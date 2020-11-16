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Префектура установит на входе камеру-тепловизор для измерения температуры. На нее готовы выделить 2,2 миллиона 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Префектура объявила конкурс на поставку и монтаж автоматического комплекса температурного контроля на входе в свое здание. Максимальная цена, которую готов предложить бюджет Москвы, — 2,2 млн рублей. Телевизор разместят на стене внутри здания, напротив прохода и рамок металлодетектора. Камеру интегрируют с существующей в префектуре системой контроля. Если конкурс состоится, камеру-тепловизор поставят скорее всего в начале декабря.

Технические характеристики устройства, описанные префектурой в конкурсной документации, совпадают с характеристиками тепловизионной IP-камеры от компании Hikvision (международный поставщик продуктов и систем безопасности). На сайте производителя цена не указана, на сайте интернет-магазина — 900 тысяч рублей.

Установленная камера должна будет круглосуточно вести запись и анализировать температуру людей у входа, срок хранение записи — не менее месяца. Если температура человека будет превышать нормальные показатели (35,5-37,0°С), система даст сигнал, вход будет заблокирован. Разблокировать его сможет только охрана с помощью соответствующей кнопки. Для подтверждения повышенной температуры охранник будет делать контрольный замер с помощью ручного термографа (он входит в закупку — и по требованиям совпадает с характеристиками термографа Hikvision).

С 12 ноября на входе в здание префектуры также должна была начать действовать система чек-инов по смс или QR-коду. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, к системе чек-инов подключились все 125 управ и 11 префектур Москвы. Это позволит посетителям и работникам органов исполнительной власти своевременно узнать о возможных контактах с заболевшими коронавирусом.

В октябре на всех станциях метро (возле рамок металлоискателей) и Московского центрального кольца установили больше 400 тепловизоров. Если при проходе человека в метро, на автовокзал или автостанцию тепловизор среагирует на него, ему измерят температуру «обычным термометром». Если она будет выше нормы, человека не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.

О планах установить автоматические тепловизоры в поликлиниках или школах пока не сообщалось.

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Оправдана ли трата 2,2 млн рублей для автоматического контроля температуры у посетителей префектуры?
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Метки:
коронавирус, префектура
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Nata79 Motorina
Вчера, 09:27
Маразм крепчает.
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