Площадку для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах торжественно открыли шесть лет назад рядом с ледовым дворцом у городского пруда. За это время площадка развалилась, хотя дети и подростки всё равно приходили кататься — для этого им надо было лезть через высокий забор. В последнее время скейт-парк использовался в основном для тусовок. Сейчас его начали ремонтировать. Говорят, что сделают быстро — примерно за месяц.