Пруд чистят в рамках капитального ремонта зоны отдыха, воду спустили ещё зимой. Заказчик работ — столичный департамент капитального ремонта. На вопросы Zelenograd.ru о мёртвой рыбе в ведомстве сообщили, что воду из пруда убирали без применения насосных установок, через водоспускные сооружения, несколькими этапами в течение недели. Такой процесс «не предусматривает негативных воздействий на планктонные организмы». Официально случаев гибели рыбы не зафиксировано. Зимовальные ямы (места скопления рыб в зимнее время в водоеме) тоже не зарегистрированы.

Тем не менее, ущерб при производстве работ на городском пруду просчитан заранее. По заключению Росрыболовства, расчетный прогноз ущерба водным биоресурсам и среде их обитания — 172 килограмма. Водные биоресурсы — это рыба и водные беспозвоночные, растения и водоросли. В целом для восстановления экосистемы пруда после его наполнения водой потребуется около трех лет.

За три года рыба обычно вырастает и начинает размножаться. А будет ли она в пруду после окончания всех работ, неизвестно. Заказчик капитального ремонта перекладывает это решение на префектуру, у которой «выстроен прямой диалог с жителями». В департаменте говорят, что жители должны поддержать зарыбление пруда и тогда «будет произведен запуск рыбы». Как именно жители должны поддержать запуск рыбы и что это за прямой диалог, непонятно.

Пока ясно только одно: раньше рыба в пруду была, а теперь её нет и не будет, когда воду нальют обратно (обещают к осени). При этом в проекте капремонта парка и пруда были заложены «оборудованные места для рыбалки» — со стороны дендропарка.