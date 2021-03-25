С 20 марта и до конца года арендованная управой Крюково машина с водителем должна будет развозить врачей на вызовы к пациентам.

Это легковой автомобиль в кузове седан с графиком работы по 12 часов в сутки каждый день (с 7:30 до 19:30). Машину и водителя по результатам аукциона за 600 тысяч предоставит ООО «Радон» (она также предоставляет служебные машины для зеленоградских управ и муниципалитетов). В департаменте здравоохранения редакции подтвердили, что управа предоставит врачам машину в качестве дополнительной помощи к тем автомобилям, которые есть у горбольницы.

В разгар эпидемии, действительно, врачи не успевали на вызовы из-за нехватки служебного транспорта. Тогда мэрия даже выделяла им деньги на такси. Представитель «Радона» сказал «Зеленоград.ру», что он уже предоставлял управам несколько машин для врачей в апреле 2020 года (мы не нашли соответствующих контрактов), а сейчас ездит только одна. «Это практиковалось по всей Москве, легковые машины малого класса возили врачей, потому что городской перевозчик не справлялся. Но наплыв уже прошел, потихоньку все устаканилось», — считает он.

И действительно, действие контракта приходится на время, когда число заболевших снижается как по ковиду, так и по ОРВИ: по данным Роспотребнадзора на середину марта, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидемического порога на 66 процентов. Официальное число новых больных коронавирусом в Москве сейчас — 1,5-2 тысячи в день, в феврале их было около 6 тысяч в сутки, в январе 7-8 тысяч.