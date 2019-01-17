На пляже городского пруда установили столбы с заградительной лентой и повесили объявления с предупреждением: «Внимание! Опасная зона! Проход закрыт! На лед не вставать! Опасно для жизни! Ведутся работы по спуску воды с Большого городского пруда». По всему пруду заметны провалы в ледяном панцире.

В зоне отдыха листовки висят почти через каждый метр. Там же, где горожане обычно переходят с одного берега на другой, то есть со стороны лодочной станции, нет ни ленты, ни забора. «Только на столбе под мостом одно объявление, на которое никто не смотрит из-за спешки на работу/учебу. Люди ходят и даже не знают, что лёд может провалиться», — рассказал Zelenograd.ru местный житель Никита Нестеров.---

Скорее всего, это последняя зима, когда люди вынуждены переходить водоем по льду. Городские власти обещают открыть понтонный пешеходный мост через пруд в конце октября 2019 года вместе с обновленным парком. Мост то включали, то исключали из проекта благоустройства территории вокруг городского пруда. Zelenograd.ru организовал общественную кампанию за строительство этого моста, которая закончилась его включением в проект благоустройства.