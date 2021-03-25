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Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

С 20 марта и до конца года арендованная управой Крюково машина с водителем должна будет развозить врачей на вызовы к пациентам.

Это легковой автомобиль в кузове седан с графиком работы по 12 часов в сутки каждый день (с 7:30 до 19:30). Машину и водителя по результатам аукциона за 600 тысяч предоставит ООО «Радон» (она также предоставляет служебные машины для зеленоградских управ и муниципалитетов). В департаменте здравоохранения редакции подтвердили, что управа предоставит врачам машину в качестве дополнительной помощи к тем автомобилям, которые есть у горбольницы.

В разгар эпидемии, действительно, врачи не успевали на вызовы из-за нехватки служебного транспорта. Тогда мэрия даже выделяла им деньги на такси. Представитель «Радона» сказал «Зеленоград.ру», что он уже предоставлял управам несколько машин для врачей в апреле 2020 года (мы не нашли соответствующих контрактов), а сейчас ездит только одна. «Это практиковалось по всей Москве, легковые машины малого класса возили врачей, потому что городской перевозчик не справлялся. Но наплыв уже прошел, потихоньку все устаканилось», — считает он.

И действительно, действие контракта приходится на время, когда число заболевших снижается как по ковиду, так и по ОРВИ: по данным Роспотребнадзора на середину марта, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидемического порога на 66 процентов. Официальное число новых больных коронавирусом в Москве сейчас — 1,5-2 тысячи в день, в феврале их было около 6 тысяч в сутки, в январе 7-8 тысяч.

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Как чиновники путались, объясняя аренду этой машины

В закупке услуги по аренде машины было написано, что управа проводит «социально-значимые мероприятия по предотвращению распространения коронавируса». Сначала в управе пояснили, что машина нужна для «обеспечения транспортными услугами» инвалидов, пенсионеров, ветеранов и малоимущих, живущих в районе Крюково и болеющих ковидом. После уточняющих вопросов, как жители смогут вызвать такую машину и как это будет организовано с точки зрения эпидемической безопасности, льготники из ответа пропали — оказалось, что машина предназначена только для развозки врачей, чтобы они могли оперативно посещать больных ковидом (или имеющих симптомы) жителей Крюково. Чиновники не объяснили, почему их ответ менялся.

В «Радоне» подтвердили, что контракт с управой предполагает только перевозку врачей, для пациентов — «скорые». За время прошлых таких контрактов, по словам представителя «Радона» с его компанией (мы не нашли других таких контрактов) и с другими знакомыми ему перевозчиками, никто из водителей не заболел, а врачи всегда ездили в масках, очках и халатах. Так и сейчас машину будут дезинфицировать каждые два часа, для этого салон будут протирать неким «специальным средством». Причем в самом контракте таких требований нет.

Мы не нашли аналогичные закупки у других районных управ Зеленограда. Префектура не ответила на вопрос, будет ли такая услуга доступна только для района Крюково или другие управы планируют провести аналогичные аукционы.

Это не единственная закупка, связанная с «социально-значимыми мероприятия» и эпидемией. В конце прошлого года 250 волонтерам управы Савелки раздали чайники, утюги и пылесосы. Их помощь заключалась в том, что они организовали работу мобильных бригад из волонтеров и полиции для проверки людей на самоизоляции, доставляли пожилым лекарства и продукты. Волонтеры помогали больницам учитывать в базе данных людей, которым Роспотребнадзор выдал предписание о карантине. А в период голосования по принятию новой версии Конституции волонтеры измеряли температуру на избирательных участках выдавали маски и перчатки.

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Метки:
коронавирус, район крюково
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Обсуждение
Roman Turaev
12 февраля
Просто автомобиль арендуют у родственника или знакомого начальника управы. То есть у нужного человека. Ничего нового.
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