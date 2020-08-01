В ведомстве уточнили, что плитку уложили при строительстве корпусов 329 и 330 в 2008—2009 году. В 2019 году из-за жалоб жителей там меняли отдельные участки, но в итоге решили сделать покрытие асфальтовым. Во-первых, в 2021 году этот участок и так будут обновлять по программе комплексного благоустройства Москвы — и укладывать новую плитку сейчас нецелесообразно. Во-вторых, плитка была скользкой и разрушалась из-за противогололедных реагентов.

В опросе «Зеленоград.ру» голоса читателей разделились практически поровну: чуть больше 50% сказали, что на этом месте нужен асфальт, чуть больше 40% предпочли бы новую плитку.

Снятую плитку используют для ремонта покрытий на бульваре в 15 микрорайоне, на улице Юности, Никольском проезде и на автобусных остановках.