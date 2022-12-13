Элементы для катания на площадке были уже дырявыми и опасными, но дети и подростки всё равно приходили сюда кататься. Им приходилось лазить через высокий забор или протискиваться через дырку в нём — управа давно закрыла калитку на замок. «Мы не можем там круглосуточно поставить охрану, чтобы прогонять, — сказал в интервью „Зеленоград сегодня“ замглавы управы района Савелки Василий Харпак. — Поэтому было принято решение демонтировать оборудование».

Он сообщил, что поставить новое оборудование в скейт-парке планировалось в этом году. Управа получила деньги. «Решили, что будет здорово сделать скейт-парк в 2022 году с учетом его популярности», отметил Харпак. Но не успели из-за «непростой процедуры согласования с департаментами». С какими именно департаментами, и что конкретно надо было согласовывать, замглавы управы не уточнил. В 2023 году оборудование должны заменить — это остается в планах управы.

В августе, когда начали вывозить оборудование с площадки, рабочие на месте сказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что отремонтируют площадку быстро — примерно за месяц. С этого момента скейт-парк стоит пустой.

Из каких материалов будет сделан новый скейт-парк, пока неизвестно. Возможно, фанера — не самый лучший материал. Например, ещё один зеленоградский фанерный скейт-парк — возле пруда Быково болото в 1-м микрорайоне — за шесть лет тоже разрушился и оказался фактически непригоден для безопасного использования. Осенью его покрасили.