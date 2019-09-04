1
Парк Победы откроют в День города. Подсмотрели из-за забора, что уже сделано 04.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Мэр Собянин надеялся, что парк Победы откроют после ремонта к 1 сентября, но рабочие не оправдали его надежд. «Приходите в День города, 7 сентября» , — пригласили они корреспондента Zelenograd.ru на входе в парк, но внутрь не пустили. Пока там полным ходом продолжается благоустройство — вот что видно из-за забора.

Масштабное благоустройство парка Победы, открытого в Зеленограде в 1985 году, начались почти год назад — с демонтажа гранитных плит на опорной стене под зданием префектуры. В октябре парк окончательно закрыли для прохода, начали снимать бордюры и плитку, рыть траншеи для коммуникаций вдоль дорожек. Зимой под навесом шла реконструкция фонтана, прилегающих к нему террас и лестниц. Окончание работ планировалось в третьем квартале 2019 года.

Понравилось ли вам, что сделали в парке Победы (из того, что пока видно)?
Да
Нет
Посмотрю сам и решу
Проголосовали 182 человека
 Реклама
Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 17:59
Непонятно зачем фонари в дорогу тыкать, когда рядом парапет или цветник, где они всегда были смонтированы.
Непонятно почему перила с лестницы начинаются, а не с подхода к лестнице, что бы зацепиться на подходе ещё на ровной площадке.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама