Сосед Зеленограда по Московской области — Химки — стали городом сравнительно недавно, в 1939 году. До этого Химки были рабочим поселком, а еще раньше — славным дачным местечком, облюбованным классиками. Разбойники в лесах, сладкий воздух, дивные закаты — вот что такое были Химки. Кто же знал, что их будущее — пароходы и луноходы.
Версия первая — душещипательная: была у одного из московских князей возлюбленная — восточная полонянка Химка. Потом любовь у князя прошла, а пленница с горя бросилась в реку и утонула. С тех пор здешняя речка (а по ней и селение) стала называться её именем.
Версия вторая — из жизни бурлаков: когда-то по речке Химке якобы выводили купеческие ладьи в Москву-реку. Химка — речка невелика, из тех, что курица вброд перейдет, вот и волокли суда, где водой, а где и по суше, на горбу. «Хим» — это как раз загорбок и есть. А «химить» — в те времена означало ругаться, бранить. Как же его не ругать — трудный, неудобный для плавания и проезда путь?
Версия третья — этимологическая. В толковом словаре у Даля есть старинное слово «хинь» — ахинея, вздор, чепуха, мол, такую хинь занёс, что уши вянут! Бытовало в 19 веке и выражение «хинью пойти» — то есть без пользы, даром, попусту. Значит, «Хинка» — пустяковая речка. Нынешняя форма «Химка» установилась только в 19 веке, а прежде бытовали: Хинска, Хынска и даже Хилка.
От речки Химки получили названия почтовая станция на Петербургском тракте и деревня Химки, а также железнодорожная станция и выросший возле неё посёлок, а затем и город.
Химка начиналась в небольшом клюквенном болотце близ деревни Гнилуши, набирала воду из ключей и болот, и в районе Химок достигала ширины в четыре метра. В ней водились щуки, окуни, плотва, голавли. В летнюю жару речка почти полностью пересыхала.
На месте нынешних Химок раньше были сёла: Куркино, Козлово, Старбеево, Козмодемьянское (тут в 16 веке была вотчина Бориса Годунова), деревни Красные Горки, Киреево, Иваньково. А как же Химки? Были и они — только подальше, на Питерском тракте против деревни Алёшкино (современное Ховрино).
Возникла эта деревенька в 17 веке на пустоши Тимофеевской и называлась Тимофеевкой. В этих местах на берегах реки Химки в 1608—1609 годах русские войска одержали победу над польско-литовскими захватчиками, ведомыми Лжедмитрием II. Здесь в знаменитом Химкинском лесу укрывался от Тушинского вора царь Василий IV (Шуйский) со своим отрядом.
Во время Отечественной войны 1812 года Химкинский лес служил укрытием и для партизан. Сражения шли близ села Козмодемьянского, и многие его жители уходили в партизаны. Тимофеевка тоже не осталась в стороне, её захватил французский авангард — пехота и кавалерия, но потом казаки полковника Иловайского атаковали неприятеля и заставили французов сдаться, захватив в плен 270 солдат.
В то же время в документах возникает второе имя деревни — Химки, поскольку при ней построили казённый каменный мост через реку Химку. В 1834 году открыли Петербургское шоссе — оно прошло через деревню Химки, которая стояла по обеим сторонам тракта. В середине 19 века было в ней 28 дворов да полторы сотни жителей. В 1960 году деревенька эта оказалась в черте Москвы и сегодня это часть Левобережного района.
Новая жизнь Химок началась в ноябре 1851 года, когда заработала Николаевская железная дорога между Петербургом и Москвой. Тогда же на 18-й версте от Москвы открыли первую станцию — Химки. Она была отнесена к четвёртому классу. Всего на пути сообщения было 34 станции четырёх классов. Станции первого класса располагались на расстоянии примерно 160 км друг от друга, второго, третьего и четвёртого класса — 80, 40 и 20 км соответственно.
