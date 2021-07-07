Через строящийся вокзал на станции Крюково нельзя будет перейти из одной части города в другую. Для перехода из старого города в новый и наоборот останется широкий подземный переход. Его могут передать на баланс городу, и тогда можно надеяться, что там наведут порядок.
Конкорс — пассажирские терминалы с надземным переходом с лифтами и эскалаторами — построят на станции Крюково в рамках проекта МЦД-3. При подготовке проекта говорили о разных планах относительно существующих подземных переходов. Сначала решили закрыть (после завершения строительства конкорса) узкий подземный переход, через который сейчас проходят пассажиры электричек, а широкий транзитный оставить. Потом стало известно, что оба тоннеля оставят, но перед тем закроют на реконструкцию.
В будущем надземном переходе будут спуски на три новые платформы. Соответственно, с турникетами. А можно ли будет переходить из одной части города в другую по новому конкорсу, минуя турникеты? — спросила префектуру Яна Т. И отметила, что существующего транзитного перехода давно недостаточно, даже если бы он был свободен от торговцев.
Нет, конкорс будет предназначен только для обслуживания пассажиров, ответили в префектуре со ссылкой на РЖД, а для транзитного прохода — только широкий тоннель. Проблему толп и торговли в этом тоннеле не прокомментировали.
Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не меньше полутора лет. В скором времени должны закрыть подземные переходы для реконструкции, а люди будут переходить пути по временному пешеходному мосту. Это планировалось сделать в июне, но работы задерживаются.
Пешеходные тоннели на станции Крюково ремонтировали в 2014 году, потом делали плановые косметические работы. В позапрошлом году включили турникеты и закрыли сквозной проход в переходе №1 (узком). Второй — транзитный — переход оказался зоной незаконной торговли. Местные власти и полиция ничего не могут сделать с торговцами, несмотря на периодические рейды, — потому что переходы в зоне ответственности РЖД. Транспортная полиция может, но — или не хочет, или не имеет для этого ресурсов.
Но есть хорошая перспектива. Ранее стало известно, что в мэрии предложили оставить оба тоннеля на станции, если РЖД их отремонтируют. И со временем взять на баланс города — содержать и обслуживать своими силами. С торговцами и попрошайками в переходах, обслуживаемых городом, разобраться проще.