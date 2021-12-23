Игра детства для настоящих мужчин

Вот уже более полувека регби очень популярно в нашем городе. Это потому, считает Алексей Михальченков, что в отличие от многих других командных игр, того же футбола или волейбола, где есть жесткое разделение ролей, регби позволяет участвовать в схватке за мяч всей команде сразу. Никто не топчется, ожидая, пока можно будет включиться в игру. Такой подход, предполагающий активную физическую борьбу с соперником, особенно нравится детям и подросткам.

«Название регби выбрали для игры, потому что слова „драка“, „избиение“, „насилие“ были уже заняты (ну и ещё потому что это произошло в городе Регби), — шутит звёздный игрок Василий Артемьев. — Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков».

«Я считаю, что регби — это игра детства, — говорит тренер Владимир Евдокимов. — Когда ты приходишь в песочницу, тебе с кем-то хочется играть, с кем-то не хочется. С кем-то хочется поделиться игрушкой, с кем-то не хочется. Потом ты получаешь мячик и кидаешь его своему другу, а недругу мячик не даёшь. Поэтому я считаю, что это традиционный вид спорта, думаю, что он „получился“ из детской игры. А потом эта игра поделилась на футбол, в котором можно играть только ногами, и регби — у нас можно играть и ногами, и руками. Всё пошло из детства!»

Регби — игра, где в чести дружба, где важно чувство локтя и уважение к сопернику. У регбистов есть хорошая традиция: «третий тайм» — после игры вместе собираться, брататься, вместе пить чай, заводить новых друзей, шутить и смеяться.

Есть у зеленоградских регбистов и еще одна традиция — очень трогательная (хотя это понимаешь не сразу). Когда после игры команды собираются, чтоб пожать друг другу руки и сфотографироваться вместе в створе ворот, они, глядя в объектив, дружно кричат не заграничное «Чи-из!», а «Си-и-ськи!» и сияют улыбками. Но скабрёзности тут нет, уверяет тренер Владимир Евдокимов. Этот по-мальчишески хулиганский клич на самом деле знак признательности повзрослевших ребят своим матерям, вскормившей их материнской груди, напоминание самим себе о том, что все хорошее в жизни началось именно с этого. И никаких пошлостей. Потому что в регби играют настоящие мужчины.