Автобусную остановку клонировали в двух километрах от оригинала (снова) 13.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Остановка «Георгиевский проспект» возле 19-го микрорайона существует почти пять лет. А теперь сделали остановку с таким же названием в 17-м микрорайоне. Обе они на Георгиевском проспекте, но в двух километрах друг от друга, и на них останавливаются автобусы разных маршрутов.

Первую остановку «Георгиевский проспект» назначили в 2015 году по просьбам жителей 23-го микрорайона. Здесь останавливаются автобусы 32 при движении из «старого» города в «новый» и 400К при движении от метро «Сходненская». Новая остановка «Георгиевский проспект» появилась в 17-м микрорайоне возле гипермаркета «Зельгрос». Туда две недели назад запустили автобусы 22 и 400 Т.

Но это еще не всё. На картах «Яндекса» есть и третья остановка «Георгиевский проспект», возле 23-го микрорайона. Она тоже на Георгиевском проспекте. В реальности автобусы там не останавливаются, хотя есть заездной карман.

«Зеленоград.ру» направит запрос в «Мосгортранс», чтобы выяснить причину появления клонированных остановок.

В Зеленограде уже была история с одинаковыми названиями остановок. Остановку «Путепровод» на «новом» мосту переименовали в «Крюковскую эстакаду». Второй остановке «Крюковская эстакада» возле корпуса 2027 (между 19 и 20 микрорайонами) два года подыскивали другое название и переименовали в «Улицу Летчицы Тарасовой».

Но и это ещё не всё. Ведь в Зеленограде фактически два Георгиевских проспекта — это две не связанные друг с другом дороги. В «новом» городе (районе Крюково) Георгиевский проспект — это около 2,5 километров дороги от Заводской улицы до Георгиевского шоссе. В «старом» городе — небольшой проезд вдоль предприятий Южной промзоны — первой «клюшки» и «Ангстрема». Соединить эти куски проспекта планируется при строительстве развязки в Малино. Когда её построят, неизвестно — пока переделывают проект.

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Метки:
пассажирский транспорт, автобусная остановка, георгиевский проспект
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