Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по не регулируемой светофором «зебре». Это случилось на улице Радио при круговом перекрёстке с Георгиевским проспектом. Пешеходный переход с прошлого года пытаются обезопасить, но принятых мер явно недостаточно.
45-летний водитель кроссовера «Киа Спортейдж» при выезде с круга в направлении Заводской улицы совершил наезд на 56-летнюю женщину. Столкновение произошло около трёх часов дня в понедельник, 11 октября. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и переломы, сообщили «Зеленоград.ру» в столичном полицейском главке.
В этом году здесь уже сбивали человека — на той же самой «зебре» в августе пострадала 12-летняя девочка.
Годом ранее префектура объявила о планах отодвинуть этот переход на десять метров дальше от перекрёстка. «Зебра» была расположена вплотную к повороту при съезде с круга, из-за чего плохо видно пешеходов. В 2019-м здесь было три аварии, один наезд на препятствие, четыре человека пострадали, и перекрёсток Георгиевский проспект — Кутузовское шоссе — улица Радио попал в список очагов аварийности в Зеленограде.
Кроме того, комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре одобрила идею оборудовать светофорами все нерегулируемые пешеходные переходы там, где полос движения четыре или больше. Многие водители считают, что это решение приведёт к транспортному коллапсу, но специалисты считают иначе и объяснили, почему.
Однако процесс этот не быстрый — прежде всего из-за ожидания финансирования. Потом надо поставить и включить, но принципиальное решение принято. В этом году планировали установить светофоры на пяти «зебрах» и ещё несколько переходов подсветить.
Перед этим круговым перекрёстком в январе тоже установили светофор, но пока только со стороны Георгиевского проспекта. На съездах перед Кутузовским шоссе и улицей Радио светофоры в ближайшее время не запланированы или об этом неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в Центр организации дорожного движения, ГИБДД и префектуру о планах по повышению безопасности на этом переходе.
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