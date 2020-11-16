Установленная камера должна будет круглосуточно вести запись и анализировать температуру людей у входа, срок хранение записи — не менее месяца. Если температура человека будет превышать нормальные показатели (35,5-37,0°С), система даст сигнал, вход будет заблокирован. Разблокировать его сможет только охрана с помощью соответствующей кнопки. Для подтверждения повышенной температуры охранник будет делать контрольный замер с помощью ручного термографа (он входит в закупку — и по требованиям совпадает с характеристиками термографа Hikvision).

С 12 ноября на входе в здание префектуры также должна была начать действовать система чек-инов по смс или QR-коду. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, к системе чек-инов подключились все 125 управ и 11 префектур Москвы. Это позволит посетителям и работникам органов исполнительной власти своевременно узнать о возможных контактах с заболевшими коронавирусом.

В октябре на всех станциях метро (возле рамок металлоискателей) и Московского центрального кольца установили больше 400 тепловизоров. Если при проходе человека в метро, на автовокзал или автостанцию тепловизор среагирует на него, ему измерят температуру «обычным термометром». Если она будет выше нормы, человека не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.

О планах установить автоматические тепловизоры в поликлиниках или школах пока не сообщалось.