Речь о трех зеленоградских остановках «Георгиевский проспект» — возле 17, 19 и 23-го микрорайонов.
Одна остановка «Георгиевский проспект» на Георгиевском проспекте существует уже пять лет. Здесь останавливаются автобусы 32 при движении из «старого» города в «новый» и 400К при движении от метро «Сходненская».
Вторую с таким же названием сделали в июне возле того же проспекта в 17-м микрорайоне у гипермаркета «Зельгрос», здесь останавливаются автобусы 22 и 400 Т. Еще одна одноименная остановка — тоже на Георгиевском проспекте, у 23-го микрорайона. Автобусы там не останавливаются. Но она почему-то считается действующей. Возможно, перспективной.
«Чтобы пассажирам было легче ориентироваться, остановкам городского транспорта, как правило, дают названия по ближайшему знаковому объекту, — объяснили „Зеленоград.ру“ сам выбор названия в „Мосгортрансе“. — Также остановка может носить название улицы, на которой или вблизи которой она находится (зачастую с указанием номера ближайшего дома)». Поскольку на остановках «Георгиевский проспект» останавливаются разные автобусы, затруднений в навигации у пассажиров нет.
Возможно, с точки зрения наименования остановок знаковых объектов возле них нет, поэтому и приходится снова привязывать название к улице. Хотя ориентиром можно считать тот же «Зельгрос» — в Зеленограде есть остановки, привязанные к магазинам. В одном случае самого магазина уже нет, но историческое название («Океан») в названии остановки осталось.
В «Мосгортрансе» отметили, что при необходимости готовы пересмотреть названия остановок, если будут обращения по этому поводу.