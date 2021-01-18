На этом переходе также должны включить дополнительную подсветку. Поставить здесь светофор предложила окружная автоинспекция, проанализировав неутешительную статистику ДТП прошлого года. В 2020 году на зеленоградских дорогах были травмированы 156 человек (2019-й — 148), погибло 8 человек (2019-й — 7). Чаще всего это были столкновения машин и наезды на пешеходов.

Также на основании предложений ГИБДД в этом году сделают светофоры на пешеходных переходах по адресам:

На улице Летчицы Тарасовой у корпуса 2027

На улице Андреевка у корпусов 1509, 1557, 1602, 1605

На Панфиловском проспекте у корпуса 1539

На улице Логвиненко у корпуса 1519

На Московском проспекте у корпуса 514

А в перспективе светофорами оборудуют все нерегулируемые пешеходные переходы в Зеленограде — на дорогах, где полос движения четыре или больше. Эти планы одобрила комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре.