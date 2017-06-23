В пруду МЖК ловят карася. В мае, перед тем как метать икру, карась активно питается и легко клюёт на удочку. Но из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сезон сдвинулся. Рыба попадается по 250-300 грамм, самая крупная — 500 грамм. Но, как утверждает Виталий, вполне вкусная, карасиков можно пожарить и съесть со сметанкой.

«Обычно ловлю всегда на этом месте, иногда езжу в Брёхово, — поделился он. — На Ангстреме [городском пруду — Zelenograd.ru] бываю, но там вкусовые качества рыбы гораздо хуже, видимо что-то в воде присутствует нехорошее».

Водоем возле МЖК довольно-таки чистый. Правда, купаться в нём запрещено из-за неприспособленного дна. Рыбу сюда не запускают, дикий карась отлично размножается самостоятельно. Но рыбалка каждый год разная: иногда всё лето клюёт хорошо, иногда практически нет улова.

Виталию нравится летняя рыбалка, он любит посидеть и погреться на солнышке. По его словам, на пруду сложилась своя компания рыбаков, пенсионеры приходят каждый день. «Сегодня улова никакого, поэтому и народу нет. Сейчас пруд очень холодный, клюёт плохо: опускаю червя в воду, вытаскиваю, а он как из морозилки», — сетует он.