«Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков». Зеленоградец Василий Артемьев в программе «Вечерний Ургант». Кратчайший пересказ 16.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев, начинавший свою спортивную карьеру в Зеленограде, выступил в популярном телешоу «Вечерний Ургант», где рассказал о том, почему он выбрал этот спорт, почему поражение со счетом 0:30 это достойный результат и что делать, когда на тебя бежит игрок весом 150 килограммов. «Зеленоград.ру» максимально коротко пересказывает вступление Василия. Впрочем, рекомендуем посмотреть и видео — это смешно.

Детское регби в Зеленограде очень развито — ему уже более сорока лет. Турниры собирают десятки команд. Когда я начинал, мало чем ещё можно было заниматься в Зеленограде, а это спорт, не требущий вложений. На этом Кубке мира Россия сыграла три потрясащих матча, за которые наша сборная получила уважение. Мы ни у кого не выиграли, но были близки. Мы сыграли со сборной Ирландии (первое место в мировом рейтинге) и сыграли очень достойно — проиграли 0:30. Другие команды проигрывали Ирландии 90 очков. Регби зародилась в Англии одновременно с футболом. Это название выбрали, потому что слова «драка», «избиение», «насилие» были уже заняты (ну и ещё потому что это произошло в городе Регби). Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков, но сейчас игра стала профессиональной и безопасность игроков вышла на первый план. В регби нужно не просто забросить мяч за линию ворот, а именно приземлить его. Нельзя давать пас вперед руками, только назад, а вперед можно бить ногой или бежать с мячом в руках. Когда у соперника мяч, ему можно делать захват. Самый тяжелый игрок на Кубке мира весит 152 килограмма. Когда у тебя мяч и такой игрок бежит на тебя, чтобы забрать мяч, от него можно убежать. А когда он с мячом и бежит на тебя, это уже другой вопрос… Но это очень приятный вид спорта.

Понравилось выступление Василия Артемьева в «Вечернем Урганте»
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 19 человек
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Панфиловском проспекте установили две новые камеры фиксации нарушений Новости
Слышал, что с января «Газелям» и такси запретят парковаться во дворах. Это правда? Ответы
«Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков». Зеленоградец Василий Артемьев в программе «Вечерний Ургант». Кратчайший пересказ Истории
Почему на станции Крюково поставят такие короткие навесы над платформами? Странный ответ РЖД Ответы
Раненный ножом у здания ГИБДД зеленоградец находится в реанимации в тяжелом состоянии Новости
Воров поймали на краже старых лифтов Новости
Запущен автобус-экспресс от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево Новости
Проект тоннеля под железной дорогой в Алабушево — из «старого» города в «новый» — обсудят на публичных слушаниях Новости
Куда переедет зеленоградская автоинспекция после сноса их здания? Ответы
Многоэтажки, детские сады, школа, поликлиника, бассейн. Что снесут и построят в 19 микрорайоне Истории
Из-за новых скамеек пешеходные дорожки на Центральном проспекте и парке Победы придется убирать вручную Новости
«Стекло чем-то похоже на жидкую карамель» — о маленькой мастерской Ксении Зименко и ее украшениях, похожих на сладости Истории
Автобус-гармошка сломался на развороте и перекрыл всю дорогу Новости
«В городе появился маньяк, он уже убил некоторых людей». Как полиция использовала зеленоградцев для розыска опасного беглеца Истории
На переходе через шестиполосную дорогу между 16 и 17 микрорайонами поставят нормальный светофор. Но придется подождать Новости
В МЖК построят ещё четыре жилых дома Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама