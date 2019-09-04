Масштабное благоустройство парка Победы, открытого в Зеленограде в 1985 году, начались почти год назад — с демонтажа гранитных плит на опорной стене под зданием префектуры. В октябре парк окончательно закрыли для прохода, начали снимать бордюры и плитку, рыть траншеи для коммуникаций вдоль дорожек. Зимой под навесом шла реконструкция фонтана, прилегающих к нему террас и лестниц. Окончание работ планировалось в третьем квартале 2019 года.