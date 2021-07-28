Выбоины на этой плитке появились еще в прошлом году, а в этом перед началом купального сезона их замазали цементом. После того, как житель пожаловался на эти безобразные «коровьи лепешки», префектура сообщила о планах поменять плитку на асфальт. Сделать это планировали до ноября, но разбирать плитку начали сейчас — когда люди отдыхают на пляже и гуляют возле пруда. Что мешало начать, например, в сентябре, непонятно.