Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по не регулируемой светофором «зебре». Это случилось на улице Радио при круговом перекрёстке с Георгиевским проспектом. Пешеходный переход с прошлого года пытаются обезопасить, но принятых мер явно недостаточно.

45-летний водитель кроссовера «Киа Спортейдж» при выезде с круга в направлении Заводской улицы совершил наезд на 56-летнюю женщину. Столкновение произошло около трёх часов дня в понедельник, 11 октября. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и переломы, сообщили «Зеленоград.ру» в столичном полицейском главке.

В этом году здесь уже сбивали человека — на той же самой «зебре» в августе пострадала 12-летняя девочка.

Годом ранее префектура объявила о планах отодвинуть этот переход на десять метров дальше от перекрёстка. «Зебра» была расположена вплотную к повороту при съезде с круга, из-за чего плохо видно пешеходов. В 2019-м здесь было три аварии, один наезд на препятствие, четыре человека пострадали, и перекрёсток Георгиевский проспект — Кутузовское шоссе — улица Радио попал в список очагов аварийности в Зеленограде.