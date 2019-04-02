«В детском саду сейчас набирают группы, уже с 1 апреля появятся новые занятия для дошкольников» , — утверждается в репортаже, показанном 31 марта. Пока занятия проходят вне школы, поясняют родители, которые ждут открытия детского сада.

Зеленоградский район Крюково, в который входит весь «новый город», по количеству учреждений «на грани» удовлетворения потребностей жителей, как выразился в недавнем радиоэфире «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры Владимир Колесников. Детские сады перегружены, их мощности сейчас превышены на 10% - детей приходится немного уплотнять, добавил он. К тому же, впереди реконструкция 19 микрорайона возле станции, строительство новых домов по программе реновации и на продажу, поэтому город строит новые школы и детские сады. Еще один детский сад скоро появится в 16 микрорайоне, запланировано строительство двух детсадов и школы в 17 микрорайоне.

Школу-детсад на 550 мест в 20 микрорайоне на улице Каменка начали строить в 2017 году. Планировалось закончить строительство в августе 2018-го, затем стало понятно, что 1 сентября школа и сад не откроются — рассчитывали уложиться до нового года. Осенью строители и городские власти рапортовали о сдаче здания в эксплуатацию, однако приёмка и устранение замечаний в процессе передачи его системе образования затянулись.

Здание уникально, как сообщал Мосгосстройнадзор — оно построено в форме буквы «П» и состоит из четырехэтажного учебного корпуса для школьников и трехэтажного детского сада.