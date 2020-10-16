Как это было в Зеленограде

В эфире «России 1» Сергей Собянин сказал, что в столице на дистанционную работу перешли около миллиона человек. По официальным данным на июль 2020 года, среднесписочная численность сотрудников в Москве — около 5 млн человек. 30 процентов работников для этой численности — около 1,5 миллиона человек. Таким образом, остальные либо сознательно не уходят на удаленку, либо их присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

«Зеленоград.ру» просил читателей рассказать, как в их компаниях отправляли на удаленку и отсылали данные в мэрию. Вот что получилось:

75 процентов ответивших перевели часть сотрудников на дистанционную работу. Из них 26 процентов не стали отправлять данные о сотрудниках в мэрию

57 процентов подали данные о сотрудниках на удаленке

только у 25 процентов опрошенных не было проблем при подаче этих сведений

39 процентов не понимали зачем эти данные, 36 — не хотели отправлять такие сведения

26 процентов требовали у властей гарантий охраны персональных данных

14 процентов требовали письменного приказа от мэрии для выдачи данных сотрудников

20 процентов не понимали, кого им отправлять на удаленку

у 38 процентов в понедельник не работала система на сайте мэрии

у 16 процентов не было ЭЦП

у 8 процентов ответивших в компании менее трех сотрудников.

Один из читателей рассказ о ситуации, которая сложилась у них на производстве: в штате предприятия только те люди, которые работают на станках, административный персонал полностью на аутсорсе: «То есть по факту они на удаленке, но засчитать мы их не можем, ибо не наше юрлицо. Думаем, как осуществить технически перевод на удаленку токаря».

Несколько человек сообщили, что не понимают, как действовать с сотрудниками, которые работают по сменам и не пересекаются между собой. Из-за невозможности кого-то отпустить домой иногда переводы на удаленку остаются на бумаге. Так, местный работодатель из сферы научных разработок рассказал: «Формально — перевели, подписав допсоглашения к договору, фактически — многие продолжают работать, как и раньше. Все эти указы — пыль в глаза и способ содрать с людей побольше штрафов, а теперь и с организаций».

Другую проблему обозначил работодатель из сферы производства и ритейла. В его компании 300 сотрудников, 100 надо отправить домой. Все, кого можно можно было отпустить, давно на удаленке, остальные не могут вести работу из дома. Сейчас работодатель не знает, как платить последним: фактически они не будут выполнять свои обязанности. «Если предположить, что мы выведем 100 на удаленку и будем их менять каждую неделю, чтобы все в конце месяца получили зарплату на одну неделю меньше, — это даст существенное изменение в каронавирусной ситуации?» — задается вопросом он. Также, по его словам, нет никакой гарантии, что сидя дома сотрудники не начнут гулять по общественным местам или искать себе подработку.