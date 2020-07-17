По ее словам, плитка на аллее была в идеальном состоянии, хотя в управе с ней не согласились, пояснив, что ремонт ведется из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Почему плитку меняют на асфальт, а не кладут новую, чиновники не знают.