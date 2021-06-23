Плитка на пешеходной дорожке вдоль пляжа на городском пруду разрушилась, хотя её уложили всего четыре года назад. Перед началом купального сезона выбоины лишь замазали цементом — выглядит это странно. А теперь решено полностью заменить её на асфальт. Такое уже было в других местах города.
Плитку в парке заменят на асфальт до ноября, говорится в ответе префектуры на возмущенное обращение Андрея К. Он не просил заменить плитку асфальтом, а только обращал внимание на "безобразный ремонт" и что замазка на плитке похожа на коровьи лепешки. В префектуре назвали это "текущим ремонтом для безопасного передвижения граждан". По версии префектуры, плитка разрушилась из-за перепада температур. При этом специалисты префектуры считают, что плитка лучше асфальта из-за «долговечности, экологичности, ремонтопригодности и эстетичности».
Замена плитки на асфальт там, где с плиткой начались масштабные проблемы — обычная практика для Зеленограда. Еще в 2013 году, когда в Москве массово меняли асфальт на плитку, в Зеленограде на пешеходной зоне в 11-м микрорайоне решили сделать наоборот. «С целью устранения колдобин, рубцов, раковин, выбоин», объяснили тогда в управе. В 2014 году на Центральной площади устроили парковку, и спустя два года плиточное покрытие начало разваливаться — из-за большого количества машин и обработки реагентами. Префект Анатолий Смирнов объяснил тогда этот факт общим падением профессионализма — не подумали, что по плитке будут ездить машины и её придётся обрабатывать реагентами. В прошлом году плитку сняли и заменили на асфальт на Яблоневой аллее — там плитка оказалась скользкой и тоже разрушалась из-за реагентов.