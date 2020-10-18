Легально попасть в ночной бар, клуб или на дискотеку с 19 октября получится только после электронной регистрации. По указу мэра это касается всех развлекательных заведений, которые открыты с полуночи до шести утра. Это очередной шаг мэрии, которая хочет бороться с эпидемией, но не хочет останавливать работу бизнеса. А в Подмосковье пошли по более жесткому пути и ночные заведения просто закрыли. Узнали, что думают об этом в зеленоградских и областных клубах.
Смысл ограничения прост: если у кого-то из посетителей клуба найдут коронавирус, остальным придут уведомления с просьбой скорее пройти тестирование. Более 200 ночных заведений Москвы уже получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей, сообщил в пятницу оперативный штаб по контролю за эпидемией.
Администрация каждого объекта и помещения должна получить уникальный QR-код или код для смс в личном кабинете юридического лица на mos.ru, распечатать и вывесить эту информацию на входе. Предполагается, что гости просканируют QR-код или отправят смс на номер 7377. После этого на телефон придёт подтверждение, которое нужно показать охраннику.
Владельцы зеленоградских баров, клубов и ресторанов со скепсисом отреагировали на эксперимент с кодами. «Сегодня из управы скинули документы. Будем готовить бар. Небольшие убытки это принесёт: но не более, чем отток посетителей из-за боязни заразиться», — сказал «Зеленоград.ру» арт-директор The Bell Pub Станислав.
Всерьёз тревожится Ольга, менеджер стейк-бара «Картель». «Потихоньку, красиво ущемляют всех. Уверена, с этими кодами будут сбои — как мы это уже видели весной с пропусками на транспорт. Люди приедут к бару, потратят время. И что-то у них пойдёт не так с чек-инами, а мы ведь не сможем впустить гостей», — говорит менеджер.
По её словам, клиенты упоминали в разговорах новые ограничения. «Возможно, воспримут в штыки, а потом привыкнут. Ровно так же было с масками и антисептиками», — сказала Ольга. «Картель» готов выполнить требования закона, подчеркнула менеджер. Но последствия окажутся неутешительны, прогнозирует она. «После весенней волны эпидемии в Москве разорились 30% баров, не всем дали отсрочки по аренде. Мало ли что произойдёт сейчас. Боюсь, большая часть баров закроется», — опасается менеджер.
Как рассказала администратор «Горницы» Наталья, заведение пока не работает после полуночи: оно ещё не готово к QR-системе. «Жду больших убытков, но, может быть, перестроимся», — надеется она.
«Мы будем действовать в рамках закона и внедрять всё необходимое, чтобы дальше вести деятельность, — сказали в баре Sova. — Нам всё это неприятно и лишние затраты не радуют. Особенно не радует это наших гостей, но мы со всем справимся вместе».
Областные чиновники предпочли не связываться с кодами и смс, а просто пресекли развлекательные мероприятия. С субботы запрещена работа баров, ресторанов, караоке, ночных клубов и других подобных заведений с полуночи до 8 утра.
В «Каре-клубе» Солнечногорска приняли решение закрываться на ночь. «Да, с полуночи до восьми не потанцевать. А кому нужны тихие банкеты? — возмущается администратор. — Нам люди звонят, просят: ну, может, по-тихому как-то проведём? Мы только разводим руками». QR-коды смягчили бы положение отрасли, но власти избрали жёсткий вариант, отметила она. В химкинском клубе «Жара» ответили сухо. «Закон есть закон. Он ко всем однинаков», — сказал представитель заведения и положил трубку.