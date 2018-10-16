Когда парк Победы снова откроют для прохода?

Парк, пруд и дендропарк ждет масштабное благоустройство: ремонт дорожного покрытия, в том числе, булыжной мостовой возле префектуры, ремонт ливневой канализации, гранитных парапетов, новые фонари, посадка деревьев, устройство детской площадки и скейт-парка, ремонт каскадного фонтана, установка новых скамеек, камер видеонаблюдения и много еще чего.

Сейчас в парке на аллеях снимают плитку и бордюры, с парапетов сняли гранит, вдоль пешеходных дорожек выкопали траншеи, возле ДК меняют асфальт, ездит строительная техника. Работы ведутся в основном в верхней части парка, непосредственно возле пруда, фонтана и в дендропарке они еще не начались.

Попасть в парк пока еще можно — по лестнице за ДК, по дорожкам со стороны регбийного стадиона. Их оставили для прохода людей, при этом одни пользуются возможностью, другие жалуются на это. В результате административно-техническая инспекция уже выписала за это штраф подрядчику работ. «До конца недели все дырки в парк закроем, не будет возможности проходить», сообщили Zelenograd.ru в компании «АртСтройТехнолоджи». Каждую зону работ локально оградить не получится, это не заложено в проекте, отметил подрядчик.



Окончание работ планируется в третьем квартале 2019 года, то есть не раньше августа. Весной подрядчик рассчитывает доделать центральную часть парка с новым асфальтом, плиткой и газонами. Это значит, что к началу лета проход хотя бы в часть парка со стороны Центрального проспекта будет открыт для жителей.



Сам пляж городского пруда работы не затрагивают, но рядом, на берегу пруда, предстоят более серьезные, чем перекладка плитки, работы — замена бетонных блоков габионами, сетчатыми конструкциями с камнями. Делается это для укрепления береговой линии. Работы будут вестись в следующем году, поэтому откроют ли проход из парка к пляжу к лету, пока неизвестно.