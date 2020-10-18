Зеленоград

Владельцы зеленоградских баров, клубов и ресторанов со скепсисом отреагировали на эксперимент с кодами. «Сегодня из управы скинули документы. Будем готовить бар. Небольшие убытки это принесёт: но не более, чем отток посетителей из-за боязни заразиться», — сказал «Зеленоград.ру» арт-директор The Bell Pub Станислав.

Всерьёз тревожится Ольга, менеджер стейк-бара «Картель». «Потихоньку, красиво ущемляют всех. Уверена, с этими кодами будут сбои — как мы это уже видели весной с пропусками на транспорт. Люди приедут к бару, потратят время. И что-то у них пойдёт не так с чек-инами, а мы ведь не сможем впустить гостей», — говорит менеджер.

По её словам, клиенты упоминали в разговорах новые ограничения. «Возможно, воспримут в штыки, а потом привыкнут. Ровно так же было с масками и антисептиками», — сказала Ольга. «Картель» готов выполнить требования закона, подчеркнула менеджер. Но последствия окажутся неутешительны, прогнозирует она. «После весенней волны эпидемии в Москве разорились 30% баров, не всем дали отсрочки по аренде. Мало ли что произойдёт сейчас. Боюсь, большая часть баров закроется», — опасается менеджер.

Как рассказала администратор «Горницы» Наталья, заведение пока не работает после полуночи: оно ещё не готово к QR-системе. «Жду больших убытков, но, может быть, перестроимся», — надеется она.

«Мы будем действовать в рамках закона и внедрять всё необходимое, чтобы дальше вести деятельность, — сказали в баре Sova. — Нам всё это неприятно и лишние затраты не радуют. Особенно не радует это наших гостей, но мы со всем справимся вместе».