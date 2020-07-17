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На Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне сняли плитку, которую, по словам местных жителей, обновили в прошлом году. Читательница «Зеленоград.ру» прислала фотографии нового асфальта на ее месте — он оказался с трещинами.
Плитка на аллее
По ее словам, плитка на аллее была в идеальном состоянии, хотя в управе с ней не согласились, пояснив, что ремонт ведется из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Почему плитку меняют на асфальт, а не кладут новую, чиновники не знают.
Снятую плитку упаковывают и увозят
Балансодержателем территории является ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», «Зеленоград.ру» намерен выяснить у организации причины замены покрытия, срок службы плитки и куда ее увезли.
Асфальт с трещинами
Новый асфальт
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Асфальт
Плитку
Не знаю
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