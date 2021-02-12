Управа Крюково до конца 2021 года намерена арендовать автомобиль с водителем, из бюджета Москвы на это готовы выделить 600 тысяч рублей. Машина нужна, так как управа проводит «социально-значимые мероприятия по предотвращению распространения коронавируса».

Что означает эта фраза и какие именно мероприятия проводились и будут проводиться в дальнейшем, неизвестно: в управе отказались общаться без письменного запроса. «Зеленоград.ру» направит вопросы в префектуру.

Управе требуется легковой автомобиль в кузове седан на 12 часов в сутки каждый день (с 7:30 до 19:30) с 20 марта до 31 декабря 2021 года. Другие районные управы Зеленограда проводили аналогичные закупки с такими же техзаданиями в 2020 году, в них не было пометки об антиковидных мероприятиях, а сумма контракта составляла 1,5 миллиона рублей за весь год аренды машины с водителем.

Это не единственная закупка, связанная с «социально-значимыми мероприятия» и эпидемией. В конце прошлого года 250 волонтерам управы Савелки раздали чайники, утюги и пылесосы. Их помощь заключалась в том, что они организовали работу мобильных бригад из волонтеров и полиции для проверки людей на самоизоляции, доставляли пожилым лекарства и продукты. Волонтеры помогали больницам учитывать в базе данных людей, которым Роспотребнадзор выдал предписание о карантине. А в период голосования по принятию новой версии Конституции волонтеры измеряли температуру на избирательных участках выдавали маски и перчатки.