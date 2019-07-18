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Сообщество зеленоградских любителей рыболовства появилось во «ВКонтакте» 18.07.2019 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоградский клуб любителей рыбалки FishingZel: выкладывайте свои трофеи и места ловли, объединяйтесь для совместных поездок, делитесь секретами и хитростями, задавайте вопросы по теме рыбалки», — гласит шапка группы во «ВКонтакте». Организатор клуба Александр Крутиков рассказал Zelenograd.ru о том, зачем он создал сообщество рыбаков и чем они занимаются.

— Я организатор массовых досуговых мероприятий в Зеленограде. Занимаюсь подготовкой выездов для всех желающих на гонки, пейнтбол, шашлыки, кемпинг с палатками. Ещё мы делаем благотворительные праздники. Также я любительски увлекаюсь рыбалкой и близко общаюсь с профессиональными рыболовами-спортсменами.

Мы долго шли к созданию рыболовного клуба, обсуждали его рентабельность. Пока это только площадка в интернете, но сейчас мы уже начинаем переговоры о помещении или небольшой аудитории для технических занятий и мастер классов.

Наша цель — не заработок, напротив — мы стремимся сделать рыбалку доступнее для горожан, так как сейчас это достаточно дорогое увлечение. Поскольку я занимаюсь общественной деятельностью, мне хочется делать досуг не только для взрослых, но и для детей. Преимущественно мы рассматриваем детей из трудных семей, а также тех, кто состоит на учете в ПНД.

Сейчас наша цель — не просто клуб, а именно зеленоградское рыболовное движение, в котором мы смогли бы объединить всех рыболовов города и воспитать поколение спортсменов при поддержке главного тренера сборной России по спортивной рыбалке и мастеров спорта. Нас поддержали многие спортсмены Москвы.

Ещё мы хотим делать соревнования с призами от партнеров, предоставлять рыболовные товары по закупочной стоимости. По возможности мы следим за нашими водоемами и стараемся не допускать таких отравлений, как произошло на пруду в Рузино. Есть много направлений популяризации рыбной ловли в городе, и постепенно будем идти намеченным курсом.

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