На станциях согласно классу строились вокзалы. На станции Химки построили две деревянные платформы, здание вокзала с дубовой мебелью и паркетом, зал ожидания (он назывался для понятности гостиницей), буфет с золотым гребешком, будку для жандарма, ещё одну будку — железнодорожную, жилой дом для служителей станции — начальника с помощником, кассира и жандарма.
Выглядело всё это как оплот цивилизации посреди леса. Впрочем, за лесом начинались дачи, а появление станции, на которой поезда стояли целых десять минут, сделало эту местность популярной.
Вокруг станции быстро рос посёлок железнодорожников. От неё к Петербургскому шоссе через лес шла Царская аллея (сейчас это улица Московская), построенная, чтобы царь мог попасть в Петровский дворец, не въезжая в Москву. Из Петербурга царская семья поездом прибывала в Химки, а далее ехала в экипажах. К началу 20 века аллею замостили булыжником.
В 1869 году в пристанционном посёлке жило 39 человек. К югу от посёлка лежало село Козмодемьянское, отделённое лесистой пустошью, называемой Красной горкой, и оврагом. Со временем станционный посёлок разросся и соединился с Козмодемьянским, главная улица которого — Кузьминка (сейчас улица Кирова) — обогнула овраг и дотянулась до станции. В 1907-м здесь насчитывалось 47 дворов. К тому времени в посёлке построили почту и телеграф.
Станция среди нетронутого леса, вблизи речки Химки, скоро стала центром дачного района. К началу 20 века в посёлке жило 1,5 тысячи человек, а летом вместе с дачниками доходило и до пяти тысяч.
Вне сезона жизнь в Химках текла тихо и размеренно. Здесь не было ни промышленности, ни водопровода, ни электричества. В округе имелась церковно-приходная школа при церкви Козьмы и Дамиана. Но в 1860 году знаменитый купец Павел Третьяков открыл здесь училище для глухонемых детей — на 12 учеников. А затем в деревне Кобылья Лужа (теперь там улица Родионова) появилось трёхклассное земское училище.
Больницы в Химках не было, но на Царской аллее была аптека Клячко. Торговлю и общепит представляли трактир, ресторан с кегельбаном и две колониальные лавки.
С прибытием дачников посёлок оживал. В 1888 году «Спутник дачника по окрестностям Москвы» писал: «Местность в высшей степени живописна, суха и удобна для дачников. Громадный сосновый лес, пруд и речка Химка, в которой дачники занимаются рыбной ловлей, а также купаются. Воздух необыкновенно здоровый и чистый. Жизненные припасы доставляются из Москвы».
Прелесть этих мест высоко ценили русские классики: Чехов, Куприн, Лев Толстой. Художник Исаак Левитан приезжал сюда на этюды. А Алексей Толстой в 20-х годах 20 века постоянно снимал дачу в деревеньке Иваньково на берегу Химки (сейчас она затоплена). Здесь же писатель поселил и главных героев своего романа «Хождение по мукам». Вот какая картина открывалась дачникам в то время:
«За потемневшей волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями ореховых и березовых перелесков лежали тучи, те, что бывают на закате, — лиловые, неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное зарево, и неподалеку внизу, в заводи ручья, отсвечивала оранжевая щель. Ухали, охали лягушки. На плоском поле темнели омёты и крыши деревни».
В начале прошлого века дачная жизнь в Химках била ключом. Поезда в то время ходили редко, и перроны на станции были местом прогулок. Здесь работал буфет, благоухали цветочные клумбы, для услады гуляющих играл оркестр. Был в Химках близ станции и увеселительный сад «с кругом» для гуляний, содержал его местный аптекарь Клячко. В саду он устраивал для дачников платные вечера с музыкой, танцами и фейерверками.
Писатель Александр Куприн в романе «Юнкера» оставил описание такого праздника в Химках: «В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал-gala. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов вдоль низенького забора (танцевального круга) за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шёл нежный, горьковатый аромат увядания».
