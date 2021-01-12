«В 21-м веке светофор перестал быть просто тремя поочередно мигающими лампами»

Нерегулируемый пешеходный переход через более чем две полосы движения «вообще никак» не может быть безопасным, считает специалист в градостроительстве и транспортном планировании Василий Стабров.

— Когда пешеход решает перейти через дорогу, и его пропускает автомобиль в ближайшей к нему полосе, он находится вне зоны видимости для автомобилей, движущихся в следующих полосах. Это зачастую приводит к трагичным последствиям.

Да, согласно правилам дорожного движения, все его участники должны быть внимательны и осторожны, но статистика аварийности красноречиво говорит нам, что людям иногда свойственно ошибаться. И при организации дорожного движения нужно не перекладывать ответственность на его участников, а заведомо стараться исключать конфликтные ситуации, способные привести к трагедиям. Светофор — это надежное и проверенное годами решение.

В этом месте у читателя может возникнуть аргумент, что если мы на каждом переходе установим по светофору, то движение в городе наглухо встанет. Все очень любят словосочетание «транспортный коллапс», который почему-то никак не происходит. Мы живём в 21-м веке, и сейчас в Москве, и особенно в Зеленограде, светофор перестал быть просто тремя поочередно мигающими лампами. Сейчас это большая, умная и сложная система координации движения. Если на улице уже установлен хотя бы один светофор, то можно установить дополнительно сколько угодно других светофоров — и при условии, что они будут работать в координации, это не вызовет никаких задержек трафика.

Признаюсь, я был приятно удивлён, когда узнал об этой инициативе зеленоградской префектуры. Ведь она давно известна своей принципиальной «проавтомобильностью» и желанием делать нерациональные вещи, вроде бесполезных пешеходных мостов над наземными переходами. Если еще год назад, когда на дорогах Зеленограда ежедневно калечились люди, я бы оценил транспортные компетенции зеленоградской префектуры, как «застряли глубоко в 50-х», то этим своим решением они продвинулись лет на тридцать вперёд.