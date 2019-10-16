Детское регби в Зеленограде очень развито — ему уже более сорока лет. Турниры собирают десятки команд. Когда я начинал, мало чем ещё можно было заниматься в Зеленограде, а это спорт, не требущий вложений. На этом Кубке мира Россия сыграла три потрясащих матча, за которые наша сборная получила уважение. Мы ни у кого не выиграли, но были близки. Мы сыграли со сборной Ирландии (первое место в мировом рейтинге) и сыграли очень достойно — проиграли 0:30. Другие команды проигрывали Ирландии 90 очков. Регби зародилась в Англии одновременно с футболом. Это название выбрали, потому что слова «драка», «избиение», «насилие» были уже заняты (ну и ещё потому что это произошло в городе Регби). Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков, но сейчас игра стала профессиональной и безопасность игроков вышла на первый план. В регби нужно не просто забросить мяч за линию ворот, а именно приземлить его. Нельзя давать пас вперед руками, только назад, а вперед можно бить ногой или бежать с мячом в руках. Когда у соперника мяч, ему можно делать захват. Самый тяжелый игрок на Кубке мира весит 152 килограмма. Когда у тебя мяч и такой игрок бежит на тебя, чтобы забрать мяч, от него можно убежать. А когда он с мячом и бежит на тебя, это уже другой вопрос… Но это очень приятный вид спорта.