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«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Плитка на пешеходной дорожке вдоль пляжа на городском пруду разрушилась, хотя её уложили всего четыре года назад. Перед началом купального сезона выбоины лишь замазали цементом — выглядит это странно. А теперь решено полностью заменить её на асфальт. Такое уже было в других местах города.

Плитку в парке заменят на асфальт до ноября, говорится в ответе префектуры на возмущенное обращение Андрея К.  Он не просил заменить плитку асфальтом, а только обращал внимание на "безобразный ремонт" и что замазка на плитке похожа на коровьи лепешки. В префектуре назвали это "текущим ремонтом для безопасного передвижения граждан". По версии префектуры, плитка разрушилась из-за перепада температур. При этом специалисты префектуры считают, что плитка лучше асфальта из-за «долговечности, экологичности, ремонтопригодности и эстетичности».

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Замена плитки на асфальт там, где с плиткой начались масштабные проблемы — обычная практика для Зеленограда. Еще в 2013 году, когда в Москве массово меняли асфальт на плитку, в Зеленограде на пешеходной зоне в 11-м микрорайоне решили сделать наоборот. «С целью устранения колдобин, рубцов, раковин, выбоин», объяснили тогда в управе. В 2014 году на Центральной площади устроили парковку, и спустя два года плиточное покрытие начало разваливаться — из-за большого количества машин и обработки реагентами. Префект Анатолий Смирнов объяснил тогда этот факт общим падением профессионализма — не подумали, что по плитке будут ездить машины и её придётся обрабатывать реагентами. В прошлом году плитку сняли и заменили на асфальт на Яблоневой аллее — там плитка оказалась скользкой и тоже разрушалась из-за реагентов.

Что надо сделать с дорожкой вдоль пляжа?
Отремонтировать плитку
Закатать в асфальт
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Метки:
пешеходы, благоустройство, плитка
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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 16:56
Просто материал плитки г***о. Температура не виновата)))
Ольга Каплина
Вчера, 20:00
причем поверх плитки накатают асфальт, в 6 районе одну дорожку так сделали
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