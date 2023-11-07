Этой прогулочной набережной четыре года — её построили в 2019, когда делали масштабную реконструкцию всего Парка Победы и Дендропарка, и торжественно открыли к сентябрьскому Дню города.

Сегодня проблемы с настилом на набережной выглядят уже не как точечные поломки. За осень значительная часть досок почернела, разбухла, доски вспучиваются и выпирают краями, за которые легко запнуться.

Особенно пострадала набережная у Дендропарка, на южном берегу. Она выглядит более сырой и, вероятно, хуже просыхает под тенью деревьев. На настиле стоят лужи, да и опавшие листья местами давно никто не подметал.