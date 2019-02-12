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Зачем из городского пруда слили воду, а дно перекопали экскаваторами? 12.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Удивительная картина открывается сейчас идущим или едущим мимо городского пруда: по дну ездят экскаваторы, перекопана часть водоема у парка Победы и пляжа. Уже слышны предположения, что на месте пруда построят новый микрорайон. Выяснили, правда ли это и когда вернут воду.

Строить на дне пруда, как показалось некоторым жителям, ничего не собираются — его готовят к очистке. Очистка пруда и устройство подпорных стенок, держащих грунт в воде, заложены в смете капитального ремонта парка Победы.

Воду из пруда спустили еще в январе, из-за чего проход через водоем по льду запретили — но опасную зону при этом не огородили.

«Предстоит очистить дно от ила, вода уйдет, возведут подпорные стены, затем снова наполнят водой», сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства. Когда точно в пруду появится вода, пока неизвестно.

Капитальный ремонт парка Победы и Большого городского пруда начался в октябре прошлого года. В перечне работа — перекладка водосточной сети, кабельных сетей для нового освещения, замена гранитных подпорных стенок на Центральной площади, замена лестниц, плитки и асфальта, реконструкция каскадного фонтана, строительство набережной и пешеходного моста через пруд рядом с автомобильным — по словам Панина, он будет стоять на сваях. Общественную кампанию за строительство этого моста, которая закончилась его включением в проект благоустройства, организовал Zelenograd.ru.

Кроме того, в парке построят еще одну вышку для спасателей, сделают площадку для развлечений и детскую площадку, новые фонари и скамейки, поставят камеры видеонаблюдения. Весной и летом парк будут озеленять и благоустраивать.

Бюджет этого ремонта — 1,3 миллиарда рублей. Завершить работы обещают в августе этого года. Ранее подрядчик капремонта сказал, что к началу лета проход хотя бы в часть парка со стороны Центрального проспекта будет открыт для жителей. Будет ли открыт проход к пляжу, пока неизвестно.

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Обсуждение
Вероника *****
Вчера, 10:31
Раньше, воду спускали ежегодно и чистили дно, но летом. Кто же придумал чистить дно зимой? равно как и укреплять его... фантастика
Фрези Грант
Вчера, 11:20
У меня точно такой же вопрос. Обычно летом сливали воду, чистили и можно было купаться. А сейчас реконструкция обернулась настоящим апокалипсисом. У нас в городе кроме парка Победы и погулять нормально негде. Кажется мне, что к августу они не разгребать эту грязь.
Наталия Самохина
Вчера, 12:10
Раньше, воду спускали ежегодно и чистили дно, но летом. Кто же придумал чистить дно зимой? равно как и укреплять его... фантастика
Так раньше такие работы производились под руководством специалистов. Да ладно, всего лишь пруд копают и это наверное не страшно, вот когда они тоннели рыть начинают под городом - это уже беда!
Евгений Безфамильный
Вчера, 14:36
Интересно другое, они очистят дно только со стороны "Парка Победы"? Или весь пруд? А то если только часть, тогда смысл этих действий!!!! И что случилось с рыбой и местными обитателями от такой "чистки"?
Igor K____
Вчера, 15:02
Когда точно в пруду появится вода, пока неизвестно.
Глядя на "аквапарк" и пешеходный ,недостроенный,заброшенный мост - ПУГАЕТ
Zveol Zveol
Вчера, 17:43
Зимой расценки на работы выше.
Василий Кккк
Вчера, 19:14
Кто же придумал чистить дно зимой?
Конечно лучше бы спустили воду и чистили летом в разгар сезона, а дороги ремонтировать нужно в часы пик, а готовить телегу нужно летом.
Решили делать чистку по уму, когда это никому не мешает, а вам Вероника опять все не так.
татьяна андреевна
11 часов назад
Пруд раньше чистили весной,перед началом сезона.На дне было много бутылок,местные детишки собирали и сдавали).Судя по комментам,коренных зеленоградцев все меньше и меньше...Или память уже подводит(((
Андрей М
10 часов назад
Надо еще работать только по ночам и в воскресенье - очевидно же, что так можно еще больше денег талантливо потратить.
Виталий Кушнеров
10 часов назад
Вероника, если бы воду каждый год спускали летом, то на лодках мы вряд ли бы катались. А мы катались. Каждый год. На моей памяти пруд капитальночистили лет 30 назад.
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