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На Яблоневой аллее плитку поменяли на асфальт, который сразу треснул 17.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне сняли плитку, которую, по словам местных жителей, обновили в прошлом году. Читательница «Зеленоград.ру» прислала фотографии нового асфальта на ее месте — он оказался с трещинами.

По ее словам, плитка на аллее была в идеальном состоянии, хотя в управе с ней не согласились, пояснив, что ремонт ведется из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Почему плитку меняют на асфальт, а не кладут новую, чиновники не знают.

Балансодержателем территории является ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», «Зеленоград.ру» намерен выяснить у организации причины замены покрытия, срок службы плитки и куда ее увезли.

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Что лучше оставить на пешеходной дорожке Яблоневой аллеи?
Асфальт
Плитку
Не знаю
Проголосовали 26 человек
Метки:
озеленение и благоустройство, ремонт дорог
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Обычный круговорот денег в распиле. Сегодня меняют плитку на асфальт, завтра будут менять асфальт на плитку, а в промежутках плитку поверх асфальта или асфальт поверх плитки.
Чем бы чиновник не тешился, только богаче становиться...
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