Не обходилась дачная жизнь и без происшествий. «Дачная местность Химки буквально терроризирована шайкой мошенников, которые оперируют под видом революционеров, — сообщал в 1907 году листок „Русский голос“. — Редко проходит день, чтобы кто-либо из дачников не получил, якобы от имени революционеров, требование денег на „революционную“ пропаганду».
Аппетиты у «революционеров» были известные: 15 тысяч рублей, а в случае отказа или обращения к властям они грозились убить.
Впрочем, подобные «страсти» были лишь фоном для безмятежной дачной жизни. Донимали дачников не столько мошенники, сколько мелкие шалости, о которых писала газета «Раннее утро»: «Химкинские дачницы-купальщицы очень обижаются на подсматривающих, бесцеремонных хулиганов, от которых положительно невозможно скрыться. Визг на реке стоит неимоверный».
«Бесцеремонные хулиганы» тоже в долгу не остались. По округе гуляла частушка:
В Химках гуси и дельфины
с берегов ныряют в пруд.
И оттуда, из-под тины,
Огневым фонтаном бьют.
Цивилизация надвигалась на Химки. Некогда заповедные места уступали соблазнам современности. В мае 1909-го «Русские ведомости» рассказывали: «Близ станции Химки Николаевской ж.д. происходила автомобильная гонка. Гонка прошла благополучно, если не считать того, что один большой автобус с пассажирами раздавил небольшой мостик и на короткое время завяз».
В 1912 году в Химках открылось заведение для показа «туманных картинок» (он же «Волшебный фонарь»). Постепенно Химки втягивались в процесс урбанизации и были, по сути, «дачным городком». Вот почему, несмотря на катаклизмы начала 20 века, на базе Химок вскоре возник настоящий город.
К середине 20-х годов население Химок выросло почти вдвое — здесь жило около трёх тысяч человек.
В 1928 году в Химки пришло электричество — от завода имени Войкова из Москвы протянули высоковольтную линию. С того времени начался промышленный рост Химок: трикотажная артель (в будущем бельевая фабрика), мебельная фабрика, выросшая на пустыре в годы первой пятилетки, артель металлоизделий «Спартак», Николаевский кирпичный завод — в 1931-м он пережил реконструкцию и стал давать стране кирпич круглый год. Химки прирастали новыми жилыми посёлками: Лобановским, Чкаловским, Центральным, Грабаровским, Первомайским и Мебельным. С 1931 года между Москвой и Химками стали ходить автобусы.
В 1932 году в Химках открыли авиационный ремонтный завод №84 Гражданского воздушного флота, где стали делать двухмоторные транспортные самолёты Ли-2, по лицензии американской фирмы «Дуглас». Наименование Ли-2 самолёту дали по фамилии Бориса Лисунова — главного инженера завода. Первый такой самолёт построили к 7 ноября 1938 года из американских деталей, и после успешных испытаний он стал серийным.
В 1937 году в Химках на базе бывшей мебельной фабрики начали строить авиационный завод № 301 Народного комиссариата оборонной промышленности СССР (ныне НПО Лавочкина). В связи с этим Химки получили статус рабочего посёлка. На авиазаводе создали скоростной истребитель ЛаГГ-3 (по именам конструкторов: Лавочкин, Горбунов, Гудков) — одну из трёх машин, принятых на вооружение перед самой войной; другие два — МиГ-3 и Як-1.
В 1938 году в Химках проживало уже более 20 тысяч человек.
С 1932 по 1937 годы было построено грандиозное гидротехническое сооружение — канал Москва—Волга. Это был небывалый по размаху проект — главная стройка 2-й пятилетки. Канал был необходим Москве, поскольку в начале 1930-х годов из-за роста населения в столице стала сказываться нехватка питьевой и технической воды.
Строили канал заключенные Дмитлага, одного из самых крупных отделений ГУЛАГа. Число подневольных строителей доходило до 200 тысяч, называли их каналармейцами (одно время слово «зэк» расшифровывалось, как «заключенный каналоармеец»).
