Мэр столицы Сергей Собянин посетил Зеленоград 21 августа. Во время визита градоначальник посмотрел, как идет благоустройство парка Победы, и открыл школу-сад в 20-м микрорайоне.
Отвечая на вопрос о том, когда в парке Победы полностью завершится благоустройство, мэр заверил местных жителей, что все работы по комплексному благоустройству зоны отдыха закончат к 1 сентября, но с оговоркой, что «какие-то еще „хвосты“ останутся с учетом того, что такое лето было у нас — каждый день дожди, непогода», цитирует Собянина агентство «Москва». Что за «хвосты», мэр не уточнил.
Собянин отметил также, что парк получается «фундаментальный, красивый, на уровне столицы», «прекрасный пруд, который мы полностью реабилиторовали, с чистой водой».
Ранее к той же дате, 1 сентября, мэр распорядился «полностью подготовить» Центральный проспект, примыкающий к парку Победы.
В ответ префект Анатолий Смирнов пообещал закончить к началу осени не только Центральный, но и всё благоустройство вокруг: дороги, проезды, тротуары, автобусные остановки.
Между тем подрядчик утверждает, что реконструкция Центрального проспекта затянется из-за ошибок в проекте.
После визита Собянина в Зеленоград на сайте московского правительства появилось две объемных публикации: о благоустройстве, в том числе в парке Победы и на Центральном проспекте, и о том, как меняется облик Зеленограда от города-спутника к округу будущего.
В описании парка Победы говорится, что вдоль северного и южного берегов по деревянному настилу протянутся дорожки для прогулок. На набережной воссоздадут лодочную станцию с павильоном проката. Также предусмотрен настил над водой. Для детей сделают две большие площадки: одну — с веревочным игровым комплексом, каруселями, батутом, балансиром и двумя конструкции с тремя гамаками, вторую — с качелями, батутной дорожкой и большим игровым комплексом.
«У многоступенчатого фонтана „Каскад“ появится архитектурно-художественная подсветка. На дорожках, площадях и аллеях установят новые лавочки, урны, около 500 фонарей и более 500 боллардов — специальных невысоких парковых светильников. В зоне отдыха появятся новая беговая дорожка протяженностью 2,5 километра. В рамках озеленения парка планируется высадить почти сотню деревьев и более 20 тысяч кустарников».
Осмотрев парк Победы, мэр отправился в 20-й микрорайон открывать школу-сад. «Мы впервые в городе реализовали такой проект — совмещенного детского сада и начальной школы», — приводит слова мэра агентство «Москва». При необходимости его можно трансформировать в начальную школу, если школьников будет больше, чем детсадовцев.
Новый учебный корпус школы № 2045 строили с августа 2017-го по ноябрь 2018 года. Четырехэтажный блок определили под учебный корпус на 300 учеников, трехэтажный — под детский сад на 250 мест.
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