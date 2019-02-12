Удивительная картина открывается сейчас идущим или едущим мимо городского пруда: по дну ездят экскаваторы, перекопана часть водоема у парка Победы и пляжа. Уже слышны предположения, что на месте пруда построят новый микрорайон. Выяснили, правда ли это и когда вернут воду.
Строить на дне пруда, как показалось некоторым жителям, ничего не собираются — его готовят к очистке. Очистка пруда и устройство подпорных стенок, держащих грунт в воде, заложены в смете капитального ремонта парка Победы.
Воду из пруда спустили еще в январе, из-за чего проход через водоем по льду запретили — но опасную зону при этом не огородили.
«Предстоит очистить дно от ила, вода уйдет, возведут подпорные стены, затем снова наполнят водой», сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства. Когда точно в пруду появится вода, пока неизвестно.
Капитальный ремонт парка Победы и Большого городского пруда начался в октябре прошлого года. В перечне работа — перекладка водосточной сети, кабельных сетей для нового освещения, замена гранитных подпорных стенок на Центральной площади, замена лестниц, плитки и асфальта, реконструкция каскадного фонтана, строительство набережной и пешеходного моста через пруд рядом с автомобильным — по словам Панина, он будет стоять на сваях. Общественную кампанию за строительство этого моста, которая закончилась его включением в проект благоустройства, организовал Zelenograd.ru.
Кроме того, в парке построят еще одну вышку для спасателей, сделают площадку для развлечений и детскую площадку, новые фонари и скамейки, поставят камеры видеонаблюдения. Весной и летом парк будут озеленять и благоустраивать.
Бюджет этого ремонта — 1,3 миллиарда рублей. Завершить работы обещают в августе этого года. Ранее подрядчик капремонта сказал, что к началу лета проход хотя бы в часть парка со стороны Центрального проспекта будет открыт для жителей. Будет ли открыт проход к пляжу, пока неизвестно.
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Решили делать чистку по уму, когда это никому не мешает, а вам Вероника опять все не так.