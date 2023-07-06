«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением». Инвестор готов к началу cтроительства жилых домов во 2-м микрорайоне 06.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Город заключил договор с красноярской компанией на застройку участка на улице Летчика Полагушина — между поликлиникой и паркингом. Инвестор обещает построить жильё класса «комфорт плюс». И сделать это «в короткие сроки». Эта же компания строит сейчас жилой комплекс в Андреевке.

Аукцион на право построить во 2-м микрорайоне жилые дома и детский сад состоялся еще в мае. Теперь городские власти объявили о заключении договора с победителем аукциона, поднявшим стартовую цену — годовую арендную плату за участок — в 12 раз, до пятисот миллионов рублей. Договор заключен со «Специализированным застройщиком «ПартнерИнвест», входящим в группу компаний «СтройИнновация», зарегистрированной в Красноярске. «СтройИнновация» сейчас активно расширяет географию присутствия и наращивает объемы строительства.

«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением и хорошим инвестиционным потенциалом, — комментирует генеральный директор компании Александр Якубович. — Здесь мы планируем построить жилой комплекс класса „Комфорт+“ с подземным паркингом и встроенным объектом образования. Реализовать проект мы планируем в короткие сроки и в соответствии со всеми высокими стандартами нашей компании».

«Комфорт плюс» — это условное обозначение класса жилья. Лучше (дороже), чем «стандарт», хуже (дешевле) чем «бизнес». Когда инвесторы говорят о «комфорте», обычно имеют в виду плюсы расположения и самих домов и квартир будущего ЖК. Например, возле жилого комплекса есть социальные объекты (школа, детсад, поликлиника), парк или лес, развитая транспортная сеть. Дома чаще всего строят монолитные, с просторными подъездами и подземными парковками. Планировки из числа наиболее продаваемых: студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Возможно, уже с отделкой — в классе «комфорт» такое бывает. Сейчас чаще всего строят жилье класса «комфорт» с дворами без машин — уличные парковки только с внешней стороны домов. А в целом качество и комфорт будущего жилья зависит от конкретного застройщика.

Компания построила три жилых комплекса в Красноярске и Иркутске, а также в Москве по программе реновации. А сейчас в процессе строительства трех больших жилых комплексов в Красноярске и ЖК «Андреевка Life» рядом с Зеленоградом. В Андреевке тоже строят жильё комфорт-класса — восемь 17-этажных домов с детским садом на первом этаже и отдельно стоящим паркингом. Обещают яркую архитектуру, дизайнерские входные группы, уютные дворы со множеством детских площадок, воркаут-зон и мест отдыха.

Во 2-м микрорайоне Зеленограда как в Андреевке, конечно, не построят — площадь участка намного меньше. Возможно, это будут два многоэтажных дома, как в представленном в 2021 году проекте планировки. Но место хорошее: зелёная территория в обжитом месте со всей инфраструктурой. Участок под застройку граничит со взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), можно построить здание до 55 метров в высоту, максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар.

Ранее в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) в связи с будущей застройкой не планируется.

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Не все местные жители поддерживают будущее строительство. Около 40% участников общественных обсуждений высказались против него. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 2
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