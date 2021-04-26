После получения первой вакцины от коронавируса москвичам старше 60 лет в поликлиниках начнут выдавать подарочные карты или промокоды на 1 тысячу рублей. Это делается, чтобы стимулировать их активнее проходить вакцинацию. Программа поощрения вакцинации «Миллион призов» стартует с 27 апреля, сообщил мэр Сергей Собянин.

Те пожилые люди, которые сделали первую прививку или обе до 27 апреля, тоже могут поучаствовать в программе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste. Потратить подарочные карты и промокоды можно будет в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы «Миллион призов».

«Благодаря программе мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное: ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал в блоге мэр.

Программу «Миллион призов» в Москве запустили прошлым летом, чтобы стимулировать жителей участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда все участники голосования могли принять участие в розыгрыше двух миллионов призов: это были сертификаты номиналом от одной до четырех тысяч рублей. Партнерами программы, где можно было потратить сертификаты, тогда являлись торговые сети «Перекресток», «Кораблик», кафе «Тануки» и «Якитория», «Мираторг», Glenfield, «Муму», «Шоколадница» и «Грабли». Также в список партнеров вошли «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса».

Какие магазины, аптеки и кафе станут партнерами в этот раз, неизвестно. По словам Собянина, запустить программу снова ему предложили в торгово-промышленной палате. И они же, как и другой «социально ответственный бизнес», могли бы выделить финансирование для этой идеи, написал он в блоге. Сделать пожертвование можно по реквизитам на этой странице.

В конце прошлого года мэрия предлагала другое поощрение за вакцинацию: людям старшего возраста, студентам и людям с хроническими заболеваниями после прививки от ковида разблокировали их льготные транспортные карты.