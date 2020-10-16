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«Думаем, как перевести на удаленку токаря». Как зеленоградские работодатели отправляли в мэрию данные о сотрудниках и что было сложно 16.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С начала недели, когда работодатели Москвы стали обязаны отправлять в мэрию данные о сотрудниках, переведенных на удаленку, ситуация изменилась — многие спорные моменты были сняты. Мы спросили читателей «Зеленоград.ру» о том, как проходит этот процесс в их компаниях — публикуем результаты опроса.

Что изменилось

С 5 октября московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 12 октября данные об этих сотрудниках надо отправлять в мэрию через личный кабинет юрлица (ИП) на mos. ru.

Изначально чиновники хотели получать данные еженедельно. Однако 12 октября сервис подачи сведений не выдержал наплыва работодателей. И хотя мэрия обвинила в обрушении сайта самих предпринимателей, которые начали высылать информацию «в последний момент», 15 октября правила изменили. Теперь данные надо подавать не каждую неделю, а «при изменении сведений о работниках» — в день таких изменений.

Также теперь для подачи данных на mos. ru. не надо в обязательном порядке оформлять электронную цифровую подпись. При таком варианте нужно связать свою учетную запись на mos. ru с личным кабинетом на портале госуслуг (при условии верификации на этом портале).

В мэрии прописали и правила для тех, кто чередует в компании удаленный и офисный режимы: в отчетах для властей должны быть указаны все сотрудники, которые работают в таких форматах. А одновременно на рабочем месте должны находиться не более 70 процентов сотрудников.

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Как это было в Зеленограде

В эфире «России 1» Сергей Собянин сказал, что в столице на дистанционную работу перешли около миллиона человек. По официальным данным на июль 2020 года, среднесписочная численность сотрудников в Москве — около 5 млн человек. 30 процентов работников для этой численности — около 1,5 миллиона человек. Таким образом, остальные либо сознательно не уходят на удаленку, либо их присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

«Зеленоград.ру» просил читателей рассказать, как в их компаниях отправляли на удаленку и отсылали данные в мэрию. Вот что получилось:

  • 75 процентов ответивших перевели часть сотрудников на дистанционную работу. Из них 26 процентов не стали отправлять данные о сотрудниках в мэрию
  • 57 процентов подали данные о сотрудниках на удаленке
  • только у 25 процентов опрошенных не было проблем при подаче этих сведений
  • 39 процентов не понимали зачем эти данные, 36 — не хотели отправлять такие сведения
  • 26 процентов требовали у властей гарантий охраны персональных данных
  • 14 процентов требовали письменного приказа от мэрии для выдачи данных сотрудников
  • 20 процентов не понимали, кого им отправлять на удаленку
  • у 38 процентов в понедельник не работала система на сайте мэрии
  • у 16 процентов не было ЭЦП
  • у 8 процентов ответивших в компании менее трех сотрудников.

Один из читателей рассказ о ситуации, которая сложилась у них на производстве: в штате предприятия только те люди, которые работают на станках, административный персонал полностью на аутсорсе: «То есть по факту они на удаленке, но засчитать мы их не можем, ибо не наше юрлицо. Думаем, как осуществить технически перевод на удаленку токаря».

Несколько человек сообщили, что не понимают, как действовать с сотрудниками, которые работают по сменам и не пересекаются между собой. Из-за невозможности кого-то отпустить домой иногда переводы на удаленку остаются на бумаге. Так, местный работодатель из сферы научных разработок рассказал: «Формально — перевели, подписав допсоглашения к договору, фактически — многие продолжают работать, как и раньше. Все эти указы — пыль в глаза и способ содрать с людей побольше штрафов, а теперь и с организаций».

Другую проблему обозначил работодатель из сферы производства и ритейла. В его компании 300 сотрудников, 100 надо отправить домой. Все, кого можно можно было отпустить, давно на удаленке, остальные не могут вести работу из дома. Сейчас работодатель не знает, как платить последним: фактически они не будут выполнять свои обязанности. «Если предположить, что мы выведем 100 на удаленку и будем их менять каждую неделю, чтобы все в конце месяца получили зарплату на одну неделю меньше, — это даст существенное изменение в каронавирусной ситуации?» — задается вопросом он. Также, по его словам, нет никакой гарантии, что сидя дома сотрудники не начнут гулять по общественным местам или искать себе подработку.

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Метки:
коронавирус, бизнес
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Сразу вспоминается анекдот ещё первой волны:
"Родные конечно рады что я теперь постоянно нахожусь дома. Но родным не нравиться что занял кухню для работы и соседям не нравятся что постоянно носят трупы туда сюда. Патологоанатом."
как перевести на удаленку токаря
Поменяться токарями двум предприятиям, формально оба будут трудиться на удалёнке от своего работодателя. Для общего ритейла это же фактически разные ООО будут, но одна сеть и те же обязанности, что в соседнем магазине.
И хотя мэрия обвинила в обрушении сайта самих предпринимателей, которые начали высылать информацию «в последний момент»
Как можно обвинять в том что сами же и предписали? В указе чёрным по белому написано, что РАБОТАЛЬ ОБЯЗАН ПОДАТЬ СПИСКИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, а не заранее, что бы поберечь сервер мэрии:
Сведения необходимо предоставлять еженедельно ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, начиная с 12 октября 2020 года
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