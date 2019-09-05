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На городском пруду построили новую набережную и пешеходный мост. Смотрим, что получилось (издали) 05.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Вдоль берегов Большого городского пруда, наконец-то заполненного водой, появились новые набережные протяжённостью больше 500 метров и лодочная станция, их видно из проезжающих мимо автобусов. Не видно самое интересное — пешеходный мост, который построили рядом с автомобильным. А он есть! Разглядываем сверху, что получается у строителей.

Видео: Zelenograd.ru

Работы пока не закончены, людей на набережные и на мост не пускают. Благоустройство парка Победы, городского пруда и дендропарка на другом берегу считается одним проектом, поэтому можно надеяться на их общее торжественное открытие в День города, 7 сентября.

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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 18:48
мне кажется там много недоделок, особенно со стороны регбийного поля. после дня города скорее всего продолжат ремонт. А еще со стороны пляжа железный забор заварили сваркой наглухо сплошным прутом, хотя раньше там можно было открыть калитку. А еще издали видела очень понравилось веревочное сооружение, детям наверно будет интересно.
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