Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Когда парк Победы снова откроют для прохода? 16.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: Zelenograd.ru

Парк Победы окончательно закрыли на капитальный ремонт: почти вся территория огорожена, внутри активно работают. Пока там еще можно пройти, но скоро лазеек не оставят. Вместе с подрядчиком разбирались, когда доступ в парк снова откроют.

Парк, пруд и дендропарк ждет масштабное благоустройство: ремонт дорожного покрытия, в том числе, булыжной мостовой возле префектуры, ремонт ливневой канализации, гранитных парапетов, новые фонари, посадка деревьев, устройство детской площадки и скейт-парка, ремонт каскадного фонтана, установка новых скамеек, камер видеонаблюдения и много еще чего.

Сейчас в парке на аллеях снимают плитку и бордюры, с парапетов сняли гранит, вдоль пешеходных дорожек выкопали траншеи, возле ДК меняют асфальт, ездит строительная техника. Работы ведутся в основном в верхней части парка, непосредственно возле пруда, фонтана и в дендропарке они еще не начались.

Попасть в парк пока еще можно — по лестнице за ДК, по дорожкам со стороны регбийного стадиона. Их оставили для прохода людей, при этом одни пользуются возможностью, другие жалуются на это. В результате административно-техническая инспекция уже выписала за это штраф подрядчику работ. «До конца недели все дырки в парк закроем, не будет возможности проходить», сообщили Zelenograd.ru в компании «АртСтройТехнолоджи». Каждую зону работ локально оградить не получится, это не заложено в проекте, отметил подрядчик.

Окончание работ планируется в третьем квартале 2019 года, то есть не раньше августа. Весной подрядчик рассчитывает доделать центральную часть парка с новым асфальтом, плиткой и газонами. Это значит, что к началу лета проход хотя бы в часть парка со стороны Центрального проспекта будет открыт для жителей.

Сам пляж городского пруда работы не затрагивают, но рядом, на берегу пруда, предстоят более серьезные, чем перекладка плитки, работы — замена бетонных блоков габионами, сетчатыми конструкциями с камнями. Делается это для укрепления береговой линии. Работы будут вестись в следующем году, поэтому откроют ли проход из парка к пляжу к лету, пока неизвестно.

В проекте, который, по словам подрядчика, продолжает меняться, пока нет пешеходного моста через пруд. Zelenograd.ru ведет общественную кампанию, цель которой — появление такого моста, который нужен многим жителям города. В ходе кампании мы собрали более 1500 подписей за его строительство. Мы также обращаемся за помощью к людям, имеющим возможность решить этот вопрос или посодействовать решению. Одной из таких людей стала Депутат Госдумы от Зеленограда Ирина Белых, к которой мы обратились в начале октября. Депутат поддержала инициативу и направила депутатский запрос об этом в правительство Москвы.

 Реклама
Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Отменено строительство ресторана и центра бытовых услуг в 15 микрорайоне
Глава Солнечногорского района придумал хештег для сообщения о проблемах
Депутат Госдумы от Зеленограда поддержала строительство пешеходного моста через городской пруд
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Семь человек пострадали в столкновении маршрутки и пяти автомобилей на пересечении Ленинградского и Пятницкого шоссе
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Магнитно-резонансная томография открытого типа в медцентре «Томоград» — абсолютно информативно, психологически комфортно Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Программа событий октября в корчме "Диканька" - разнообразно, интересно, вкусно! Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
OLDI - открытие в Зеленограде! Скидки по промокоду!
 Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама