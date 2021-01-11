Префектура попросила мэрию поставить в этом году светофоры на восьми пешеходных переходах и ярко подсветить ещё 14 «зебр». Это решение принято после анализа аварийности на зеленоградских дорогах.
- На улице Летчицы Тарасовой у корпуса 2027
- На улице Андреевка у корпусов 1509, 1557, 1602, 1605
- На Панфиловском проспекте у корпуса 1539
- На улице Логвиненко у корпуса 1519
- На Московском проспекте у корпуса 514
- На улице Заводской у домов 12Б и 18
- На улице 2-я Пятилетка у домов 2 и 4
- На улице Летчицы Тарасовой у корпуса 2027
- На улице Андреевка у корпусов 557, 1602, 1605
- На перекрестке Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улице Радио
- На улице Александровка у корпуса 1432
- На Московском проспекте у корпусов 350, 514 и 604
- На улице Болдов Ручей у корпуса 1117
Эти адреса предложил зеленоградский отдел ГИБДД «по результатам проведенного анализа причин и условий, способствующих ДТП с пострадавшими», говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения. Есть и другие предлагаемые места для светофоров, но эти надо оборудовать в первую очередь, отмечается в документе. Обращение префектура отправила в департамент транспорта в конце декабря.
Комиссия собиралась 23 декабря, и поскольку год в тот момент не закончился, обсуждала статистику дорожных аварий в Зеленограде за 11 месяцев 2020-го. Общее количество ДТП с пострадавшими по сравнению с 2019 годом немного снизилось (136 и 131 случаев соответственно), при этом раненых и погибших стало больше.
В 2020 году на дорогах были травмированы 156 человек (2019-й — 148), погибло 8 человек (2019-й — 7). Чаще всего это были столкновения машин и наезды на пешеходов.