнования и для подростков 15-16 лет, организованные по инициативе ленинградского клуба «Ждановец» на приз газеты «Смена». А для ребят 11-12 лет ничего не было.
«И мы с Аненковым поддержке зеленоградского горисполкома придумали подобные всесоюзные соревнования на приз газеты „Пионерская правда“ для мальчишек 11-12 лет, — рассказывает Евдокимов. — Поскольку они были пионерами, турнир назвали „Пионерский овал“».
«Пионерский Овал», организованный по инициативе «Зенитовца», открывал серию всесоюзных турниров детского регби в самой младшей возрастной группе. На первый «Пионерский овал», который проходил на стадионе «Элион» в мае 1979 года (и был приурочен, разумеется, ко Дню пионеров) собралось всего шесть команд: четыре местных (одна из них Солнечногорский «Ксеноновец»), а также «Слава» из Москвы и команда «Квант» из Обнинска.
«Я был участником первого турнира „Пионерский овал“ в 1979 году, — вспоминает Дмитрий Шмаков. — Перед этим нам наконец-то выдали форму: красивые регбийки, бутсы — Евдокимов и Аненков этого добились. Стадион „Элион“ в лесу в 5-м районе представлял собой тогда вполне благополучный спортивный объект: там были деревянные трибуны, раздевалки, но не было водопровода. Помню, один из наших уже взрослых регбистов работал на поливальной машине — орошал городские улицы. Так вот он приезжал на своей поливалке, вставал неподалеку от легкоатлетических дорожек и направлял на нас раструб — получался душ. Мы обмывались под ним, не раздеваясь — прямо в шортах и майках».
«Самыми сильными нашими соперниками на первом турнире стала команда спортивной школы „Слава“, — вспоминает Владимир Евдокимов. — Было тяжело справиться с таким соперником, но наши ребята очень старались, и все-таки мы у них выиграли — и первый „Пионерский овал“ а потом второй, и третий».
Разумеется, юные зеленоградские регбисты выступали не только на домашнем турнире, но и участвовали во всесоюзном «Золотом овале». Так в 1981 году команда «Зенитовец» (игроки 1967 года рождения) под руководством Владимира Аненкова и Владимира Евдокимова заняла 2-е место.
А в следующем году «Зенитовцы» (ребята 1968 года рождения) под руководством тренера Василия Казака выиграли «Золотой Овал-82». Кстати, в той команде играл известный сегодня в Зеленограде тренер Сергей Вельмушкин.
Во второй половине 1980-х годов «Пионерский овал» стал международным. В Зеленоград приезжали команда ГДР из Бранденбурга, команда из Италии. Проводить турниры столь высокого такого уровня помогал «главный по спорту» в Зеленограде – Вячеслав Евтюхин, ставший председателем спорткомитета в 1988 году. На его плечи легли все организационные хлопоты: расселение и питание спортсменов, выделение стадионов, приобретение наградного материала, обеспечение участников культурной программой, словом все то, без чего «Овалы» просто не могли бы состояться.
«Под названием "Пионерский овал" турнир просуществовал до 1991 года, – рассказывает Владимир Евдокимов, – а после распада СССР прежний "Золотой овал" прекратил существование, и мы с Владимиром Аненковым решили, что с 1992 года наш "Пионерский овал" будет называться "Золотым овалом"».
Интересно, что за 43 года существования этот турнир ни разу не был отменен. Даже в 2020 году перенесенный из-за пандемии 42-й «Золотой овал» не отменили – просто провели позже.
«Звёздных часов» и «минут славы» в истории зеленоградского регби было множество. «Каждый раз, когда наша команда выигрывает, радуешься вместе с ними и переживаешь очередной звёздный час!» — делится Евдокимов.
По его словам, один из наиболее ярких моментов был связан с командой «Зенитовец» 1967-68 годов рождения. В середине 1980-х годов эта чисто местная команда (ни одного игрока из другого клуба) играла против сборной РФ, против сборных Грузии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Литвы — и обыграла их все.
