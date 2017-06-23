С наступлением теплой погоды рыбаки открыли сезон и заняли свои места на излюбленных зеленоградских водоёмах. Корреспонденты Zelenograd.ru прогулялись по берегам городских озёр и прудов, чтобы расспросить профессионалов и любителей, где какая рыба водится, хорошо ли клюёт и можно ли её потом есть.
Самыми популярными у рыболовов оказались не только Школьное озеро и Большой городской пруд, окружённые зеленью, но и Михайловский пруд в самой середине «нового» города — там и улов был самым богатым. Удивительно, но ловят рыбу и в маленьком Дунькином пруду 12 микрорайона, вместе с детьми или даже сами дети. А вот Чёрное озеро рыбаки явно недолюбливают.
Пруд на ручье Ржавка рядом с зеленоградским микрорайоном МЖК известен немногим, в основном местным жителям. В полдень теплого майского дня он пустовал: ни отдыхающих, ни спортсменов. Среди деревьев спрятался один 49-летний рыбак Валерий, который, сидя на раскладном стульчике, наслаждался солнечной погодой.
«Я рыбачу с детства, в советское время отец брал с собой на рыбалку, это стало традицией, — рассказал он. — Веду здоровый образ жизни — зимой лыжи, летом рыбалка. Прихожу на пруд, чтобы получить удовольствие, отдохнуть, конкретной цели у меня нет».
В пруду МЖК ловят карася. В мае, перед тем как метать икру, карась активно питается и легко клюёт на удочку. Но из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сезон сдвинулся. Рыба попадается по 250-300 грамм, самая крупная — 500 грамм. Но, как утверждает Виталий, вполне вкусная, карасиков можно пожарить и съесть со сметанкой.
«Обычно ловлю всегда на этом месте, иногда езжу в Брёхово, — поделился он. — На Ангстреме [городском пруду — Zelenograd.ru] бываю, но там вкусовые качества рыбы гораздо хуже, видимо что-то в воде присутствует нехорошее».
Водоем возле МЖК довольно-таки чистый. Правда, купаться в нём запрещено из-за неприспособленного дна. Рыбу сюда не запускают, дикий карась отлично размножается самостоятельно. Но рыбалка каждый год разная: иногда всё лето клюёт хорошо, иногда практически нет улова.
Виталию нравится летняя рыбалка, он любит посидеть и погреться на солнышке. По его словам, на пруду сложилась своя компания рыбаков, пенсионеры приходят каждый день. «Сегодня улова никакого, поэтому и народу нет. Сейчас пруд очень холодный, клюёт плохо: опускаю червя в воду, вытаскиваю, а он как из морозилки», — сетует он.
На городском пруду мы побывали уже в середине июня. В самый разгар дня здесь расположились несколько профессионалов с хорошими удочками Feeder. Немногословные, серьёзные знатоки своего дела с многолетним стажем. Один из них предпочел не называть имени и представился: «Рыбачок».
"Улова сегодня нет, сижу примерно с 12-ти часов. Бываю на Ангстреме крайне редко, эпизодически, прихожу сюда скорее для разнообразия. Это не платный пруд, поэтому рыбу сюда не запускают. Да и на платных водоёмах, к слову, не всегда бывает хороший улов. Как-то ездили на платник, тоже сухие ушли", — смеется «Рыбачок».
Ловит собеседник Zelenograd.ru обычно на опарыша, но всё зависит от клёва. С первого июня начался рыбацкий сезон, сейчас на Ангстреме идёт нерест.
Другой рыбак, Николай, обычно ходит рыбачить только на городской пруд, потому что он расположен близко к дому. За три часа поймал одного карася. На что ловит, не сказал, а удочки использует простые, недорогие. Самый большой улов, по его словам, весил около пяти килограмм.
«Рыбу из Ангстрема я есть брезгую, кошки тоже не едят, рыбалка представляет чисто спортивный интерес, — признался Николай. — Рыбу я не выпускаю, интересно принести добычу домой, положить в морозилку, а через несколько дней выбросить».
На Дунькином пруду днём собралось немало рыболовов, если учесть его размеры и глубину. По весне в пруд запускают карася, который неплохо там плодится и дает хороший улов всё лето.
Десятилетняя Вера ловит рыбу впервые в жизни, она пришла с родственниками. Самодельную удочку из прутика ей смастерил брат, а червяков девочка накопала сама.
Владимир тоже в первый раз пришёл сюда с удочкой. «Шёл мимо в магазин, смотрю рыбачат, дай, думаю, тоже попробую», — объяснил он. Ловит на хлеб и опарышей, клёва пока не было. Но его это не расстраивает — зато можно отдохнуть, подышать воздухом. Всерьёз рыбачить Владимир любит в Астрахани, «где большая река и солидный улов».
