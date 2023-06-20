ЖК «Андреевка Life» расположится в прекрасном месте вблизи лесного массива. Новый комплекс комфорт-класса будет состоять из восьми 17-этажных домов и отдельно стоящего наземного паркинга.
«Андреевка Life» обещает стать настоящим украшением района благодаря яркой архитектуре и уютным дворам со множеством детских площадок, воркаут-зон и мест отдыха. А дизайнерские входные группы будут создавать особое настроение и дарить комфорт для жильцов и гостей комплекса. На первых этажах домов разместится не только коммерческая, но и социальная инфраструктура, в том числе и детский сад на 150 мест.
Застройщиком выступает ООО «Специализированный Застройщик «КапиталИнвест» (ИНН 2465153204), который входит в Группу компаний «СтройИнновация». Это федеральный застройщик, который уже зарекомендовал себя на рынке недвижимости: реализованы проекты в таких городах как Иркутск, Красноярск и Москва. Один из жилых комплексов, построенных Группой компаний, стал финалистом престижной строительной премии Urban Awards, а сама ГК «СтройИнновация» была удостоена золотого знака «Надёжный застройщик России-2022». В Москве группа компаний работает по государственной программе Реновации жилищного фонда с Московским фондом реновации в качестве технического заказчика и генерального подрядчика.
В первую очередь строительства ЖК «Андреевка Life» войдёт пять домов общей площадью 62,2 тыс. кв.м. Здесь разместятся 850 квартир различной планировки от студий до 3-комнатных. Также в первой очереди будет сдан наземный паркинг на 455 машиномест и помещение детского сада. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на II квартал 2025 года.
Застройщик — ООО «Специализированный Застройщик «КапиталИнвест». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф