Зачем плитку на Яблоневой аллее заменили асфальт и куда увезли старую плитку? Мы это выяснили 01.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В середине июля на Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне на асфальт заменили плитку, которая, по словам местных жителей, была в идеальном состоянии. В ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» пояснили, что плитка потрескалась и местами просела, после нескольких локальных ремонтов ее решили заменить полностью.

В ведомстве уточнили, что плитку уложили при строительстве корпусов 329 и 330 в 2008—2009 году. В 2019 году из-за жалоб жителей там меняли отдельные участки, но в итоге решили сделать покрытие асфальтовым. Во-первых, в 2021 году этот участок и так будут обновлять по программе комплексного благоустройства Москвы — и укладывать новую плитку сейчас нецелесообразно. Во-вторых, плитка была скользкой и разрушалась из-за противогололедных реагентов.

В опросе «Зеленоград.ру» голоса читателей разделились практически поровну: чуть больше 50% сказали, что на этом месте нужен асфальт, чуть больше 40% предпочли бы новую плитку.

Снятую плитку используют для ремонта покрытий на бульваре в 15 микрорайоне, на улице Юности, Никольском проезде и на автобусных остановках.

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Метки:
озеленение и благоустройство, яблоневая аллея, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
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