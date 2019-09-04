Мэр Собянин надеялся, что парк Победы откроют после ремонта к 1 сентября, но рабочие не оправдали его надежд. «Приходите в День города, 7 сентября» , — пригласили они корреспондента Zelenograd.ru на входе в парк, но внутрь не пустили. Пока там полным ходом продолжается благоустройство — вот что видно из-за забора.
Масштабное благоустройство парка Победы, открытого в Зеленограде в 1985 году, начались почти год назад — с демонтажа гранитных плит на опорной стене под зданием префектуры. В октябре парк окончательно закрыли для прохода, начали снимать бордюры и плитку, рыть траншеи для коммуникаций вдоль дорожек. Зимой под навесом шла реконструкция фонтана, прилегающих к нему террас и лестниц. Окончание работ планировалось в третьем квартале 2019 года.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.
Непонятно почему перила с лестницы начинаются, а не с подхода к лестнице, что бы зацепиться на подходе ещё на ровной площадке.