В документах префектуры проект называется «Зона отдыха «Большой городской пруд (1 этап)». Значит, будет как минимум 2-й этап, а может, и последующие. В следующем году (до зимы) должны разработать проектно-сметную документацию, а сами работы, вероятно, выполнят в 2025-м. «Реализация будет рассмотрена при перспективном планировании на последующие годы», неопределенно пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Это благоустройство проходит по программе так «называемых знаковых объектов». Обычно это большие объёмы и немалые бюджетные средства в рамках госпрограммы «Развитие городской среды». Однако на вопросы о деталях проекта — что конкретно планируется сделать возле пруда и в каких границах — не ответили.

Кое-что стало известно из переписки префектуры с жителем, спросившем о судьбе площадок для скейтов и роликов. Ему ответили, что в рамках благоустройства пруда построят новый скейтпарк на Озерной аллее. Эта спортивная площадка расположена фактически возле Сосновой аллеи и Ледового дворца. С прудом она связана только возможностью спуститься к пляжу по лестнице. Но уже понятно, что границы проекта достаточно широкие.

Ретроспективно вспомним, что делали с зоной отдыха последние семь лет. Относительно масштабное благоустройство между прудом и Сосновой аллеей, включая пляж шло с 2016 года, а в 2018 началось и в парке Победы, и на городском пруду началось грандиозное благоустройство с бюджетом около двух миллиардов рублей: воду в пруду полностью поменяли, построили набережную, лодочную станцию и пешеходный мост. Берега укрепили габионами, в парке заменили практически всё: дорожки, скамейки, освещение, газоны, поставили новые детские площадки — и много чего еще сделали. В 2021 году энтузиасты запустили в пруд рыбу, тогда же снова поменяли плитку на дорожке от пляжа к Озерной аллее.

Казалось бы, благоустраивать уже нечего — живи и радуйся. Но проблемы есть — например, новая набережная уже подгнивает и разваливается. Резиновые дорожки в парке часто рвутся. Но это проблема эксплуатации, потому что по ним ездит уборочная техника. Батуты на детских площадках быстро вышли из строя, а нормально сделать их так и не смогли. Что касается пляжа, то летом там определенно не хватает тентов или навесов, лежаков и более комфортных, чем нынешние, раздевалок. Да и просто не хватает места в жаркие дни.

Напишите, что, по вашему мнению надо сделать непосредственно возле городского пруда и вокруг него: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Как показывает практика, планами комплексного благоустройства власти не делятся с жителями до момента утверждения проекта. Или обсуждают их крайне узким кругом — муниципальными депутатами, общественными советниками, которые неизвестно кого представляют.