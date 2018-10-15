Депутат Госдумы от Зеленограда поддержала строительство пешеходного моста через городской пруд

Депутат Госдумы от Зеленограда Ирина Белых поддержала инициативу читателей Zelenograd.ru о строительстве пешеходного моста через городской пруд и направила депутатский запрос об этом в правительство Москвы.

«Ходатайствую о поддержании данной инициативы жителей Зеленограда и убедительно прошу вас взять решение данного вопроса на ваш контроль», написала Белых заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову, который курирует вопросы благоустройства.

Zelenograd.ru ведет общественную кампанию, цель которой — появление пешеходного моста через пруд, который нужен многим жителям города. В ходе кампании мы собрали более 1500 подписей за строительство моста. Мы также обращаемся к людям, принимающим решения, за помощью в решении вопроса. Одним из таких людей была наш депутат Ирина Белых, к которой мы обратились в начале октября, когда не было ясности с ситуацией вокруг моста.

Раньше мы через разные каналы обращались в префектуру, в правительство Москвы, к муниципальным депутатам, мэру Собянину и т. д.

Сейчас парк Победы и территория вокруг пруда огорожены, там начался масштабный ремонт. Будет ли в итоге включен пешеходный мост в план этого ремонта, до сих пор непонятно. Принципиальных возражений против его строительства уже нет, сообщили Zelenograd.ru в департаменте ЖКХ. Но для этого требуется устранение ряда замечаний по проекту. В ГУП «Мосводосток» нам пояснили, что часть замечаний, касающиеся устройства понтонных сооружений, проектировщик уже устранил, однако все ещё имеются замечания по ремонту береговой полосы.

Подписывайтесь за мост — важен каждый голос.