Звёздный час настал, когда в октябре 1985 года эти ребята выиграли первенство СССР по регби среди юниоров. Мяч, с которым эта команда выиграла всесоюзные соревнования, до сих пор хранится на регбийном стадионе. Другим командам «Зенитовца» такого успеха впоследствии достичь не удалось, хотя дело зачастую было не в игроках, а в финансовых возможностях, не позволявших команде поехать на соревнования.
К своему десятилетию в 1988 году школа регби «Зенитовец» за высокие спортивные результаты была преобразована в специализированную спортивную Детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР). На 10-летний юбилей школы и 20-летний юбилей зеленоградского регби приехал из Москвы его основатель Геннадий Берендюхин.
Косвенно о популярности регби в нашем городе в 1980-х годах свидетельствует короткометражный фильм «Мяч круглый, мяч овальный», снимавшийся в 1985 году в Зеленограде (в том числе, на стадионе «Элион»). Роль регбийного тренера в нём исполнил народный артист Борис Щербаков, а Евдокимов сыграл роль футбольного судьи.
Один из учредителей федерации регби Зеленограда Юрий Смирнов сам регби в детстве не занимался — он учился в спортивном борцовском классе, а в параллельном учились регбисты. Ребята общались между собой, знали тренеров друг друга, видели их отношение к воспитанникам. В те годы тренер не только учил спорту, но и воспитывал в широком смысле. Например, классный руководитель мог попросить тренера повлиять на успеваемость ученика. Бывало, и родители обращались к тренерам с просьбой помочь в воспитании сына.
«Тренер — это был как второй отец. А иногда и более авторитетный, — говорит Юрий Смирнов. — Я заметил, что наибольшим авторитетом в среде регбистов пользовался тренер Владимир Евдокимов, его все очень уважительно и стрепетом называли Иваныч. Регбисты тогда тренировались в спартанских условиях по сравнению с борцами. У нас был шикарный спортивный зал в СДЮШОР №111, а у них было поле в 5-м районе, где даже в футбол играть неудобно из-за неровностей и камней, раздевалка в подвале 521 корпуса, и маленькое помещение в 7-м районе. Но при этом, благодаря какому-то неиссякаемому энтузиазму и энергии тренеров, команда регбистов „Зенитовец“ из нашей школы ездила на соревнования в Италию. Для того времени это было просто фантастикой. Мы им очень сильно завидовали».
Все планы зеленоградских регбистов в одночасье перечеркнул распад СССР в 1991 году. Переход к капитализму шёл «по живому»: резали всё, что не приносит немедленного дохода, в том числе и детский спорт. СДЮШОР «Зенитовец» стала никому не нужна. В 1992 году на её базе был создан клуб регби «Зенит-ЖЭСА». ЖЭСА — это аббревиатура, образованная из фамилий четырёх человек, причастных к её созданию: мецената клуба Валерия Журавлёва, главного тренера Петра Этко, начальника команды Александра Слепченко и директора клуба Владимира Аненкова.
Команда мастеров «Зенит-ЖЭСА» в первый же год выиграла первенство Москвы, а на чемпионате России заняла почётное 5-е место. Встречалась «Зенит-ЖЭСА» и с зарубежными клубами Германии, Италии, Англии, Шотландии, Польши, Болгарии. Так, в сентябре 1992 года «зенитовцы» выиграли традиционный Международный турнир в Сицилии (Италия), обыграв всех соперников. Эта команда просуществовала до середины 1990-х годов.
В начале 1990-х годов старший тренер «Зенитовца» Владимир Евдокимов, не найдя применения своим силам на родине, принял приглашение поработать в Италии и два года тренировал там детские и мужские команды.
«Когда в 1993 году я вернулся в Зеленоград, то застал полнейший развал работы, — рассказывает он. — Мы существовали будто в вакууме. Из 705 корпуса, где у нас была база, нас не выгоняли, но и не оплачивали работу. Я и мои коллеги держались в статусе любителей, вели секции при Дворце творчества, работали за гроши. Вместе со мной там работал Василий Казак, у него была команда „Колумб“, у меня была команда, названная по старой памяти „Зенитовец“».