Александр тоже предпочитает Волгу, но и на Дунькином пруду наловил вместе с семейством за час ершей и карасиков. У него самые обычные спиннинговые удочки, наживка — дождевые черви. Из зеленоградских рыбачих мест он еще бывает на Ангстреме. «Я просто любитель, хожу рыбачить от делать нечего, — рассказал Александр. — Этот пруд выбрал, потому что здесь замечательно можно провести время с детьми».
Еще один рыбаков, который отказался представиться, пришел на прудик с племянницей и женой. На рыбалке оказался впервые в жизни, ловит на дождевого червя. «Я рыбачу для интереса, потом отпускаю, — сообщил мужчина, — может возьму рыбок домой в аквариум».
На берегах Школьного озера к 16 часам людей собралось, как всегда, много. Рыбачили большими компаниями или семьями, одиночек практически не было. Ловят на Школьном озере линя и карася.
Семейная пара Дмитрий и Елена за несколько часов поймали только одну рыбку — по их словам, день не самый удачный для рыбалки. «То дождь, то ветер, то солнце. Рыба сама не понимает, что за погода сейчас», — шутит Елена. Улов муж с женой отпускают обратно в водоём, ловят на дождевого червя.
«Линя в Школьное озеро занесли чайки или утки, возможно ещё и кто-то из рыболовов, — поделился Дмитрий. — Я в прошлом году выпускал щуку, но зимой был замор, и охранники нашли в проруби несколько мёртвых щучек».
Неразговорчивый Валера пришел с друзьями, чтобы пообщаться и порыбачить. Ловит на опарыша, удочка у молодого человека самая обычная. Пойманную рыбу отпускает обратно в Школьное озера, а на серьезную рыбалку тоже ездит на Волгу.
Восьмидесятилетняя Юлия Григорьевна — опытный рыбак со стажем, раньше ловила рыбу около Рузы. Сейчас переехала к дочке в Зеленоград и решила совместить прогулку с рыбной ловлей. «Я четвертый раз пришла с удочкой на Школьное озеро, но пока никого не поймала», — вздыхает бабушка.
Алексей с дочкой Викой ходят сюда рыбачить стабильно раз в неделю, в этот раз — с большой компанией. «Ловим на червяка, тесто не пошло. Рыбу мы отдаём кошкам, есть не рискуем», — улыбается Алексей. В этом году, по его словам, улов плохой, раньше было лучше. За большим уловом они обычно едут в Татарстан.
Михайловский пруд к 17 часам оказался самым богатым на рыбаков и рыбу. Люди здесь рыбачат по нескольку раз в день и приносят неплохой улов.
«Здесь водится карп, лещ, краснопёрка, окунь — всё мужики запускали в своё время», — рассказывает один из рыбаков, Владимир. В 1996 году в Михайловский пруд рыбу пускали скопом. С тех пор глубина водоема уменьшилась, а добавлять воду не захотели, потому что пруд декоративный.
Сам Владимир рыбачит на Михайловском пруду постоянно: вечером пришел по второму заходу, утром у него уже был хороший улов. Рыба тут замечательно клюёт на хлеб. Самый большой карп весил один килограмм. Из зеленоградских прудов рыбак ездил еще на Ангстрем, но рыба там ему не понравилась по вкусу. «А вот в Михайловском пруду сладенький карасик, мы его едим с удовольствием, — сообщает он. — И подкармливаем местных бездомных кошек».
Василий тоже завсегдатай на Михайловском пруду практически с основания водоёма. В теплый июньский день за час он успел поймать двух карасей. В основном ловит рыбу на платных прудах и на Волге. «Мы приходим сюда отдохнуть после работы, пообщаться, встретиться с друзьями», — говорит он.
А вот Алексей пришел на рыбалку в третий раз в жизни и отдыхает, уютно расположившись удочкой на газоне. «Сегодня клёв плохой, — пожаловался он, — пока поймал только карасей и ротана». Ловит рыбу на опарыша и червяка, удочкой Princess 500: «Хорошо ловиться на „принцесску“».
Супружеская пара, Владимир с женой, за час наловили карасей, ротанов и рыбу, название которой они не знают. «Улов мы отдаем кошкам, разве можно почистить и съесть такую мелкую рыбу?» — смеются супруги. Рыбу ловят на манную кашу. На Михайловский пруд приходят в свободное время, чтобы развлечь себя, а серьезно рыбачат на Истре.
На Черном озере рыбаков не застать — за несколько визитов в теплые дни в мае и июне не обнаружилось ни одного любителя рыбалки. Люди гуляли по берегу, кто-то купался, дети играли на площадках, а рыбаков не было. Возможно, погода именно в эти дни была неблагоприятной. Или торфяной водоём — неподходящее место, хотя при ближайшем рассмотрении мальков в нём предостаточно.
В своих рассказах зеленоградские рыбаки ни разу не упомянули Черное озеро, как место для рыбалки. На вопрос, почему там не ловят, лаконично отвечали: «Не нравится оно нам, там же торф».
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