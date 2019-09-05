Нравится ли вам, как теперь выглядит Большой городской пруд?
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Вдоль берегов Большого городского пруда, наконец-то заполненного водой, появились новые набережные протяжённостью больше 500 метров и лодочная станция, их видно из проезжающих мимо автобусов. Не видно самое интересное — пешеходный мост, который построили рядом с автомобильным. А он есть! Разглядываем сверху, что получается у строителей.
Работы пока не закончены, людей на набережные и на мост не пускают. Благоустройство парка Победы, городского пруда и дендропарка на другом берегу считается одним проектом, поэтому можно надеяться на их общее торжественное открытие в День города, 7 сентября.
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