Именитый воспитанник зеленоградской регбийной школы, капитан сборной России Василий Артемьев начал заниматься регби как раз в те сложные 90-е годы и поделился воспоминаниями с «Зеленоград.ру»: «Мой первый тренер — Василий Филиппович Казак, он привёл меня в регби, когда мне было лет 8-9, и оставался моим наставником на протяжении всего периода взросления. Тренировались мы в 9 микрорайоне, во Дворце творчества на площади Колумба, поэтому наша команда называлась „Колумб“. Тренировки проходили на маленькой лужайке за Дворцом творчества — именно там воспитывались многие будущие чемпионы России, члены Сборной по регби. Позже мы занимались и на регбийном поле в 5-м микрорайоне. Сейчас оно очень качественно переделано: искусственное покрытие, раздевалки, все условия. А тогда это было старое регбийное поле с ржавыми покосившимися воротами и с раздевалкой в подвале соседнего дома с таким низким потолком, что ребята стукались об него головой».
«В команде „Колумб“ у меня были ребята 1986-87 годов рождения, — рассказывает Василий Казак. — Я брал их десятилетними и доводил до юниорского возраста, до мужских команд. Вася Артемьев был одним из самых юных игроков. Тренировать этих ребят мне помогал один из первых моих учеников Сергей Вельмушкин, бывший чемпион СССР. Он отслужил в армии и затем присоединился ко мне. С этой командой мы занимали высшие места в Москве, поэтому представляли столицу на всероссийских чемпионатах».
Главными проблемами для зеленоградского регби в те годы была нехватка финансирования и отсутствие постоянного стадиона. Спортсмены тренировались, где придётся, обычно на полузаброшенном поле в 5-м микрорайоне.
«Нельзя сказать, что власти совсем не уделяли юным регбистам внимания, — считает Дмитрий Шмаков. — Тогдашний председатель Зеленоградского горисполкома Алексей Ищук старался помочь регбистам деньгами и даже личным участием. Когда в 1994 году на стадионе МИЭТа проходило торжественное открытие 25 международного турнира среди детей 11-12 лет, символический первый удар по мячу организаторы доверили сделать Ищуку».
Трудные дни зеленоградского регби тянулись до 1998 года, а потом тренера Владимира Евдокимова пригласили создать спортивную секцию в психологическим центре «Доверие» при управе района Савёлки. В «Доверии» работали с трудными подростками, и казалось логичным вовлечь их в занятия регби, ведь известно, что спорт «наставляет на путь истинный» самых сложных, проблемных ребят. Новый регбийный клуб так и назвали «Доверие».
Вскоре его забрала к себе «под крылышко» тогдашняя глава Комитета по делам семьи и молодёжи в Правительстве Москвы Ирина Муравьёва. Она позаботилась о выделении финансирования, покупке формы. Благодаря ей у юных регбистов из «Доверия» появились спортивные лагеря, ребят стали вывозить на соревнования — всё это за счет Комитета.
Прошёл год-другой, и о регбийном клубе «Доверие» заговорили не только в Зеленограде. Воспитанники Владимира Евдокимова стали брать призы и в Москве, и на российских соревнованиях, уверенно выступали и на международном уровне. Успех не был случайным. «Вот уже лет пятнадцать никто не может обыграть нас в клубном зачёте по Москве, — говорит Владимир Иванович. — Мы всё время идём первыми. Суммируются очки команд разных возрастов, и вот с 2004 года по сей день никто не может нас победить».
Владимир Иванович жил клубом: тренировал, вывозил ребят на соревнования и на сборы, решал хозяйственные вопросы.
Однажды над полем в 5-м микрорайоне, которое всё ещё было основным местом для тренировок и соревнований по регби, нависла тень «народного гаража» — эту площадку власти определили под строительство многоэтажной автостоянки. И Евдокимов принялся отстаивать интересы ребят: собрал жителей, родителей детей, которых тренировал, словом «поднял волну». И горожане его поддержали. Поле оставили регбистам, власти Москвы отозвали решение о строительстве на этом месте.
