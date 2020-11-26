Между 250 волонтерами, которые помогали управе района Савелки бороться с распространением коронавируса, распределят 250 единиц бытовой техники. За счет бюджета на 600 тысяч рублей закупят электрические чайники, кофемолки, блендеры, пылесосы и утюги. Руководство управы приняло решение о награждении активистов для поддержания добровольческой инициативы актива района и его дальнейшей помощи.

Помощь в борьбе с распространением инфекции выразилась в следующем. Как рассказал «Зеленоград.ру» глава управы Андрей Макшанцев, они организовали работу мобильных бригад из волонтеров и полиции для проверки людей на самоизоляции. Волонтеры помогали больницам учитывать в базе данных людей, которым Роспотребнадзор выдал предписание о карантине. Молодежная палата и актив района доставляла пожилым лекарства и продукты, раздавали листовки с информацией о профилактике распространения коронавируса.

В период голосования по принятию новой версии Конституции в июле волонтеры работали на избирательных участках: измеряли входящим температуру и выдавали им маски и перчатки. Также они помогали вручать медали к 75-летию Победы ветеранам. Префектура не ответила на запрос редакции, планируется ли аналогичным образом наградить активы других районов города.

Подача заявок на конкурс закончилась 23 ноября. Данных о заключенном контракте на поставку бытовой техники пока нет. В протоколе конкурсной комиссии указана только один заявившийся участник с ценой в 597 тысяч рублей (максимальная цена — 600 тысяч). Для волонтеров заказали 65 чайников двух типов с системой защиты от перегрева и от включения без воды — их цену определили в 2,8 и 2,3 тысячи рублей за один чайник. Также закупается 50 утюгов с отпаривателем и желобком для пуговиц по 2,3 тысячи рублей за штуку, 45 блендеров по 2,7 тысячи рублей, 50 пылесосов по 2,7 тысячи рублей и 45 кофемолок по 1,5 тысячи за штуку.