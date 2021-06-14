Чтобы мотивировать москвичей привиться от коронавируса, мэрия запустила розыгрыши автомобилей. Каждую неделю, начиная с 23 июня, будет проходить розыгрыш пяти машин стоимостью около миллиона рублей, сообщил Сергей Собянин. Мэр уточнил, что сам он сейчас привился в третий раз, так как после вакцинации год назад «титры стали падать».

Участниками розыгрыша могут стать совершеннолетние москвичи, которые получили первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля 2021 года. О результатах розыгрышей будут сообщать по средам в эфире телеканала «Москва 24».

Зам главного редактора журнала «Холод» Михаил Зеленский написал, что его первый укол попал в систему «лишь через 17 дней» после самой прививки. Поэтому есть вероятность, что те, кто вакцинируется в самом конце акции, не успеет в ней поучаствовать.

Как будут регистрироваться в программе москвичи — автоматически после внесения записи в систему или самостоятельно — мэр не уточнил.