После получения первой вакцины от коронавируса москвичам старше 60 лет в поликлиниках начнут выдавать подарочные карты или промокоды на 1 тысячу рублей. Это делается, чтобы стимулировать их активнее проходить вакцинацию. Программа поощрения вакцинации «Миллион призов» стартует с 27 апреля, сообщил мэр Сергей Собянин.
Те пожилые люди, которые сделали первую прививку или обе до 27 апреля, тоже могут поучаствовать в программе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste. Потратить подарочные карты и промокоды можно будет в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы «Миллион призов».
«Благодаря программе мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное: ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал в блоге мэр.
Программу «Миллион призов» в Москве запустили прошлым летом, чтобы стимулировать жителей участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда все участники голосования могли принять участие в розыгрыше двух миллионов призов: это были сертификаты номиналом от одной до четырех тысяч рублей. Партнерами программы, где можно было потратить сертификаты, тогда являлись торговые сети «Перекресток», «Кораблик», кафе «Тануки» и «Якитория», «Мираторг», Glenfield, «Муму», «Шоколадница» и «Грабли». Также в список партнеров вошли «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса».
Какие магазины, аптеки и кафе станут партнерами в этот раз, неизвестно. По словам Собянина, запустить программу снова ему предложили в торгово-промышленной палате. И они же, как и другой «социально ответственный бизнес», могли бы выделить финансирование для этой идеи, написал он в блоге. Сделать пожертвование можно по реквизитам на этой странице.
В конце прошлого года мэрия предлагала другое поощрение за вакцинацию: людям старшего возраста, студентам и людям с хроническими заболеваниями после прививки от ковида разблокировали их льготные транспортные карты.
Сейчас о возможности привиться пенсионерам рассказывают соцработники: за месяц они обошли 1,5 млн москвичей старше 60 лет. По данным Собянина на 25 апреля, в Москве прививку от коронавируса сделали около 400 тысяч пожилых людей.
Всего в стране первый компонент вакцины от коронавируса получили более 11,1 млн человек, обе прививки сделали 6,8 млн россиян, сказала вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля. По ее словам, почти половина вакцинированных (47 процентов) — это люди старше 60 лет или люди с хроническими заболеваниями.
Главврач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков сказал «Известиям», что пожилые москвичи «и так хотят вакцинироваться в большей степени, чем молодые»: потому что последние считают себя здоровыми и невосприимчивыми к инфекции. По его мнению, московская система поощрений будет приятным бонусом для пенсионеров: «Конечно, это не тот бюджет, чтобы у пунктов вакцинации выстроились очереди из пожилых. Тем не менее тем, кто уже решил вакцинироваться, это будет приятно».
В середине апреля журналист Михаил Зеленский на основе публичных заявлений мэра сделал вывод, что вакцинация в Москве практически остановилась. К такому заключению он пришел, потому что 23 марта и 15 апреля Собянин назвал примерно одинаковое количество привитых: «около 1 млн человек» и «превысило миллион человек». «То есть за три недели количество привитых по официальным данным не изменилось вообще», — считает он, добавляя: миллион — это столько же первых доз вакцины «Спутник», сколько уже поставили людям в Буэнос-Айресе, где не производят вакцину.
По состоянию на 25 апреля, за сутки в России зафиксировано 8780 новых заболевших коронавирусом, в Москве — 2526 человек. Неделю назад, 18 апреля, их было 8589 и 2279 больных соответственно. С 15 апреля в Москве выявляют примерно по 2-3 тысячи больных в сутки.
По данным «Известий», показатель летальности в целом по стране по сравнению с началом года вырос с 2 до 4 процентов. Врачи полагают, что это связано с тем, что люди стали реже обращаться за помощью к врачам. Поэтому реальное число заболевших может быть больше, чем официально зафиксировано.
Наглая ложь! Не желают московские пенсионеры себя гробить. И попытка купить людей дешевыми подачками после блокировки проездных это верх лицемерия!