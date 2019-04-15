Экологическая катастрофа произошла между Рузино и Брёхово. Тысячи рыбьих трупов обнаружили местные жители, когда с пруда сошел лёд.
О случившемся рассказал известный блогер Илья Варламов. О том, что с озером творится что-то неладное, поняли еще в середине зимы. Из проруби пошла жуткая вонь, и рыбачить здесь перестали. Чайки и вороны разбивали лёд клювами, чтобы достать погибшую рыбу. После схода льда рыбьи останки прибило к берегу.
Уже несколько лет в пруд стекают канализационные стоки, сюда же спускали отходы из коровника и котельной. В 2016 году кто-то закопал в протоке строительные отходы.
В этом году на завонявшее озеро приехала экологическая комиссия. Прямо на ее глазах и в присутствии местных жителей к пруду подъехала ассенизационная машина и попыталась слить нечистоты. То же самое она проделала на следующий день, рассказывают местные жители.
Кроме отходов жизнедеятельности, в пруд, похоже, слили нечто очень токсичное, что и вызвало поголовную смерть всего живого в водоеме.
Сейчас жители пишут обращения в приемную губернатора и главе Солнечногорья с просьбой разобраться в происходящем и прекратить беспредел со сбросом в озеро отходов и вредных веществ.
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