Набережная на городском пруду гниет и разваливается. Всего через четыре года после грандиозной реконструкции 07.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Набережной на Большом городском пруду всё чаще требуется ремонт. В досках покрытия образуются дыры — летом зеленоградка сломала ногу, попав в такую дыру, а осенью доски и вовсе стали выглядеть разбухшими и почерневшими. В «Жилищнике» говорят, что это нормально, но меняют настил целыми отрезками.

Этой прогулочной набережной четыре года — её построили в 2019, когда делали масштабную реконструкцию всего Парка Победы и Дендропарка, и торжественно открыли к сентябрьскому Дню города.

Сегодня проблемы с настилом на набережной выглядят уже не как точечные поломки. За осень значительная часть досок почернела, разбухла, доски вспучиваются и выпирают краями, за которые легко запнуться.

Особенно пострадала набережная у Дендропарка, на южном берегу. Она выглядит более сырой и, вероятно, хуже просыхает под тенью деревьев. На настиле стоят лужи, да и опавшие листья местами давно никто не подметал.

Кое-где уже поменяли целые куски настила, но сколько выдержат новые доски, неизвестно.

Набережная на северном берегу, вдоль Парка Победы — в более хорошем состоянии. Но именно здесь на поворотах часто ломаются и выпадают наборные короткие доски и образуются опасные дырки. А еще настил страдает на спусках к набережной.

«Разбухание элементов настила при повышенной влажности обусловлено естественными свойствами материала» , — сообщает «Жилищник» через портал «Наш город», отвечая на периодические жалобы.

Набережная находится на балансе организации «Автомобильные дороги ЗелАО», которая выполняет по каждому обращению локальный ремонт деревянного настила. После того, как дырка в настиле стала причиной серьёзной травмы, «Жилищник» провёл с ответственными сотрудниками «разъяснительную беседу» и поручил усилить контроль за содержанием покрытия.

О планах капитального ремонта набережной пока не сообщается. Почему при масштабной реконструкции парка Победы, которая стоила больше двух миллиардов рублей, не использовали более долговечные материалы, непонятно. Гарантия уже закончилась. Сколько выдержат новые доски, неизвестно.

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Набережная на городском пруду гниет и разваливается. Всего через четыре года после грандиозной реконструкции Новости
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