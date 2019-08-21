Мэр столицы Сергей Собянин посетил Зеленоград 21 августа. Во время визита градоначальник посмотрел, как идет благоустройство парка Победы, и открыл школу-сад в 20-м микрорайоне.

Отвечая на вопрос о том, когда в парке Победы полностью завершится благоустройство, мэр заверил местных жителей, что все работы по комплексному благоустройству зоны отдыха закончат к 1 сентября, но с оговоркой, что «какие-то еще „хвосты“ останутся с учетом того, что такое лето было у нас — каждый день дожди, непогода», цитирует Собянина агентство «Москва». Что за «хвосты», мэр не уточнил.

Собянин отметил также, что парк получается «фундаментальный, красивый, на уровне столицы», «прекрасный пруд, который мы полностью реабилиторовали, с чистой водой».