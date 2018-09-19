Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит

В парке Победы и на Центральной площади появились рабочие — они сбивают гранитную облицовку парапетов и плитку с лестницы при входе в парк. Это начался первый этап масштабного благоустройства парка и городского пруда, работы могут занять больше года.

Официально работы называются «обустройством зоны отдыха по адресу Центральный проспект, дом 1» ( то есть, у префектуры). «Гранит вернём после ремонта», сообщил корреспонденту Zelenograd.ru один из рабочих. Облицовку снимают, чтобы ремонтировать подпорные стенки — вернее, делать новые, судя по смете работ.

Что точно будут делать, до сих пор непонятно. Окончательный проект не был обнародован. Делать выводы можно, изучая смету. Там, в частности значится ремонт дорожного покрытия, в том числе булыжной мостовой возле префектуры, ремонт ливневой канализации, установка новых фонарей, посадка деревьев, электроснабжение туалета (видимо, какой-то туалет будет), детская площадка и скейт-парк, ремонт каскадного фонтана, установка камер видеонаблюдения, и много еще чего.

Также в перечне работ есть понтонный мост возле пруда. Но это, видимо, не пешеходный мост для перехода с берега на берег. У этого «моста» — подвесная лестницей для спуска и подъема из воды. То есть это элемент пляжа. Городские власти продолжают игнорировать требования зеленоградцев о пешеходном мосте через городской пруд. Он очень нужен отдыхающим, сотрудникам предприятий Южной промзоны, студентам МИЭТа. Редакция Zelenograd.ru собрала уже более 1500 подписей за этот мост. Ране стало известно, что «Мосводосток» не согласовал строительство понтонных сооружений в рамках этих работ. Однако теперь получается, что отказ в согласовании касался только пешеходного моста. Продолжайте подписываться за мост.

По графику из конкурсной документации, будут вестись до 15 декабря, затем остановятся до 1 апреля, а к 30 апреля благоустройство должно быть завершено. Стоимость этих работ — 782 миллиона рублей. Подряд на конкурсе выиграла компания ««АртСтройТехнология». Еще в полтора миллиона обойдется авторский надзор за этими работами. Эти работы будет выполнять компания «Каскад-Энерго», которая одновременно проводит проектно-изыскательские работы благоустройства парка и пруда (по контракту, будет заниматься этим до конца октября). Это еще не всё: департамент капитального ремонта планирует выделить еще 523 миллиона рублей на замену бордюров в парке, эти работы будут вестись до декабря 2019 года.