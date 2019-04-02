Еще один детский сад и одна школа появились в Зеленограде — новостройка в корпусе 2012, в одном крыле которой будут учиться 5-7 классы, а в другом разместится детсад. Дошкольные группы начинают работать уже в апреле, а школу запустят 1 сентября, рассказала в телерепортаже директор образовательного комплекса 2045 Анна Халева.
В четырехэтажном школьном здании оборудованы современные кабинеты-трансформеры: «Классы, которые можно легко превращать из художественной студии в химическую лабораторию или мастерскую робототехники. Совсем скоро такие откроются во всех районах Москвы» , — сообщает телеканал «Москва 24». Стену между классами можно собирать и разбирать, как конструктор, тогда вместо них появится большая аудитория.
Парты тоже можно раздвигать или собирать в круг, изменяя подход к занятиям. Во второй части кабинетов предусмотрены мольберты для уроков рисования, отдельные лаборатории — например, в классе биологии. В библиотеке установлены электронные стеллажи. А танцевальный зал превращается в концертный на более чем 150 мест при помощи раздвижных сидений.
Детский сад расположен в отдельной части здания. В группах также сделаны стены-трансформеры, которые убирают во время игр. В кабинетах есть интерактивные столы, запрограммированные на более чем 100 развивающих игр, разделенных по возрастным категориям — от 3 до 5 лет, с заданиями на изучение букв и цифр, на логику и на внимательность.
«В детском саду сейчас набирают группы, уже с 1 апреля появятся новые занятия для дошкольников» , — утверждается в репортаже, показанном 31 марта. Пока занятия проходят вне школы, поясняют родители, которые ждут открытия детского сада.
Зеленоградский район Крюково, в который входит весь «новый город», по количеству учреждений «на грани» удовлетворения потребностей жителей, как выразился в недавнем радиоэфире «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры Владимир Колесников. Детские сады перегружены, их мощности сейчас превышены на 10% - детей приходится немного уплотнять, добавил он. К тому же, впереди реконструкция 19 микрорайона возле станции, строительство новых домов по программе реновации и на продажу, поэтому город строит новые школы и детские сады. Еще один детский сад скоро появится в 16 микрорайоне, запланировано строительство двух детсадов и школы в 17 микрорайоне.
Школу-детсад на 550 мест в 20 микрорайоне на улице Каменка начали строить в 2017 году. Планировалось закончить строительство в августе 2018-го, затем стало понятно, что 1 сентября школа и сад не откроются — рассчитывали уложиться до нового года. Осенью строители и городские власти рапортовали о сдаче здания в эксплуатацию, однако приёмка и устранение замечаний в процессе передачи его системе образования затянулись.
Здание уникально, как сообщал Мосгосстройнадзор — оно построено в форме буквы «П» и состоит из четырехэтажного учебного корпуса для школьников и трехэтажного детского сада.
Школьное отделение рассчитано на 300 учеников (13 классов). В нём располагаются кабинеты химии, биологии, иностранного языка и прочие, а также рекреационные помещения, мастерские, актовый и спортивный залы, помещения для кружков. В дошкольном отделении на 250 малышей размещены группы на четыре возрастных категории, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, медкабинет и методический кабинет. Хозяйственная часть включает столовую, прачечную и медицинские кабинеты. Пищеблок у сада и школы общий и находится в отделении для школьников. Снаружи со стороны улицы Каменка размещены детские веранды, а с южной стороны здания — спортивный комплекс и зоны отдыха.
«Для удобства учеников в здании установлено два лифта. Территория учебного заведения благоустроена: установлены ограждения и беседки, обустроены детские и спортивные площадки, уложен газон, проложены дорожки. Чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу, для школы и детского сада оборудованы отдельные площадки», — отчитывались строители.
Новая школа-детсад вошла в состав школы 2045, подразделения которой расположены в 20 и 23 микрорайонах.
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