Заключенные содержались не в одном месте — лагпункты были разбросаны вдоль всего канала почти на 130 километров. Один из крупнейших лагерных пунктов, Химкинский, находился возле станции Химки. Здесь стоял одноэтажный дом, где размещалось управление строительством Химкинского участка канала. Работы велись круглый год.
В районе Химок канал прошёл по юго-восточной окраине посёлка. По проекту талантливого инженера Георгия Руссо на речке Химке возвели земляную плотину, самую большую на всём канале: её высота — 34 метров, а длина — 1600 метров.
Вода реки заполнила котлован, вырытый перед плотиной — так образовалось Химкинское «море», последнее в цепи водохранилищ на канале. Его длина — почти 9 км, глубина 17 метров. В Химках был создан Северный речной порт, от его причалов отходят теплоходы, связывающие Москву с пятью морями. К пуску канала Москва-Волга возвели и здание Северного Речного вокзала, которое символизировало трёхпалубный пароход.
На левом берегу канала, на месте деревни Киреево, в 1936 году возник посёлок Левобережный, куда из Москвы перевели основанный Надеждой Крупской Государственный библиотечный институт (сегодня Московский госуниверситет культуры и искусства). Когда канал отрезал посёлок от станции Химки, там по настоянию Крупской была устроена платформа Левобережная.
В первые десять лет существования канал называли «Москва-Волга», а в 1947 году, в канун 800-летия столицы, он получил новое имя: канал имени Москвы.
В 1935-м в Химках появился уникальный мост через канал (который к тому времени здесь ещё не прорыли) — самый крупный из арочных железнодорожных мостов в СССР. Размах его арки составляет 116 метров, высота — 29 метров. С тех пор этот мост — один из узнаваемых символов города.
Строили его не только с размахом, но и на перспективу. Народный комиссариат Путей Сообщения (предшественник ОАО РЖД) потребовал заложить в проект не два пути, как было на этом участке в те времена, а сразу четыре — с прицелом на будущее расширение. Проект инженера Аполлона Белоголового был необычным: два пути внутри несущей арки, а два других — снаружи арки, на консолях.
Ждать расширения пришлось долго. Третий путь Октябрьской железной дороги на этом участке проложили к середине 1970-х, а четвёртый — в наше время. Только теперь потенциал моста использован полностью.
На этом мосту отрабатывались передовые технологии. Например, здесь впервые в СССР возвели пустотелые железобетонные мостовые арки. К слову, внутри этих арок можно с комфортом пройти с одного берега канала на другой — высота прохода 2,8 метра, ширина — 1,2 метра.
1 и 2 ноября 1935 года мост испытали статической нагрузкой: на него заехали четыре состава по восемь гружёных вагонов с паровозом в каждом. А 4 ноября 1935 года мост приняли в эксплуатацию.
Развитие промышленности, строительство канала и речного порта, становление городских форм быта и вызванный всем этим рост населения — к 1939 году в Химках жило 23 тысячи человек — подвело эволюцию рабочего посёлка к следующей ступени.
Город Химки появился на карте в 1939 году. Указ Верховного Совета СССР о его образовании последовал 26 марта. В Химки вошли рабочие посёлки Химки, Петровское, Лобаново, дачные посёлки Петропаловский и Николаевский. Сам же город вошёл в состав Красногорского района, но уже в 1940-м Химки сами стали районным центром. К этому времени их население перевалило за 25 тысяч.
В 1940-м в Химках было пять средних школ, две библиотеки, два клуба, три поликлиники, санаторий, шесть детских садов и яслей. Тогда же на Московской улице построили первые многоэтажные каменные дома.
С началом войны многие жители Химок эвакуировались вместе с крупными заводами и фабриками. Оставшиеся делали все, что могли, для обеспечения армии боеприпасами, продовольствием, обмундированием. На заводе «Спартак» производили гранаты РГД, головной Институт механизации и энергетики лесной промышленности выпускал зажигательные бутылки и гранаты из уплотненного картона, поскольку металла не хватало. Артели шили одежду. В больнице №1 и в Библиотечном институте на Левом берегу развернули прифронтовые госпитали.