Что касается тренерского авторитета и успехов в воспитании ершистых подростков, рассказывают такой случай: «…Как-то в зале ДК „Зеленоград“ шёл торжественный вечер, посвящённый подведению итогов регбийного сезона. Зал был полон мальчишками — команды многих возрастов собрались здесь. Вручение наград перемежалось концертными номерами. И вот на сцене появилась танцевальная группа девочек. Аудитория нехорошо оживилась: мальчишки, находящиеся в пубертатном периоде, начали подхихикивать, отпускать шуточки… Сидевший в первом ряду Евдокимов встал и обернулся в зал. Он не сказал ни слова, просто стоял и смотрел. И видно-то его толком не было: сцена освещена, а в зале полумрак. Но смешки и перешептывание словно сдуло».
Несмотря на помощь регбистам со стороны Комитета по делам семьи и молодёжи, проблем у нашего регби хватало. В 2006 году в 705 корпусе на базе регбистов затеяли ремонт. И куда было податься спортсменам?
Юрий Смирнов рассказывает: «В то время я работал директором завода „Элион“. И вот в поиске места для тренировки регбистов ко мне пришёл Владимир Евдокимов. Его бескорыстность и искренность, переживания за ребят и тренеров не могли оставить равнодушным. Мне очень хотелось ему помочь, и мы организовали в бывшем актовом зале завода „Элион“ место для тренировки взрослой команды регби [как раз в 2006 году на базе клуба „Доверие“ был возрождён регбийный клуб „Зеленоград“ — ред.]. Зал был непосредственно над моим кабинетом, и я точно знал, когда началась и с какой интенсивностью проходит тренировка. Потолок ходил ходуном, что было не очень комфортно, особенно во время встреч и совещаний. И очень удивляло посетителей».
«В этом актовом зале мы проводили занятия по ОФП, бегали кросс, а потом занимались на снарядах — качались, прыгали, — вспоминает Евдокимов. — Кроме того, Юрий Викторович предложил нам использовать для тренировок регбистов стадион „Элион“, который находился в лесопарке между пятым и первым районом. И всё это, заметьте, совершенно бесплатно!»
У юных регбистов Зеленограда очень хорошие отношения с зарубежными командами — их там любят и уважают. Зеленоградские детские команды регулярно выезжают на турниры по регби за границу: в Италию, Францию, Англию, Польшу, Румынию, Данию, Чехию, Сербию, Германию, Литву, Латвию, Арабские эмираты. И, как правило, становятся победителями.
«Помню, как мы впервые приехали в Италию, — рассказывает Евдокимов. — Сначала на нас смотрели настороженно, но потом мы показали высококлассную игру и весьма достойное воспитание, словом, произвели фурор. К нам прониклись симпатией и стали всюду приглашать. Были мы и во Франции, в городе Клермон-Ферран. Там очень сильный регбийный клуб со столетними традициями. Тем не менее, в матче наши юниоры разгромили ровесников-французов. На следующий день французы выставили команду ребят на год старше, но мы и их обыграли. С этим клубом у нас тоже прекрасные отношения — силу все уважают».
Самые «бешеные» соревнования, по словам тренера, происходили в Арабских эмиратах, где всем заправляют англичане. Кстати, и англичанам случалось терпеть поражение от наших регбистов.
Однажды в гости к нашим регбистам из английского города Рагби в графстве Уорикшир, где находится старинная британская публичная школа Регби (Rugby School основанная в 1567 году), в которой учился создатель регби Уильям Эллис, приехал молодой человек и привёз в подарок регбийный мяч, а зеленоградцы в ответ передали гостю свой.
Лет пятнадцать назад в префектуре решили взять под опеку массовые виды спорта, которыми занимается много зеленоградцев: футбол, волейбол, лыжи, регби… Чтобы поддерживать эти виды спорта, префект Анатолий Смирнов предложил сделать зампрефектов неформальными кураторами по этим направлениям, независимо от того, входит ли спорт в сферу их профессиональных интересов.
