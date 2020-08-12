«Чтобы пассажирам было легче ориентироваться, остановкам городского транспорта, как правило, дают названия по ближайшему знаковому объекту, — объяснили „Зеленоград.ру“ сам выбор названия в „Мосгортрансе“. — Также остановка может носить название улицы, на которой или вблизи которой она находится (зачастую с указанием номера ближайшего дома)». Поскольку на остановках «Георгиевский проспект» останавливаются разные автобусы, затруднений в навигации у пассажиров нет.

Возможно, с точки зрения наименования остановок знаковых объектов возле них нет, поэтому и приходится снова привязывать название к улице. Хотя ориентиром можно считать тот же «Зельгрос» — в Зеленограде есть остановки, привязанные к магазинам. В одном случае самого магазина уже нет, но историческое название («Океан») в названии остановки осталось.



В «Мосгортрансе» отметили, что при необходимости готовы пересмотреть названия остановок, если будут обращения по этому поводу.