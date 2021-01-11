Сколько человек пострадало в ДТП?

Комиссия собиралась 23 декабря, и поскольку год в тот момент не закончился, обсуждала статистику дорожных аварий в Зеленограде за 11 месяцев 2020-го. Общее количество ДТП с пострадавшими по сравнению с 2019 годом немного снизилось (136 и 131 случаев соответственно), при этом раненых и погибших стало больше.

В 2020 году на дорогах были травмированы 156 человек (2019-й — 148), погибло 8 человек (2019-й — 7). Чаще всего это были столкновения машин и наезды на пешеходов.