«За мной неформально закрепили регби, — рассказал „Зеленоград.ру“ первый заместитель префекта Алексей Михальченков. — Я давно знал людей, которые стояли у руля в этом спорте — Евдокимова, Аненкова, помнил их ещё по комсомольской работе. И мне этот вид спорта был интересен как имеющий большой потенциал, но недораскрученный — не только в Зеленограде, вообще».
Свою роль куратора Алексей Иванович видел не в том, чтобы просто помогать материально — «Собрали денег, поехали выступать на соревнования — это было интересно в меньшей степени», — а в том, чтобы создать законченный спортивно-воспитательный цикл: начало массовых занятий в 5-6 лет, затем отбор лучших ребят в детскую спортивную школу, их учёбу и продвижение наиболее способных в профессиональный спорт. То есть, сформировать систему подготовки регбистов в Зеленограде.
Следуя этой задаче, Михальченков предложил переориентировать старую спортшколу №111, которая была «заточена» под лёгкую атлетику и борьбу, и дать ей дополнительное направление — регби. Теперь оно стало превалировать. Школа объединяла подросших ребят в спортивный клуб. Следующий этап роста — любительская команда и команда профессиональная, куда повзрослевшие выпускники спортшколы 16-17 лет могли бы перейти. Нужно было создавать юношескую и взрослую команду, способствовать их участию в соревнованиях, решать вопросы материально-технического снабжения, привлекать молодёжь.
«И вот за эти 15 лет система создана и развивается, — говорит Михальченков. — Сейчас у нас порядка 500 детей и юношей постоянно занимаются регби. Есть команды по месту жительства при досуговых клубах в каждом микрорайоне. При каждой управе у нас есть детские разновозрастные команды, мы их организуем, финансируем. У нас есть ДЮСШ при регбийном стадионе. И сейчас мы готовим по договору с клубом „Динамо“ молодёжные команды».
Возрождённый в 2006 году регбийный клуб «Зеленоград», который также попал в сферу кураторских интересов Алексея Михальченкова, достиг профессиональных высот в 2014 году, заняв первое место в Высшей лиге Чемпионата России по регби. Чемпионство открыло нашей команде путь в Премьер-лигу, где в 2015 году РК «Зеленоград» занял 7-е место.
В 2018 году взрослая зеленоградская команда повторила свой успех и снова победила во Всероссийском чемпионате Высшей лиги по регби.
«Нам удавалось финансировать команду за счёт зеленоградских предприятий, к которым я обращался с просьбой о помощи, — рассказал Алексей Иванович. — Но в последние два года мы в этих соревнованиях не участвуем — бюджет стал неподъёмным, поэтому мы поменяли тактику и стратегию федерации. Просто играть в Высшей лиге — дорого. Среднегодовой минимальный бюджет команды — миллионов 10-12. А где их взять? Из бюджета мы не имеем права платить. Спонсорская помощь — хорошо, но это не системное событие, а найти одного богатого мецената не удается. Поэтому сейчас мы не играем в Высшей лиге, а выступаем в любительской лиге и занимаем там лидирующие места».
По словам Михальченкова, сейчас решено сделать ставку на подготовку молодёжных команд по договору с клубом «Динамо». Для этого у зеленоградского регби есть всё: многолетний опыт, методики, тренерский состав. Таким образом, для ребят, которые заканчивают спортивную школу и хотят продолжать карьеру игрока, открывается профессиональный маршрут: сначала в юношескую команду, оттуда — при наличии успехов — в профессиональный регбийный клуб, например в «Динамо» (а это Суперлига, Высшая лига), оттуда им открыт путь в Сборную России или в заграничные клубы.
На рубеже 1999-2000 годов в гости к тренеру Евдокимову приехал из Италии друг и коллега регбист Сильвио Убольди. Посмотрел на наших ребят, на то, с какой самоотдачей они тренируются, как замечательно играют, и покачал головой: почему же у них нет стадиона? В Италии, в маленьком городке (куда меньше Зеленограда), для юных регбистов построен прекрасный комплекс: регбийное поле, тренажёрные залы, душевые, столовая, медицинский кабинет — тренируйся не хочу!
