— Я организатор массовых досуговых мероприятий в Зеленограде. Занимаюсь подготовкой выездов для всех желающих на гонки, пейнтбол, шашлыки, кемпинг с палатками. Ещё мы делаем благотворительные праздники. Также я любительски увлекаюсь рыбалкой и близко общаюсь с профессиональными рыболовами-спортсменами.

Мы долго шли к созданию рыболовного клуба, обсуждали его рентабельность. Пока это только площадка в интернете, но сейчас мы уже начинаем переговоры о помещении или небольшой аудитории для технических занятий и мастер классов.

Наша цель — не заработок, напротив — мы стремимся сделать рыбалку доступнее для горожан, так как сейчас это достаточно дорогое увлечение. Поскольку я занимаюсь общественной деятельностью, мне хочется делать досуг не только для взрослых, но и для детей. Преимущественно мы рассматриваем детей из трудных семей, а также тех, кто состоит на учете в ПНД.

Сейчас наша цель — не просто клуб, а именно зеленоградское рыболовное движение, в котором мы смогли бы объединить всех рыболовов города и воспитать поколение спортсменов при поддержке главного тренера сборной России по спортивной рыбалке и мастеров спорта. Нас поддержали многие спортсмены Москвы.

Ещё мы хотим делать соревнования с призами от партнеров, предоставлять рыболовные товары по закупочной стоимости. По возможности мы следим за нашими водоемами и стараемся не допускать таких отравлений, как произошло на пруду в Рузино. Есть много направлений популяризации рыбной ловли в городе, и постепенно будем идти намеченным курсом.