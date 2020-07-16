Стало проще пожаловаться на коммунальные проблемы через портал «Наш город». Теперь можно самому вписать тему и адрес 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Раньше сообщения о проблеме в доме или во дворе отправляли с одной страницы портала и выбирая тему из очень длинного списка. Теперь пользователь может быстро выбрать адрес и нужную проблему из автоматически выпадающего списка тем. Или найти её по ключевым словам. Если такой темы нет, надо нажать на кнопку «Не нашли нужную тему?» и вписать её самостоятельно.

Красная кнопка «Сообщить» теперь размещается на всех страницах портала «Наш город». Новая форма отправки сообщений разделена на три шага. Первый — надо поставить точку на карте или написать адрес в поисковой строке, таким образом определится конкретное место. Второй — по ключевым словам: например, «сломанные качели» — будет автоматически подставлена нужная тема («некачественное содержание детской площадки»). Можно самому выбрать тему из предложенного списка. Третий — написать сообщение о проблеме.

На всех трёх этапах пользователям предлагаются подсказки, упрощающие процесс отправки сообщения. Кстати, в ряде тем можно ничего не писать, а только указать адрес и отправить фотографии. Но фото обязательны.

Если нужной проблемы нет — внизу страницы есть красная кнопка «Не нашли нужную тему?». При нажатии открывается форма «Предложение по открытию на портале новой темы» — надо описать свою проблему.

Видеоролик о новой форме отправки сообщений

Сообщения о проблеме в конкретном жилом доме по-прежнему принимаются только от жильцов этого дома — требуется ввести номер финансово-лицевого счёта плательщика (он указан в коммунальных платежках).

На портале «Наш город» сейчас более двухсот тем, по которым можно оставить сообщения. Из новых — «некачественное содержание подвальных и чердачных помещений» в жилых домах. Можно сообщить о трещинах, дырах и других повреждениях, неисправности освещения, подтоплении и захламлении, неприятном запахе и открытых дверях в подвал и на чердак. С мая также можно сообщить о наличии ветвей, мешающих проходу или проезду во дворе, парке или на проезжей части, и растущем ядовитом борщевике Сосновского.

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Метки:
жкх, наш город, электронные сервисы
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