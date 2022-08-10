Начался ремонт скейт-парка на Озерной аллее. Сейчас он закрыт и фактически разрушен 10.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Площадку для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах торжественно открыли шесть лет назад рядом с ледовым дворцом у городского пруда. За это время площадка развалилась, хотя дети и подростки всё равно приходили кататься — для этого им надо было лезть через высокий забор. В последнее время скейт-парк использовался в основном для тусовок. Сейчас его начали ремонтировать. Говорят, что сделают быстро — примерно за месяц.

Строительство площадки стоило семь миллионов рублей. Когда делали проект, зеленоградские роллеры и скейтеры сильно сомневались в качестве будущего скейт-парка. Но когда его построили, сказали, что всё отлично — рампы и горки из ламинированной фанеры, сами фигуры удобные, рампа широкая и гладка, асфальт на площадке качественный.

Почему всё это качество развалилось за шесть лет, неизвестно. Оборудование стояло с дырками. Постройка типа сарая для инвентаря потеряла дверь — внутри обломки мебели, хлам, мусор и бутылки. Площадку закрыли на замок несколько месяцев назад, при этом никаких объяснений, почему закрыто, не было. Чтобы покататься, дети перелезали через забор или через дырку в заборе сбоку от калитки.

Рабочие на месте сказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что всё оборудование будут менять. Точные сроки ремонта не сообщили, но заверили, что сделают быстро — наверное, уже в сентябре.

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С учетом реконструкции скейт-площадки на Озерной, собираются демонтировать небольшую скейт-площадку во дворе корпуса 331. Дело в том, что этой площадкой пользоваться фактически невозможно — там всего два элемента и нет твердого покрытия, рассказал «Зеленоград.ру» замглавы управы района Савёлки Василий Харпак. Вместо неё в следующем году собираются поставить уличные тренажеры и площадку для воркаута.

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Метки:
спортивные площадки, скейтборд, харпак василий
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