Застройщиком выступает ООО «Специализированный Застройщик «КапиталИнвест» (ИНН 2465153204), который входит в Группу компаний «СтройИнновация». Это федеральный застройщик, который уже зарекомендовал себя на рынке недвижимости: реализованы проекты в таких городах как Иркутск, Красноярск и Москва. Один из жилых комплексов, построенных Группой компаний, стал финалистом престижной строительной премии Urban Awards, а сама ГК «СтройИнновация» была удостоена золотого знака «Надёжный застройщик России-2022». В Москве группа компаний работает по государственной программе Реновации жилищного фонда с Московским фондом реновации в качестве технического заказчика и генерального подрядчика.