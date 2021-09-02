Почему «Химки» так называются — три версии

Версия первая — душещипательная: была у одного из московских князей возлюбленная — восточная полонянка Химка. Потом любовь у князя прошла, а пленница с горя бросилась в реку и утонула. С тех пор здешняя речка (а по ней и селение) стала называться её именем.

Версия вторая — из жизни бурлаков: когда-то по речке Химке якобы выводили купеческие ладьи в Москву-реку. Химка — речка невелика, из тех, что курица вброд перейдет, вот и волокли суда, где водой, а где и по суше, на горбу. «Хим» — это как раз загорбок и есть. А «химить» — в те времена означало ругаться, бранить. Как же его не ругать — трудный, неудобный для плавания и проезда путь?

Версия третья — этимологическая. В толковом словаре у Даля есть старинное слово «хинь» — ахинея, вздор, чепуха, мол, такую хинь занёс, что уши вянут! Бытовало в 19 веке и выражение «хинью пойти» — то есть без пользы, даром, попусту. Значит, «Хинка» — пустяковая речка. Нынешняя форма «Химка» установилась только в 19 веке, а прежде бытовали: Хинска, Хынска и даже Хилка.

От речки Химки получили названия почтовая станция на Петербургском тракте и деревня Химки, а также железнодорожная станция и выросший возле неё посёлок, а затем и город.

Химка начиналась в небольшом клюквенном болотце близ деревни Гнилуши, набирала воду из ключей и болот, и в районе Химок достигала ширины в четыре метра. В ней водились щуки, окуни, плотва, голавли. В летнюю жару речка почти полностью пересыхала.