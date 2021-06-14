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Пять автомобилей будут разыгрывать каждую неделю между только что привитыми от ковида москвичами. У жителей Подмосковья есть шанс выиграть квартиру 14.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Чтобы мотивировать москвичей привиться от коронавируса, мэрия запустила розыгрыши автомобилей. Каждую неделю, начиная с 23 июня, будет проходить розыгрыш пяти машин стоимостью около миллиона рублей, сообщил Сергей Собянин. Мэр уточнил, что сам он сейчас привился в третий раз, так как после вакцинации год назад «титры стали падать».

Участниками розыгрыша могут стать совершеннолетние москвичи, которые получили первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля 2021 года. О результатах розыгрышей будут сообщать по средам в эфире телеканала «Москва 24».

Зам главного редактора журнала «Холод» Михаил Зеленский написал, что его первый укол попал в систему «лишь через 17 дней» после самой прививки. Поэтому есть вероятность, что те, кто вакцинируется в самом конце акции, не успеет в ней поучаствовать.

Как будут регистрироваться в программе москвичи — автоматически после внесения записи в систему или самостоятельно — мэр не уточнил.

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В Московской области ввели свою программу стимулирования: здесь все только что привившиеся могут поучаствовать в розыгрыше трехкомнатной квартиры в Серпухове площадью 75 кв.м. Участвовать могут только люди старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины с 15 по 25 июня 2021 года включительно.

Подать заявку на участие в розыгрыше можно через портал госуслуг региона. Нужно будет указать свои ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. На почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию. В личном кабинете на этом портале будет отображаться номера участника розыгрыша. Победителя определят методом жеребьевки 27 июня в 19 часов в прямом эфире на телеканала «360».

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Розыгрыши — еще одна мера борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом в столице. В конце прошлой недели мэрия объявила о закрытии фудкортов и игровых комнат в ТЦ, ограничениях на деятельность в парках и девяти нерабочих днях. За вчерашний день в столице выявили 6,5 тысяч заболевших. Днем ранее — 7,7 тысяч человек.

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43

Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности в павильоне «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20. В них также можно привиться «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

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Метки:
коронавирус, вакцина
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