Клуб отправлял в префектуру обращение с предложением зарыбить пруд самостоятельно за счёт собранных средств и пожертвований. Там ответили, что «Мосводосток» (на балансе этой организации находится пруд) не возражает против запуска рыбы при условии согласования этого вопроса с Росрыболовством. Однако с ним FishingZel ещё не связывался.

Ранее в префектуре отмечали, что, если жители поддержат зарыбление пруда, то «будет произведен запуск рыбы».