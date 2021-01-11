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Префектура попросила поставить светофоры ещё на восьми пешеходных переходах. Причина — стало больше погибших и раненых в ДТП 11.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Префектура попросила мэрию поставить в этом году светофоры на восьми пешеходных переходах и ярко подсветить ещё 14 «зебр». Это решение принято после анализа аварийности на зеленоградских дорогах.

Где поставят светофоры

  • На улице Летчицы Тарасовой у корпуса 2027
  • На улице Андреевка у корпусов 1509, 1557, 1602, 1605
  • На Панфиловском проспекте у корпуса 1539
  • На улице Логвиненко у корпуса 1519
  • На Московском проспекте у корпуса 514

Где сделают дополнительную подсветку проезжей части и тротуаров

  • На улице Заводской у домов 12Б и 18
  • На улице 2-я Пятилетка у домов 2 и 4
  • На улице Летчицы Тарасовой у корпуса 2027
  • На улице Андреевка у корпусов 557, 1602, 1605
  • На перекрестке Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улице Радио
  • На улице Александровка у корпуса 1432
  • На Московском проспекте у корпусов 350, 514 и 604
  • На улице Болдов Ручей у корпуса 1117

Почему здесь?

Эти адреса предложил зеленоградский отдел ГИБДД «по результатам проведенного анализа причин и условий, способствующих ДТП с пострадавшими», говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения. Есть и другие предлагаемые места для светофоров, но эти надо оборудовать в первую очередь, отмечается в документе. Обращение префектура отправила в департамент транспорта в конце декабря.

Сколько человек пострадало в ДТП?

Комиссия собиралась 23 декабря, и поскольку год в тот момент не закончился, обсуждала статистику дорожных аварий в Зеленограде за 11 месяцев 2020-го. Общее количество ДТП с пострадавшими по сравнению с 2019 годом немного снизилось (136 и 131 случаев соответственно), при этом раненых и погибших стало больше.

В 2020 году на дорогах были травмированы 156 человек (2019-й — 148), погибло 8 человек (2019-й — 7). Чаще всего это были столкновения машин и наезды на пешеходов.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, светофор
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Обсуждение
Сергей Иванов
8 часов назад
правильно! Освоить несколько миллионов рублей на одном светофоре, а тут пучок сразу. Да плюс гирлянда знаков-табличек по 100тр. на столбах. И как похорошеет Москва город. Там подоспеют и платные парковки от максимки, по просьбам жителей и велогеев не огорчать велодорожки. И все это вместо того, что бы малограмотным выдать по книжке с ПДД...
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