Фотографией выловленного в городском пруду окуня поделился в инстаграме местный житель Мирослав. Значит рыба снова живет в пруду после его полного осушения во время реконструкции три года назад.
Сейчас в пруду, помимо окуней, водятся караси, карпы, пескари, верхоплавка и, возможно, небольшая щука, рассказал нам организатор зеленоградского клуба любителей рыбалки FishingZel Александр Крутиков. Эту рыбу своими силами запустили в водоём местные активисты. Профессиональные рыболовы считают, что экосистема городского пруда уже подходит для зарыбления. В нём уже растут водоросли и живут жучки, которыми питаются рыбы.
Клуб отправлял в префектуру обращение с предложением зарыбить пруд самостоятельно за счёт собранных средств и пожертвований. Там ответили, что «Мосводосток» (на балансе этой организации находится пруд) не возражает против запуска рыбы при условии согласования этого вопроса с Росрыболовством. Однако с ним FishingZel ещё не связывался.
Ранее в префектуре отмечали, что, если жители поддержат зарыбление пруда, то «будет произведен запуск рыбы».