Над городом летали вражеские самолеты, бомбили железнодорожный мост через канал Москва-Волга и станцию. Железнодорожное полотно от станции Сходня до Химок и далее до Москвы разобрали. Мосты охраняли зенитные батареи.
Плотину на реке Химке сапёры сумели защитить. Чтобы изменить очертания береговой линии, они на плотах установили макеты домов и посадили деревья. Башни шлюзов, которые были прекрасными ориентирами с воздуха, прикрыли маскировочными сетями и растительностью.
В начале зимы 1941-го фашисты бросили все силы на захват столицы. Для прикрытия Москвы нужно было срочно возвести вокруг неё систему защитных полос.
В Химкинском районе жители выкопали 9 километров противотанковых рвов, построили 19 километров проволочных заграждений, артиллерийских площадок, землянок, бомбоубежищ. На предприятиях района изготовили 1200 противотанковых ежей и установили их на оборонительном рубеже. Несмотря на простоту конструкции, ежи были одними из самых эффективных средств против танков. Мощное кольцо защитных укреплений вокруг Москвы было создано.
В декабре 1966 года мемориальный ансамбль «Противотанковые ежи» стал памятником защитникам Москвы на 23-м километре Ленинградского шоссе. Его авторы: архитекторы А. Михе, А. Агафонов, Е. Еремишин и инженер М. Михайлов. Сначала на памятнике собирались высечь слова Окуджавы: «Москва! Имя твое прекрасно, гордость — удивительна». Но затем выбрали строки из песни на слова Лисянского: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…»
Послевоенные годы в Химках, как и во всей стране, были тяжёлыми. Основной застройкой здесь оставались деревянные дома и бараки. В 1947 году в городе было всего пять четырёхэтажных жилых домов. Но стремительному развитию Химок помогло решение властей создать здесь центр ракетно-космической отрасли. Летом 1946 года в Химки переехало опытно-конструкторское бюро №456 по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей, будущее НПО Энергомаш.
Для своих сотрудников предприятие построило в городе добротные пятиэтажки, где были 3-4-комнатные квартиры с высокими потолками и балконами.
КБ «Энергомаш» разрабатывало ракетные двигатели межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей космических аппаратов. Двигатели, созданные здесь, вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли, открыв тем самым космическую эру. Затем на «Энергомаше» создали двигатели ракеты-носителя «Восток», которая вывела на орбиту корабль Юрия Гагарина.
В ноябре 1953 года в Химках появилось машиностроительное конструкторское бюро «Факел» по созданию зенитных управляемых ракет. Сегодня десять типов таких ракет составляют основу противовоздушной обороны более чем в 40 странах мира. Но «Факел» создает и продукцию для «гражданки»: бытовые деревообрабатывающие станки, машины для текстильной промышленности и даже рабочее место стоматолога.
Из довоенного авиационного завода №301 после войны в Химках выросло НПО имени Лавочкина, которое занималось разработкой ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух», крылатых ракет и многих космических аппаратов, в том числе лунохода. В 1960-70-х годах здесь были созданы самоходные аппараты для изучения лунной поверхности, межпланетные автоматические станции, побывавшие на Венере и на Марсе. Сегодня здесь продолжают создавать автоматические комплексы для изучения Луны и Марса.
В эти годы Химки особенно разрослись и похорошели.
В 1984 году часть Химкинского района (земли вокруг Куркино, Молжаниновки и Ново-Подрезково) была передана Москве, из-за чего район оказался разделённым на две части территорией столицы. Спустя 20 лет, в 2004-м, Химкинский район упразднили, вместо него на картах появился городской округ Химки Московской области — и город Химки с населением в четверть миллиона, стал его единственным населённым пунктом.