Вместе с гостем Евдокимов отправился в Комитет по делам молодёжи к Муравьёвой, и там Убольди эмоционально и убедительно развил свою мысль насчёт стадиона, которого заслуживают зеленоградские спортсмены. Муравьёвой идея понравилась, и она предложила Евдокимову подумать над проектом аналогичного комплекса в Зеленограде. Так возникла идея строительства в нашем городе многоцелевого спортивного комплекса с регбийным стадионом.
В середине 2000-х годов идея строительства стала обретать реальные черты. «Однажды ко мне в кабинет пришли отцы, — рассказывает Михальченков. — Это были родители детей занимающихся регби, сами бывшие регбисты, в прошлом воспитанники Евдокимова, а ныне серьёзные бизнесмены, желавшие видеть своих детей спортсменами. Они предложили: давайте построим стадион».
Инициативными отцами были Константин Слизков, Дмитрий Диваров и Андрей Курников — все они из первого набора «Зенитовца» 1978 года, куда пришли 13-летними подростками.
Началось обсуждение. Во-первых, где строить? Архитекторы предложили под застройку поляну в парке Победы рядом со спортивным кластером. Стадион мог бы стать его продолжением. Во-вторых, что строить? «Прежде чем идти к руководству Москвы и что-то просить — надо же не просто руками размахивать, — родители-инициаторы, подключив проектные организации, нарисовали картинки желаемого — „хотелки“, как мы их называли», — продолжает Михальченков.
Специалисты предварительно проработали проект: подготовили цифры, факты, размеры стадиона и то, что должно в нём быть: трибуны, поле, тренировочные отделения и т. д. Со всем этим инициативная группа обратилась к Муравьёвой в Комитет по делам семьи и молодёжи.
«Не без помощи административного ресурса Муравьёвой отправили официальные обращения за её подписью, за подписью префекта — в правительство Москвы, Лужкову: „хотим-хотим, надо-надо“», — раскрывает тонкости административного процесса Алексей Иванович.
Лужков идею одобрил, предложил определить, сколько строить и «сколько вешать в граммах».
«Естественно, Москва стремилась сэкономить деньги, — объясняет Михальченков, — и предлагала выделить на проект условно 10 рублей, а мы возражали, убеждая, что на эту сумму ничего приличного не сделаешь — будет ни то ни сё. Нам же нужно хорошее искусственное поле, а не трава, которую скоро затопчут и будут играть в грязи по локоть. Тем более что в Москве тогда ни одной достойной регбийной поляны не было, а у нас, говорили мы, будет первая нормальная регбийная поляна! Наши уговоры возымели действие. „Ну ладно, давайте за 20 рублей“, сказали нам».
Выторговав деньги на проект, спроектировали красавец-стадион с полным набором тренировочных помещений. «Но как это обычно бывает, — продолжает Михальченков, — в процессе проектирования (а мы там конечно размахнулись, не по максимуму, но все-таки: насытили проект и технологически и конструктивно, а также последними строительными достижениями) расходы опять выросли. А когда уже сделали проект — Москва его заказала в установленном порядке, то стоимость составила 25 условных рублей. Но… деваться некуда, если дали деньги на проектные работы — назад дороги нет, от готового проекта уже не откажутся. Лужков его поддержал».
Профессиональный регбийный стадион был построен в 2010-12 годах. Помимо открытой арены с трибунами на 700 зрителей спортивный комплекс включает в себя шесть спортзалов: мини-футбольный, баскетбольный, универсальный, тренажерный, для фитнеса и для тяжёлой атлетики, медицинский центр, сауну, столовую, раздевалку на 240 человек.
Этот стадион стал не только домашней ареной для проведения международного турнира «Золотой овал», игр РК «Зеленоград» в чемпионате России, но и местом финальных игр российских соревнований по регби и американскому футболу, городских, региональных и международных турниров.
