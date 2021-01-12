СТО Зеленоград: спонсор темы
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На всех «зебрах» через широкие дороги решили поставить светофоры. Специалисты объясняют, почему это хорошо и не приведет к заторам 12.01.2021 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде стало больше погибших и раненых на дорогах. Комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре одобрила идею оборудовать светофорами все нерегулируемые пешеходные переходы там, где полос движения четыре или больше. Это не быстрый процесс — надо дождаться финансирования, потом поставить и включить, — но принципиальное решение принято. В этом году планируется установить светофоры на восьми «зебрах». Многие водители считают, что это решение приведет к транспортному коллапсу, но специалисты считают иначе и объясняют, почему.

«Светофор вдалеке хоть как-то заставляет отрываться от телефона»

Положительно относится к инициативе префектуры технический директор компании «Спецдоропроект» Константин Антонович. По его мнению, только регулируемый пешеходный переход с островком безопасности обеспечивает необходимый уровень безопасности пешехода на дорогах с количеством полос четыре плюс.

— Велосипед изобрести не получится, других вариантов не существует. Учитывая, что сегодня Центр организации дорожного движения и «Спецдорпроект» умеют эффективно интегрировать появляющиеся светофоры в интеллектуальную транспортную систему, проблем с движением автотранспорта не будет. Примеры последних появившихся светофоров на пешеходных переходах это подтверждают — например, в Савелкинском проезде, на Панфиловском и Георгиевском проспектах, на улицах Каменка и Новокрюковская.

Считаю, что сейчас и дальше регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы с островками — хоть какая-то гарантия безопасности пешеходов. Сейчас катастрофичная ситуация — 90% водителей в телефоне во время управления авто. На нерегулируемые переходы уже практически не смотрят, а светофор вдалеке хоть как-то психологически заставляет отрываться от вконтактиков и инстаграмов. И штрафы за телефон во время управления автомобилем надо сделать по 10-15 тысяч рублей. Чтобы выжигать это каленым железом, как в Европе.

«В 21-м веке светофор перестал быть просто тремя поочередно мигающими лампами»

Нерегулируемый пешеходный переход через более чем две полосы движения «вообще никак» не может быть безопасным, считает специалист в градостроительстве и транспортном планировании Василий Стабров.

— Когда пешеход решает перейти через дорогу, и его пропускает автомобиль в ближайшей к нему полосе, он находится вне зоны видимости для автомобилей, движущихся в следующих полосах. Это зачастую приводит к трагичным последствиям.

Да, согласно правилам дорожного движения, все его участники должны быть внимательны и осторожны, но статистика аварийности красноречиво говорит нам, что людям иногда свойственно ошибаться. И при организации дорожного движения нужно не перекладывать ответственность на его участников, а заведомо стараться исключать конфликтные ситуации, способные привести к трагедиям. Светофор — это надежное и проверенное годами решение.

В этом месте у читателя может возникнуть аргумент, что если мы на каждом переходе установим по светофору, то движение в городе наглухо встанет. Все очень любят словосочетание «транспортный коллапс», который почему-то никак не происходит. Мы живём в 21-м веке, и сейчас в Москве, и особенно в Зеленограде, светофор перестал быть просто тремя поочередно мигающими лампами. Сейчас это большая, умная и сложная система координации движения. Если на улице уже установлен хотя бы один светофор, то можно установить дополнительно сколько угодно других светофоров — и при условии, что они будут работать в координации, это не вызовет никаких задержек трафика.

Признаюсь, я был приятно удивлён, когда узнал об этой инициативе зеленоградской префектуры. Ведь она давно известна своей принципиальной «проавтомобильностью» и желанием делать нерациональные вещи, вроде бесполезных пешеходных мостов над наземными переходами. Если еще год назад, когда на дорогах Зеленограда ежедневно калечились люди, я бы оценил транспортные компетенции зеленоградской префектуры, как «застряли глубоко в 50-х», то этим своим решением они продвинулись лет на тридцать вперёд.

Сколько человек пострадало в ДТП?

Окружная комиссия по безопасности дорожного движения собиралась 23 декабря, и поскольку год в тот момент не закончился, обсуждала статистику аварий в Зеленограде за 11 месяцев 2020-го. Общее количество ДТП с пострадавшими по сравнению с 2019 годом немного снизилось (136 и 131 случаев соответственно), при этом раненых и погибших стало больше. В 2020 году на дорогах были травмированы 156 человек (2019-й — 148), погибло 8 человек (2019-й — 7). Чаще всего это были столкновения машин и наезды на пешеходов.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, Антонович Константин, светофор, Стабров Василий
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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Когда же ЦОДД научиться вместо механических кнопок, кои в текущих условиях способствуют распространению всякого рода заразы, ставить бесконтактные датчики/кнопки или ножные механические кнопки?
A T
1 час назад
По-моему, не нужно сейчас бесконтактных датчиков - может, ещё устанете, пока всё не отладят. Всякая гадость на поверхностях в общественных местах есть всегда, так или иначе придётся мыть руки и соблюдать гигиену.
Пешеходная инфраструктура небезопасна, хамства достаточно, факт, но утверждение о 90 % во вконтактиках и инстаграмах чудесное. Уж демонизировать-то не надо и дополнительно стравливать тех, кто никогда не ездил за рулём, и тех, кто делает вид, что никогда не ходит пешком.
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