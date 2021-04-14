У маломобильных москвичей появилась возможность вакцинироваться от коронавируса на дому. Таких жителей в столице около 120 тысяч, с марта соцработники проводили поквартирные обходы пенсионеров, чтобы предупредить о возможности привиться. С 13 апреля начали прививать тех, кто предварительно согласился вакцинироваться.

Специально подавать заявку для вакцинации маломобильным людям не нужно. Как сообщили в мэрии, соцработники сами передадут всю информацию о них в поликлиники. Врачи придут к пациентам в заранее оговоренное время.

Сейчас для вакцинации на дому сформировали 66 бригад во всех административных округах Москвы. У бригад есть средства индивидуальной защиты и оборудование, чтобы перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке.