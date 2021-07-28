«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки
Плитку разобрали почти на всём протяжении пешеходной дорожки, которая идёт от Озерной аллеи до набережной.
Так дорожка выглядела 23 июля
Фото: zelenograd.ru
Фото: zelenograd.ru
Фото: zelenograd.ru
Так выглядит дорожка к пляжу Ангстрем с другого конца Озёрной аллеи
Фото: vk.com/overhear.zelenograd
Снятые плиты лежали грудой на дорожке и валялись на пляже еще в прошлую пятницу.
Фото: facebook.com/alexey.belov.94
Фото: facebook.com/alexey.belov.94
Выбоины на этой плитке появились еще в прошлом году, а в этом перед началом купального сезона их замазали цементом. После того, как житель пожаловался на эти безобразные «коровьи лепешки», префектура сообщила о планах поменять плитку на асфальт. Сделать это планировали до ноября, но разбирать плитку начали сейчас — когда люди отдыхают на пляже и гуляют возле пруда. Что мешало начать, например, в сентябре, непонятно.
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