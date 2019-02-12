Строить на дне пруда, как показалось некоторым жителям, ничего не собираются — его готовят к очистке. Очистка пруда и устройство подпорных стенок, держащих грунт в воде, заложены в смете капитального ремонта парка Победы.

Воду из пруда спустили еще в январе, из-за чего проход через водоем по льду запретили — но опасную зону при этом не огородили.

«Предстоит очистить дно от ила, вода уйдет, возведут подпорные стены, затем снова наполнят водой», сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства. Когда точно в пруду появится вода, пока неизвестно.