Параллельно со строительством регбийного стадиона в Парке Победы городские власти инициировали появление небольшой регбийной площадки в 14 микрорайоне — там сейчас тренируются ребята из крюковского клуба. А осенью 2021 года в парке «Ровесник», на месте неухоженного поля между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, которое регбисты использовали для тренировок и соревнований, появился современный регбийный стадион с искусственным газоном, новыми воротами и трибуной для зрителей. Для спортсменов рядом построили модульное здание с раздевалками, душевыми и судейскими комнатами.
У зеленоградского регби есть свой ангел-хранитель — без крыльев, зато с ангельской улыбкой и громадным, более полувека(!), опытом спасения. Это спортивный доктор Наталия Кравец — первый в истории нашего города спортивный врач, и нет в Зеленограде такого регбиста, который не знал бы её имени. Она помнит самых первых игроков из команды Геннадия Берендюхина и пруд рядом с лесной поляной, где после игры смывали грязь и промывали раны.
«Она нам как родная мама, — признается Владимир Евдокимов. — И помажет, и перевяжет, и утешит». Она — бессменный талисман зеленоградских игроков, и если вдруг отсутствует на соревнованиях… Когда на матче первенства Москвы РК «Зеленоград» «продул» в равной борьбе «Динамо», могучие парни среди прочих причин сочли, что проиграли, поскольку Наталии Михайловны в этот раз с ними не было.
Как-то капитан команды мастеров «Зенит-ЖЭСА» Алексей Малянов составлял кроссворд для стенгазеты с характеристиками каждого участника. Был там и такой пункт: «ангел-хранитель» — 6 букв. В пустые клеточки без тени сомнения сразу вписали ответ: Кравец.
Вот уже более полувека регби очень популярно в нашем городе. Это потому, считает Алексей Михальченков, что в отличие от многих других командных игр, того же футбола или волейбола, где есть жесткое разделение ролей, регби позволяет участвовать в схватке за мяч всей команде сразу. Никто не топчется, ожидая, пока можно будет включиться в игру. Такой подход, предполагающий активную физическую борьбу с соперником, особенно нравится детям и подросткам.
«Название регби выбрали для игры, потому что слова „драка“, „избиение“, „насилие“ были уже заняты (ну и ещё потому что это произошло в городе Регби), — шутит звёздный игрок Василий Артемьев. — Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков».
«Я считаю, что регби — это игра детства, — говорит тренер Владимир Евдокимов. — Когда ты приходишь в песочницу, тебе с кем-то хочется играть, с кем-то не хочется. С кем-то хочется поделиться игрушкой, с кем-то не хочется. Потом ты получаешь мячик и кидаешь его своему другу, а недругу мячик не даёшь. Поэтому я считаю, что это традиционный вид спорта, думаю, что он „получился“ из детской игры. А потом эта игра поделилась на футбол, в котором можно играть только ногами, и регби — у нас можно играть и ногами, и руками. Всё пошло из детства!»
Регби — игра, где в чести дружба, где важно чувство локтя и уважение к сопернику. У регбистов есть хорошая традиция: «третий тайм» — после игры вместе собираться, брататься, вместе пить чай, заводить новых друзей, шутить и смеяться.
Есть у зеленоградских регбистов и еще одна традиция — очень трогательная (хотя это понимаешь не сразу). Когда после игры команды собираются, чтоб пожать друг другу руки и сфотографироваться вместе в створе ворот, они, глядя в объектив, дружно кричат не заграничное «Чи-из!», а «Си-и-ськи!» и сияют улыбками. Но скабрёзности тут нет, уверяет тренер Владимир Евдокимов. Этот по-мальчишески хулиганский клич на самом деле знак признательности повзрослевших ребят своим матерям, вскормившей их материнской груди, напоминание самим себе о том, что все хорошее в жизни началось именно с этого. И никаких пошлостей. Потому что в регби играют настоящие мужчины.
«Зеленоград.ру» благодарит Алексея Михальченкова, Владимира Евдокимова, Юрия Смирнова, Василия Артемьева, Сергея Беккера, Павла Беккера, Дмитрия Шмакова, Алексея Сысоева, Сергея Вельмушкина, Василия Казака, Вадима Одинокова, Андрея Титова, Вячеслава Евтюхина, Наталию Кравец за помощь в подготовке этой статьи.